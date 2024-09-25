С начала суток на фронте 159 боевых столкновений, 53 из них – на Покровском направлении, – Генштаб

Силы обороны продолжают мужественно сдерживать натиск российских оккупантов. С начала суток произошло 159 боевых столкновений.

Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес два ракетных удара с применением четырех ракет, 59 авиационных ударов с применением 86 КАБов, более 600 ударов дронами-камикадзе и совершил около 3,5 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения с российскими захватчиками. Все атаки в районах Волчанска и Тихого отражены украинскими воинами.

На Купянском направлении противник девять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Синьковки, Лозовой и Кругляковки. Две атаки продолжаются.

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Боевые действия на востоке

21 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлении населенных пунктов Грековка, Новосадово, Белогоровка, Заречное и Ямполь. Одиннадцать атак противника нашим подразделениям удалось отразить, еще десять боевых столкновений продолжаются, ситуация напряженная.

На Краматорском направлении имели место семь боевых столкновений. Активность оккупантов проявлялась в районах Григорьевки, Часового Яра и Клещиевки, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами, продолжается боевое столкновение вблизи Григорьевки.

Враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка и Нелиповка девять раз получили жесткий отпор от наших защитников. Две атаки продолжаются.

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Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 53 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Новоторецка, Лисовки, Новогродовки, Гродовки, Селидово и Константиновки. В общем, 47 атак на направлении украинские защитники уже отразили, еще шесть боевых столкновений продолжаются. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

По имеющейся на данный момент информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 345 человек убитыми и ранеными. Уничтожено два танка, три артиллерийские системы, 14 автомобилей, шесть боевых бронированных машин, четыре мотоцикла и три багги. Кроме того, семь ББМ, две вражеские пушки и десять автомобилей были повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 23 боевых столкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Цукурино, Горняк и Георгиевка. Подразделения Сил обороны отразили 16 атак противника, семь атак продолжаются до сих пор.

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Обстановка на юге

На Временском направлении произошло восемь боестолкновений. Семь вражеских штурмов остановлено в районах Угледара и Водяного. Еще один бой продолжается. Ситуация контролируется Силами обороны Украины.

На Ореховском направлении четыре безуспешные атаки врага отражены нашими защитниками в течение дня, продолжается боестолкновение вблизи Работино.

На Приднепровском направлении наши воины дважды отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 15 авиационных ударах с применением 26 КАБ.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня следует отметить воинов 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, которые в чрезвычайно сложных условиях сдерживают атаки превосходящих сил противника, наносят ему непоправимые потери.

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