Трамп встретится с Зеленским в Нью-Йорке

Бывший президент и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Я встречусь с ним завтра утром около 9:45 в Трамп-тауэр", – сказал Трамп журналистам в Нью-Йорке через несколько часов после встреч украинского президента в Белом доме с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Гаррис, которая является соперницей Трампа на ноябрьских. выборах.

"Это позор, который происходит в Украине. Столько смертей, столько разрушений, это ужасно", - сказал Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Трамп заявил, что украинский народ "мертв", а сама страна - "разрушена" и "в руинах".

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