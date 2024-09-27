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Трамп зустрінеться з Зеленським у Нью-Йорку

Трамп зустрінеться з Зеленським

Колишній президент та кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Я зустрінуся з ним завтра вранці близько 9:45 у Трамп-тауер", – сказав Трамп журналістам у Нью-Йорку через кілька годин після зустрічей українського президента у Білому домі з президентом Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс, яка є суперницею Трампа на листопадових виборах.

"Це ганьба, що відбувається в Україні. Стільки смертей, стільки руйнувань, це жахливо", - сказав Дональд Трамп відповідаючи на питання журналістів.

Раніше Трамп заявив, що  український народ "мертвий", а сама країна - "зруйнована" та "в руїнах".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Команди Зеленського і Трампа обговорювали можливість зустрічі у резиденції республіканця, - Time

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Трамп Дональд (5795)


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Топ коментарі
+30
Два кловуни завжди створять якусь тупу дичину коли немає дорослих поруч.
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27.09.2024 07:17
+23
Рижий поц зрозумів що йому кізда без голосів проукаїнських респів.
Але то йому не допоможе.
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27.09.2024 06:54
+20
Что общего у Трампа с Зелей?Слабоумие.Только у Рыжего деда оно приобретенное-деменция,а у Зегевары-врожденное.Им будет о чем поговорить.
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27.09.2024 07:42
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Після всього того лайна трампа на Україну вважаю, що з ним принципово не слід зустрічатся Зеленському
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27.09.2024 11:25 Відповісти
Ну так же одне казало, що Україна повія, а інше ляпнуло, що Україна мертва.

Залишилося тільки запросити на сходку путена, який каже, що нєт такой страны, як Україна
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27.09.2024 12:03 Відповісти
Зустрінуться два альфа-самці , горила з павіан бубуіном , два не лохи, так би мовити і від цього має залежить в подальшому перебіг подій? Це пі-ць! Тому, слава Збройним Силам України, тільки вони.
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27.09.2024 11:25 Відповісти
Віслюк апокаліпсису комусь же повинен нагадити під час свого візиту...
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27.09.2024 12:00 Відповісти
В першу чергу нагаджує Україні своєю безглуздістю
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27.09.2024 12:04 Відповісти
😱🎥Апокаліпсис у США: через потужний ураган "Хелен" у Флориді вже евакуювали понад 70 000 людей.

Без світла залишилося понад 800 тисяч будинків та підприємств. Очікується, що після Флориди "Хелен" вдарить по Джорджії та прокотиться іншими штатами

Шторму вже присвоїли 4-ту категорію небезпеки, у штаті запроваджений режим НС. Це перший шторм такої потужності, що обрушився на регіон з 1851 року. Фахівці очікують, що внаслідок стихії буде багато жертв та серйозних руйнувань.
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27.09.2024 12:13 Відповісти
Ставки у букмекеров одинаковые. Итоги Выборов решаются в 7 штатах. 40 дней огромное время. У Трампа серьёзные тяжеловесы. Маск и Мердок со своей медиа империей и русской женой, впервую очередь. Камала Харрис сейчас на пике популярности, но все работает точечно. Пенсильвания может стать решающей.
Шоу только начинается, еще наземка не началась в Ливане...
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27.09.2024 12:32 Відповісти
https://www.facebook.com/dzolotukhin?locale=uk_UA Трамп звернувся до ***** по допомогу

Що ж, дуже шкода... Шкода, бо не зважаючи на те, що я розумію причини таких заяв Трампа про мертву Україну, ми все ж недопрацювали з представниками республіканської партії в США
Треба більше і, не залежно від результату виборів та потенційного згортання допомоги Україні, з республіканцями потрібно говорити й працювати. Однак на цей час навряд чи щось можна вже змінити. Трамп відстає від Гарріс за рейтингами й робить фол останньої надії, фактично, звертаючись до Путіна про допомогу!
Так-так... На вибори вже навряд чи можуть вплинути представники його ядерного електорату, перед якими він розпинається. Він би міг залучити на свою сторону більш поміркованих людей, і тих, хто втомився від влади демократів.
Але у своїй промові він звернувся до єдиної особи у світі, яка б могла повпливати на хід виборів в США - до Путіна. Трамп сигналізує Путіну: " Скоріше запускай свої ботоферми, щоб я виграв. І я подарую тобі Україну як приз ". Тобто, Трамп обіцяє завершити війну угодою (про капітуляцію України) після виборів.
Однак, якби з Путіним можна було укласти угоду зараз " Путін йому перемогу - а він Путіну Україну " - така угода була б укладена без вагань.
Фактично, трампісти відкрито перейшли на бік ворога американського народу і світової демократії.
Нічого, переживемо

Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки
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27.09.2024 12:55 Відповісти
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