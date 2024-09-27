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Новости Агрессия России против Украины Война
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На юге за сутки уничтожено 103 оккупанта и более 50 единиц вооружения и военной техники

Знищення росіян на півдні

Силами обороны Юга за минувшие сутки, 26 сентября, уничтожено более 100 оккупантов, 28 БпЛА, около 30 единиц вооружения и военной техники и отражено 4 вражеских штурма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток потери среди личного состава противника составляют 103 человека.

Кроме того, россияне потеряли:

  • 10 единиц автомобильной и бронированной техники;
  • 4 разведывательных БпЛА;
  • 24 БпЛА типа "Шахед";
  • 6 пушек;
  • 2 миномёта;
  • 1 комплекс видеонаблюдения "Муром";
  • 2 мотоцикла;
  • 2 лодки.

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Также украинские защитники поразили:

  • 17 блиндажей;
  • 1 место хранения боеприпасов;
  • 2 наблюдательных пункта;
  • 2 огневые позиции.

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Ситуация в операционной зоне Сил обороны юга

Как сообщается, за прошедшие сутки зафиксировано 4 попытки штурма на Приднепровском и Ореховском направлениях. Враг, понеся ощутимые потери, отошел.

Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют ударные БпЛА различных типов, ведут аэроразведку.

За вчера, 26 сентября, враг применил 291 FPV-дрон, 3 ударные БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 418 осколочных боеприпасов.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 649 170 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19358) ликвидация (3588) уничтожение (7010) Силы обороны юга (323)


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