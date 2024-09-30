УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10036 відвідувачів онлайн
Новини
1 764 2

Систему "Солнцепек" та понад 700 окупантів знищили воїни 3 ОШБр за тиждень на Харківщині

Втрати ворога на Харківщині

Важка артилерія ворога і понад сімсот окупантів ліквідовано підрозділами Третьої штурмової бригади за минулий тиждень на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 3 ОШБр.

Як зазначається, щоденні накати ворога на позиції бригади не зупиняються.

Втрати ворога

"Так, двохсотих противника стало на 343 росіянина більше. 293 окупанти - триста. Бійці бригади спалили вщент важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек", гаубицю Д-30, гармату МТ-12 "Рапіра" та міномети - 120 і 82 калібрів. Шість танків та два ББМ, серед яких російський БТР - уражено", - йдеться у повідомленні.

Також воїни 3 ОШБр мінуснули наземний роботизований комплекс росіян. Ще 10 БПЛА "ZALA" та 4 "Supercam" - збили. Та ліквідували комплекс РЕБ "Силок".

Також дивіться: Наші бійці дронами-камікадзе уразили кілька одиниць ворожої бронетехніки на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що на Харківщині бійці 3 ОШБр загнали в посадку і підірвали групу ворога.

Автор: 

армія рф (17551) ліквідація (3991) 3 Окрема штурмова бригада (439)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям слава!!!
показати весь коментар
30.09.2024 14:59 Відповісти
А вони все лізуть і лізуть як білі ходоки на крижану стіну ,в сериалі " Гра престолів".
показати весь коментар
30.09.2024 16:24 Відповісти
 
 