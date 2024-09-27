На юге за сутки уничтожено 103 оккупанта и более 50 единиц вооружения и военной техники

Силами обороны Юга за минувшие сутки, 26 сентября, уничтожено более 100 оккупантов, 28 БпЛА, около 30 единиц вооружения и военной техники и отражено 4 вражеских штурма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток потери среди личного состава противника составляют 103 человека.

Кроме того, россияне потеряли:

10 единиц автомобильной и бронированной техники;

4 разведывательных БпЛА;

24 БпЛА типа "Шахед";

6 пушек;

2 миномёта;

1 комплекс видеонаблюдения "Муром";

2 мотоцикла;

2 лодки.

Также смотрите: Бойцы 92-й ОШБр уничтожили 40 вражеских бронемашин во время нашествия оккупантов вблизи Песчаного на Харьковщине. ВИДЕО

Также украинские защитники поразили:

17 блиндажей;

1 место хранения боеприпасов;

2 наблюдательных пункта;

2 огневые позиции.

Также смотрите: Оккупант исчезает в огне, выстрелив в упор в дрон-камикадзе, который лежит на земле. ВИДЕО

Ситуация в операционной зоне Сил обороны юга

Как сообщается, за прошедшие сутки зафиксировано 4 попытки штурма на Приднепровском и Ореховском направлениях. Враг, понеся ощутимые потери, отошел.



Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют ударные БпЛА различных типов, ведут аэроразведку.



За вчера, 26 сентября, враг применил 291 FPV-дрон, 3 ударные БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 418 осколочных боеприпасов.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 649 170 российских захватчиков.