Трамп встретится с Зеленским в Нью-Йорке
Бывший президент и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".
"Я встречусь с ним завтра утром около 9:45 в Трамп-тауэр", – сказал Трамп журналистам в Нью-Йорке через несколько часов после встреч украинского президента в Белом доме с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Гаррис, которая является соперницей Трампа на ноябрьских. выборах.
"Это позор, который происходит в Украине. Столько смертей, столько разрушений, это ужасно", - сказал Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее Трамп заявил, что украинский народ "мертв", а сама страна - "разрушена" и "в руинах".
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Що ж, дуже шкода... Шкода, бо не зважаючи на те, що я розумію причини таких заяв Трампа про мертву Україну, ми все ж недопрацювали з представниками республіканської партії в США
Треба більше і, не залежно від результату виборів та потенційного згортання допомоги Україні, з республіканцями потрібно говорити й працювати. Однак на цей час навряд чи щось можна вже змінити. Трамп відстає від Гарріс за рейтингами й робить фол останньої надії, фактично, звертаючись до Путіна про допомогу!
Так-так... На вибори вже навряд чи можуть вплинути представники його ядерного електорату, перед якими він розпинається. Він би міг залучити на свою сторону більш поміркованих людей, і тих, хто втомився від влади демократів.
Але у своїй промові він звернувся до єдиної особи у світі, яка б могла повпливати на хід виборів в США - до Путіна. Трамп сигналізує Путіну: " Скоріше запускай свої ботоферми, щоб я виграв. І я подарую тобі Україну як приз ". Тобто, Трамп обіцяє завершити війну угодою (про капітуляцію України) після виборів.
Однак, якби з Путіним можна було укласти угоду зараз " Путін йому перемогу - а він Путіну Україну " - така угода була б укладена без вагань.
Фактично, трампісти відкрито перейшли на бік ворога американського народу і світової демократії.
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Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки