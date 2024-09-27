На юге за сутки уничтожено 103 оккупанта и более 50 единиц вооружения и военной техники
Силами обороны Юга за минувшие сутки, 26 сентября, уничтожено более 100 оккупантов, 28 БпЛА, около 30 единиц вооружения и военной техники и отражено 4 вражеских штурма.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток потери среди личного состава противника составляют 103 человека.
Кроме того, россияне потеряли:
- 10 единиц автомобильной и бронированной техники;
- 4 разведывательных БпЛА;
- 24 БпЛА типа "Шахед";
- 6 пушек;
- 2 миномёта;
- 1 комплекс видеонаблюдения "Муром";
- 2 мотоцикла;
- 2 лодки.
Также украинские защитники поразили:
- 17 блиндажей;
- 1 место хранения боеприпасов;
- 2 наблюдательных пункта;
- 2 огневые позиции.
Ситуация в операционной зоне Сил обороны юга
Как сообщается, за прошедшие сутки зафиксировано 4 попытки штурма на Приднепровском и Ореховском направлениях. Враг, понеся ощутимые потери, отошел.
Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют ударные БпЛА различных типов, ведут аэроразведку.
За вчера, 26 сентября, враг применил 291 FPV-дрон, 3 ударные БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 418 осколочных боеприпасов.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 649 170 российских захватчиков.
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