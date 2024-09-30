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Новини
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Росіяни безжально руйнують цивільну інфраструктуру населених пунктів у Курській області, - ОТУ "Сіверськ"

Росіяни зруйнували льодовий дворець авіабомбою

З початку операції ЗСУ у Курській області росіяни завдали значних руйнувань цивільній інфраструктурі Суджі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі марафону "Суспільне Новини" розповів речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник.

"Під час того, коли наші Сили оборони брали під контроль місто, там практично було пошкоджено 3–4 будівлі, з яких вибивали російських військових", - сказав він. 

Проте зараз російські військові обстрілами зруйнували льодовий палац, дитсадки, школи і банківські установи. 

"Дуже багато вони руйнують саме своєї інфраструктури", -  наголосив речник.

Він повідомив, що армія російської федерації продовжує інтенсивніше бити КАБами по території того підконтрольного Силам оборони району Курської області, ніж по території України у Чернігівській, Сумській та частині Харківської областей.

"Якщо навіть інтенсивність зараз за минулу добу була висока, то все одно по території Чернігівської, Сумської та частини Харківської області вони застосували 26 КАБів, а по території району Курської області під нашим контролем було 32 КАБи" - повідомив Вадим Мисник.

Нагадажмо,  раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що операція у Курській області сповільнила наступ росіян на Донеччині, продемонструвала силу української армії світу та підняла бойовий дух військових.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ перекидає нові сили на Курський напрямок, але не має успіхів, - ОТУ "Сіверськ"

Автор: 

армія рф (17551) руйнування (257) Курськ (1129)


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Топ коментарі
+20
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30.09.2024 12:43
+4
Это к ним не пришли ещё зима и Зоя.
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30.09.2024 12:53
+2
Вєдь оніже нєвіновати! То всьо проклятий путєн...
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30.09.2024 12:47
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30.09.2024 12:43 Відповісти
Все по путєну. Створюють стокілометрову випалену зону на кордоні з Україною.
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30.09.2024 12:49 Відповісти
Тут довжина кордону в районі операції 25 км . Випалена зона створюється орками по прикордонним громадам Сумщини а довжина кордону тут 563 км .
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30.09.2024 13:55 Відповісти
і в цьому сила московіі вони стирають все де не їх простір , а ми і цивілізований світ їх все життя толеруєм
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30.09.2024 12:46 Відповісти
Вєдь оніже нєвіновати! То всьо проклятий путєн...
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30.09.2024 12:47 Відповісти
Свинособаки постійно спалювами мацкву,а тут якісь населені пункти..
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30.09.2024 12:49 Відповісти
спалювали...
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30.09.2024 13:01 Відповісти
І звалять все на ЗСУ
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30.09.2024 12:50 Відповісти
Ну ми ж таким же чином 8 років "дамбілі Бамбас"!
А потім прийшли визволителі...
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30.09.2024 14:20 Відповісти
Правильно кацапи роблять, там буде дике поле, як заповідав їм ^уйло.
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30.09.2024 12:50 Відповісти
Наразі дивлюся фото Тро Черкаси на фоні Пятёрочка. Може Курщина уже не росія
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30.09.2024 12:51 Відповісти
Это к ним не пришли ещё зима и Зоя.
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30.09.2024 12:53 Відповісти
Курської? Та й хрєн з нею. Не нам же її відновлювати...
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30.09.2024 13:47 Відповісти
Суджа - село, колись було 4 тисячі і одні хати, такі ж і Корєнєво з Глушково.
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30.09.2024 13:50 Відповісти
Ещё не хватало чтобы по Сумской и Харьковской области били так интенсивно к чему такие сравнения. И так после похода на Курск Сумская область страдает каждый день.
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01.10.2024 16:00 Відповісти
 
 