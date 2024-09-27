Трамп зустрінеться з Зеленським у Нью-Йорку

Колишній президент та кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Я зустрінуся з ним завтра вранці близько 9:45 у Трамп-тауер", – сказав Трамп журналістам у Нью-Йорку через кілька годин після зустрічей українського президента у Білому домі з президентом Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс, яка є суперницею Трампа на листопадових виборах.

"Це ганьба, що відбувається в Україні. Стільки смертей, стільки руйнувань, це жахливо", - сказав Дональд Трамп відповідаючи на питання журналістів.

Раніше Трамп заявив, що український народ "мертвий", а сама країна - "зруйнована" та "в руїнах".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Команди Зеленського і Трампа обговорювали можливість зустрічі у резиденції республіканця, - Time