На півдні за добу знищено 103 окупанти і понад 50 одиниць озброєння та військової техніки

Силами оборони Півдня за минулу добу, 26 вересня, знищено більш ніж 100 окупантів, 28 БпЛА, близько 30 одиниць озброєння та військової техніки та відбито 4 ворожі штурми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби втрати серед особового складу противника становлять 103 особи.

Крім того, росіяни втратили:

10 одиниць автомобільної та броньованої техніки;

4 розвідувальні БпЛА;

24 БпЛА типу "Shahed";

6 гармат;

2 міномети;

⁠1 комплекс відеоспостереження "Муром";

2 мотоцикли;

2 човни.

Також дивіться: Бійці 92-ї ОШБр знищили 40 ворожих бронемашин під час навали окупантів поблизу Піщаного на Харківщині. ВIДЕО

Також українські захисники уразили:

17 бліндажів;

1 місце зберігання боєприпасів;

2 спостережні пункти;

2 вогневі позиції.

Також дивіться: Окупант зникає у вогні, вистріливши упритул у дрон-камікадзе, який лежить на землі. ВIДЕО

Ситуація в операційній зоні Сил оборони півдня

Як повідомляється, упродовж минулої доби зафіксовано 4 спроби штурму на Придніпровському та Оріхівському напрямках. Ворог, зазнавши відчутних втрат, відійшов.



Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційних ударів, застосовують ударні БпЛА різних типів, ведуть аеророзвідку.



За вчора, 26 вересня, ворог застосував 291 FPV-дрон, 3 ударні БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 418 уламкових боєприпасів.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 649 170 російських загарбників.