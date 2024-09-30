Россияне безжалостно разрушают гражданскую инфраструктуру населенных пунктов в Курской области, - ОТГ "Северск"

С начала операции ВСУ в Курской области россияне нанесли значительные разрушения гражданской инфраструктуре Суджи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире марафона "Суспільне Новини" рассказал спикер ОТГ "Северск" Вадим Мисник.

"Во время того, когда наши Силы обороны брали под контроль город, там практически было повреждено 3-4 здания, из которых выбивали российских военных", - сказал он.

Однако сейчас российские военные обстрелами разрушили ледовый дворец, детсады, школы и банковские учреждения.

"Очень много они разрушают именно своей инфраструктуры", - подчеркнул спикер.

Он сообщил, что армия российской федерации продолжает интенсивнее бить КАБами по территории подконтрольного Силам обороны района Курской области, чем по территории Украины в Черниговской, Сумской и части Харьковской областей.

"Если даже интенсивность сейчас за минувшие сутки была высокая, то все равно по территории Черниговской, Сумской и части Харьковской области они применили 26 КАБов, а по территории района Курской области под нашим контролем было 32 КАБа", - сообщил Вадим Мысник.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области замедлила наступление россиян в Донецкой области, продемонстрировала силу украинской армии миру и подняла боевой дух военных.

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