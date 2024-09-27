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Трамп встретится с Зеленским в Нью-Йорке

Трамп зустрінеться з Зеленським

Бывший президент и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Я встречусь с ним завтра утром около 9:45 в Трамп-тауэр", – сказал Трамп журналистам в Нью-Йорке через несколько часов после встреч украинского президента в Белом доме с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Гаррис, которая является соперницей Трампа на ноябрьских. выборах.

"Это позор, который происходит в Украине. Столько смертей, столько разрушений, это ужасно", - сказал Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Трамп заявил, что украинский народ "мертв", а сама страна - "разрушена" и "в руинах".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20493) Трамп Дональд (5377)


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Топ комментарии
+30
Два кловуни завжди створять якусь тупу дичину коли немає дорослих поруч.
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27.09.2024 07:17
+23
Рижий поц зрозумів що йому кізда без голосів проукаїнських респів.
Але то йому не допоможе.
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27.09.2024 06:54
+20
Что общего у Трампа с Зелей?Слабоумие.Только у Рыжего деда оно приобретенное-деменция,а у Зегевары-врожденное.Им будет о чем поговорить.
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27.09.2024 07:42
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Після всього того лайна трампа на Україну вважаю, що з ним принципово не слід зустрічатся Зеленському
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27.09.2024 11:25 Ответить
Ну так же одне казало, що Україна повія, а інше ляпнуло, що Україна мертва.

Залишилося тільки запросити на сходку путена, який каже, що нєт такой страны, як Україна
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27.09.2024 12:03 Ответить
Зустрінуться два альфа-самці , горила з павіан бубуіном , два не лохи, так би мовити і від цього має залежить в подальшому перебіг подій? Це пі-ць! Тому, слава Збройним Силам України, тільки вони.
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27.09.2024 11:25 Ответить
Віслюк апокаліпсису комусь же повинен нагадити під час свого візиту...
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27.09.2024 12:00 Ответить
В першу чергу нагаджує Україні своєю безглуздістю
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27.09.2024 12:04 Ответить
😱🎥Апокаліпсис у США: через потужний ураган "Хелен" у Флориді вже евакуювали понад 70 000 людей.

Без світла залишилося понад 800 тисяч будинків та підприємств. Очікується, що після Флориди "Хелен" вдарить по Джорджії та прокотиться іншими штатами

Шторму вже присвоїли 4-ту категорію небезпеки, у штаті запроваджений режим НС. Це перший шторм такої потужності, що обрушився на регіон з 1851 року. Фахівці очікують, що внаслідок стихії буде багато жертв та серйозних руйнувань.
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27.09.2024 12:13 Ответить
Ставки у букмекеров одинаковые. Итоги Выборов решаются в 7 штатах. 40 дней огромное время. У Трампа серьёзные тяжеловесы. Маск и Мердок со своей медиа империей и русской женой, впервую очередь. Камала Харрис сейчас на пике популярности, но все работает точечно. Пенсильвания может стать решающей.
Шоу только начинается, еще наземка не началась в Ливане...
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27.09.2024 12:32 Ответить
https://www.facebook.com/dzolotukhin?locale=uk_UA Трамп звернувся до ***** по допомогу

Що ж, дуже шкода... Шкода, бо не зважаючи на те, що я розумію причини таких заяв Трампа про мертву Україну, ми все ж недопрацювали з представниками республіканської партії в США
Треба більше і, не залежно від результату виборів та потенційного згортання допомоги Україні, з республіканцями потрібно говорити й працювати. Однак на цей час навряд чи щось можна вже змінити. Трамп відстає від Гарріс за рейтингами й робить фол останньої надії, фактично, звертаючись до Путіна про допомогу!
Так-так... На вибори вже навряд чи можуть вплинути представники його ядерного електорату, перед якими він розпинається. Він би міг залучити на свою сторону більш поміркованих людей, і тих, хто втомився від влади демократів.
Але у своїй промові він звернувся до єдиної особи у світі, яка б могла повпливати на хід виборів в США - до Путіна. Трамп сигналізує Путіну: " Скоріше запускай свої ботоферми, щоб я виграв. І я подарую тобі Україну як приз ". Тобто, Трамп обіцяє завершити війну угодою (про капітуляцію України) після виборів.
Однак, якби з Путіним можна було укласти угоду зараз " Путін йому перемогу - а він Путіну Україну " - така угода була б укладена без вагань.
Фактично, трампісти відкрито перейшли на бік ворога американського народу і світової демократії.
Нічого, переживемо

Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки
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27.09.2024 12:55 Ответить
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