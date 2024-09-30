Росіяни безжально руйнують цивільну інфраструктуру населених пунктів у Курській області, - ОТУ "Сіверськ"

З початку операції ЗСУ у Курській області росіяни завдали значних руйнувань цивільній інфраструктурі Суджі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі марафону "Суспільне Новини" розповів речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник.

"Під час того, коли наші Сили оборони брали під контроль місто, там практично було пошкоджено 3–4 будівлі, з яких вибивали російських військових", - сказав він.

Проте зараз російські військові обстрілами зруйнували льодовий палац, дитсадки, школи і банківські установи.

"Дуже багато вони руйнують саме своєї інфраструктури", - наголосив речник.

Він повідомив, що армія російської федерації продовжує інтенсивніше бити КАБами по території того підконтрольного Силам оборони району Курської області, ніж по території України у Чернігівській, Сумській та частині Харківської областей.

"Якщо навіть інтенсивність зараз за минулу добу була висока, то все одно по території Чернігівської, Сумської та частини Харківської області вони застосували 26 КАБів, а по території району Курської області під нашим контролем було 32 КАБи" - повідомив Вадим Мисник.

Нагадажмо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що операція у Курській області сповільнила наступ росіян на Донеччині, продемонструвала силу української армії світу та підняла бойовий дух військових.

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