Систему "Солнцепек" та понад 700 окупантів знищили воїни 3 ОШБр за тиждень на Харківщині
Важка артилерія ворога і понад сімсот окупантів ліквідовано підрозділами Третьої штурмової бригади за минулий тиждень на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 3 ОШБр.
Як зазначається, щоденні накати ворога на позиції бригади не зупиняються.
Втрати ворога
"Так, двохсотих противника стало на 343 росіянина більше. 293 окупанти - триста. Бійці бригади спалили вщент важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек", гаубицю Д-30, гармату МТ-12 "Рапіра" та міномети - 120 і 82 калібрів. Шість танків та два ББМ, серед яких російський БТР - уражено", - йдеться у повідомленні.
Також воїни 3 ОШБр мінуснули наземний роботизований комплекс росіян. Ще 10 БПЛА "ZALA" та 4 "Supercam" - збили. Та ліквідували комплекс РЕБ "Силок".
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що на Харківщині бійці 3 ОШБр загнали в посадку і підірвали групу ворога.
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