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Новости
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Россияне безжалостно разрушают гражданскую инфраструктуру населенных пунктов в Курской области, - ОТГ "Северск"

Росіяни зруйнували льодовий дворець авіабомбою

С начала операции ВСУ в Курской области россияне нанесли значительные разрушения гражданской инфраструктуре Суджи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире марафона "Суспільне Новини" рассказал спикер ОТГ "Северск" Вадим Мисник.

"Во время того, когда наши Силы обороны брали под контроль город, там практически было повреждено 3-4 здания, из которых выбивали российских военных", - сказал он.

Однако сейчас российские военные обстрелами разрушили ледовый дворец, детсады, школы и банковские учреждения.

"Очень много они разрушают именно своей инфраструктуры", - подчеркнул спикер.

Он сообщил, что армия российской федерации продолжает интенсивнее бить КАБами по территории подконтрольного Силам обороны района Курской области, чем по территории Украины в Черниговской, Сумской и части Харьковской областей.

"Если даже интенсивность сейчас за минувшие сутки была высокая, то все равно по территории Черниговской, Сумской и части Харьковской области они применили 26 КАБов, а по территории района Курской области под нашим контролем было 32 КАБа", - сообщил Вадим Мысник.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области замедлила наступление россиян в Донецкой области, продемонстрировала силу украинской армии миру и подняла боевой дух военных.

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Автор: 

армия РФ (19387) разрушение (164) Курск (1118)


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Топ комментарии
+20
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30.09.2024 12:43
+4
Это к ним не пришли ещё зима и Зоя.
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30.09.2024 12:53
+2
Вєдь оніже нєвіновати! То всьо проклятий путєн...
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30.09.2024 12:47
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30.09.2024 12:43 Ответить
Все по путєну. Створюють стокілометрову випалену зону на кордоні з Україною.
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30.09.2024 12:49 Ответить
Тут довжина кордону в районі операції 25 км . Випалена зона створюється орками по прикордонним громадам Сумщини а довжина кордону тут 563 км .
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30.09.2024 13:55 Ответить
і в цьому сила московіі вони стирають все де не їх простір , а ми і цивілізований світ їх все життя толеруєм
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30.09.2024 12:46 Ответить
Вєдь оніже нєвіновати! То всьо проклятий путєн...
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30.09.2024 12:47 Ответить
Свинособаки постійно спалювами мацкву,а тут якісь населені пункти..
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30.09.2024 12:49 Ответить
спалювали...
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30.09.2024 13:01 Ответить
І звалять все на ЗСУ
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30.09.2024 12:50 Ответить
Ну ми ж таким же чином 8 років "дамбілі Бамбас"!
А потім прийшли визволителі...
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30.09.2024 14:20 Ответить
Правильно кацапи роблять, там буде дике поле, як заповідав їм ^уйло.
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30.09.2024 12:50 Ответить
Наразі дивлюся фото Тро Черкаси на фоні Пятёрочка. Може Курщина уже не росія
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30.09.2024 12:51 Ответить
Это к ним не пришли ещё зима и Зоя.
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30.09.2024 12:53 Ответить
Курської? Та й хрєн з нею. Не нам же її відновлювати...
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30.09.2024 13:47 Ответить
Суджа - село, колись було 4 тисячі і одні хати, такі ж і Корєнєво з Глушково.
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30.09.2024 13:50 Ответить
Ещё не хватало чтобы по Сумской и Харьковской области били так интенсивно к чему такие сравнения. И так после похода на Курск Сумская область страдает каждый день.
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01.10.2024 16:00 Ответить
 
 