Систему "Солнцепек" и более 700 оккупантов уничтожили воины 3 ОШБр за неделю в Харьковской области

Тяжелая артиллерия врага и более семисот оккупантов ликвидированы подразделениями Третьей штурмовой бригады за прошедшую неделю на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 3 ОШБр.

Как отмечается, ежедневные накаты врага на позиции бригады не останавливаются.

Потери врага

"Так, двухсотых противника стало на 343 россиянина больше. 293 оккупанта - триста. Бойцы бригады сожгли дотла тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", гаубицу Д-30, пушку МТ-12 "Рапира" и минометы - 120 и 82 калибров. Шесть танков и два ББМ, среди которых российский БТР - поражены", - говорится в сообщении.

Также воины 3 ОШБр минусовали наземный роботизированный комплекс россиян. Еще 10 БПЛА "ZALA" и 4 "Supercam" - сбили. И ликвидировали комплекс РЭБ "Силок".

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что на Харьковщине бойцы 3 ОШБр загнали в посадку и подорвали группу врага.