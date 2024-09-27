Трамп зустрінеться з Зеленським у Нью-Йорку
Колишній президент та кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".
"Я зустрінуся з ним завтра вранці близько 9:45 у Трамп-тауер", – сказав Трамп журналістам у Нью-Йорку через кілька годин після зустрічей українського президента у Білому домі з президентом Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс, яка є суперницею Трампа на листопадових виборах.
"Це ганьба, що відбувається в Україні. Стільки смертей, стільки руйнувань, це жахливо", - сказав Дональд Трамп відповідаючи на питання журналістів.
Раніше Трамп заявив, що український народ "мертвий", а сама країна - "зруйнована" та "в руїнах".
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Що ж, дуже шкода... Шкода, бо не зважаючи на те, що я розумію причини таких заяв Трампа про мертву Україну, ми все ж недопрацювали з представниками республіканської партії в США
Треба більше і, не залежно від результату виборів та потенційного згортання допомоги Україні, з республіканцями потрібно говорити й працювати. Однак на цей час навряд чи щось можна вже змінити. Трамп відстає від Гарріс за рейтингами й робить фол останньої надії, фактично, звертаючись до Путіна про допомогу!
Так-так... На вибори вже навряд чи можуть вплинути представники його ядерного електорату, перед якими він розпинається. Він би міг залучити на свою сторону більш поміркованих людей, і тих, хто втомився від влади демократів.
Але у своїй промові він звернувся до єдиної особи у світі, яка б могла повпливати на хід виборів в США - до Путіна. Трамп сигналізує Путіну: " Скоріше запускай свої ботоферми, щоб я виграв. І я подарую тобі Україну як приз ". Тобто, Трамп обіцяє завершити війну угодою (про капітуляцію України) після виборів.
Однак, якби з Путіним можна було укласти угоду зараз " Путін йому перемогу - а він Путіну Україну " - така угода була б укладена без вагань.
Фактично, трампісти відкрито перейшли на бік ворога американського народу і світової демократії.
Нічого, переживемо
Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки