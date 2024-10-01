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Сырский в День защитников и защитниц Украины: Праздник тех, кто, невзирая на скепсис всего мира, дал бой "второй армии мира" и остановил ее

Олександр Сирський привітав із Днем захисників і захисниць України 1 жовтня

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в День защитников и защитниц Украины 1 октября 2024 года поздравил военнослужащих, которые сейчас защищают наше государство от российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу генерала.

"Это наш праздник, дорогие братья и сестры - украинские воины! Праздник под Покровом Пресвятой Богородицы. Праздник тех, кто в самые тяжелые для своей страны времена не испугался и выбрал оружие. Праздник смелых мужчин и женщин, которые стали на защиту государства", - отметил он.

Сырский отметил, что это праздник тех, кто, несмотря на скепсис всего мира, дал бой так называемой "второй армии мира" и остановил ее.

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"Это праздник тех, кто верит. Верит, что в этом мире добро побеждает зло, а свет - тьму. Как верил Давид, выходя на бой против Голиафа. Это праздник тех, кто уже на щите, но до последнего вздоха не выпустил оружия. И навсегда вписал свои имена в скрижали памяти украинского народа. Вечная слава нашим героям, павшим в боях за Украину", - отметил главнокомандующий.

По его словам, это праздник тех, кто пройдет через все трудности войны и боев, а "потом пройдет парадом нашей Украинской Победы".

Сырский поблагодарил родителей, которые воспитали своих сыновей и дочерей патриотами, ставших на защиту Родины.

"С Днем Украинского защитника и защитницы, несокрушимые воины страны, которая бьется! Бьется и обязательно победит!" - добавил главком ВСУ.

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Напомним, во вторник, 1 октября, украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины и День казачества.

Это - государственный праздник, который был основан 14 октября 2014 года президентским указом как День защитника Украины.

14 июля 2021 года Верховная Рада переименовала праздник в День защитников и защитниц Украины. Его отмечали 14 октября, но в прошлом году дату праздника перенесли на 1 октября в связи с реформой церковного календаря.

Автор: 

День защитников и защитниц Украины (171) Александр Сырский (605)


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Топ комментарии
+28
Попри зради і підстави зеленського . Через нього загинуло дуже багато людей
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01.10.2024 08:49
+21
Зі святом Вас, Святі Христові наші Українськи Воїни. Ви - єдина наша Надія, Опора і Порятунок від московської орди і доморощених негідників і паразитів.Най Всевишній убереже Ваші серця і голови і благословить Вашу Зброю!
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01.10.2024 08:40
+16
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01.10.2024 08:55
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Зі святом Вас, Святі Христові наші Українськи Воїни. Ви - єдина наша Надія, Опора і Порятунок від московської орди і доморощених негідників і паразитів.Най Всевишній убереже Ваші серця і голови і благословить Вашу Зброю!
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01.10.2024 08:40 Ответить
Де зупинив?
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01.10.2024 08:43 Ответить
"Байден: Я той, хто зупинив Путіна" Джерело:
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01.10.2024 09:17 Ответить
Попри зради і підстави зеленського . Через нього загинуло дуже багато людей
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01.10.2024 08:49 Ответить
Як міг зрадити клоун московського КВНа ?
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01.10.2024 11:43 Ответить
ЗСУ це погибель підступним ворогам . Дякую, що стоїте на захисті України . Пан Олещук, Дякую, що привітав Воїнів Світла, пане Наєв, Дякую, що піклуєтеся за захисників. Усе буде Україна.
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01.10.2024 08:51 Ответить
позивний АЛЬКОР. 🇺🇦 ТИМ, ХТО ЗУСТРІЧАЄ ДЕНЬ ЗІ ЗБРОЄЮ В РУКАХ!🇺🇦 ЗІ СВЯТОМ!

https://www.youtube.com/watch?v=LCT1z3x559c
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01.10.2024 08:54 Ответить
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01.10.2024 08:55 Ответить
"потім пройде парадом нашої Української Перемоги".

Що ти несеш,Сирський ? Яка перемога ? З ким ? С протермінованим кривлякою-нарцисом Зеленським, Пророком Єрмаком , ісламістом Умєровим , с Татаровим , с Подаляком , с "зеленим" шмурдяком у владі, с дурнями73% ?

Тут хоч би якось заморозити цю війну та врятувати ту частину України, що ще маємо ... поки маємо, бо Військовий Вождь та його оточення збираються воювати ( не своїми життями ! ) та мародерити до останнього українця, а потім втічуть з країни-РУЇНИ на Захід до своїх рахунків та нерухомості !
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01.10.2024 09:16 Ответить
Чути привітання від кацапа який поволі просирає Україну (який ще швидше за все ходить в кацапську церкву) викликає огидні відчуття.
З святом ''Святої Покрови'' укранці!
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01.10.2024 09:33 Ответить
Точніше здає кацап Україну в догоду своїм господарям з кремля
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01.10.2024 14:01 Ответить
З Днем Захисників України всіх наших Воїнів! Щоб шаблі не брали і кулі минали! Повертайтеся з Перемогою, рідні!
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01.10.2024 10:57 Ответить
Мда уж.

Так дали бiй, що села вже невiдворотньо повимирали, а по мiстах бусифiкують тих кого догонять. I це не рахуючи ~500к втрат.

Так зупинили, що 15% краiни захоплено, а мапа дiпстейта повiльно але невмолимо повзе на захiд.

Цей пафос - як плювок в лице народу.
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01.10.2024 10:57 Ответить
Кацапи влаштували огидну пропагандистську кампанію про репресії Збройних сил України проти мирного населення Sudzha.It необхідно, щоб дати цим покидькам неформальну і переконливу відсіч.
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01.10.2024 11:22 Ответить
І тому ти вирішив розповсюдити їх пропаганду сюди? Нам не цікава кацапська пропаганда, іди звідси
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01.10.2024 21:18 Ответить
Якби не кротоферма,війну вже би забули.
Одних лише бпла рашка збиває більше сотні за один захід,експерти пишуть,що не обходиться без здачі ворогу планів удару бпла,внаслідок чого рашка може підготуватись повністю до відбиття атаки бпла в кількості більше сотні.
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01.10.2024 11:43 Ответить
Хлопці воювали і воюють, а ти чмо зелене все просераєш!
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01.10.2024 12:49 Ответить
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01.10.2024 12:52 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko/43718 Заходять якось в бар Умєров і Буданов, а Кирило Тимошенко їм каже:

- Яка у вас стратегія?

Умєров відповідає:

- Залишитися на боці переможців.

Буданов додає:

- А ще замовити щось міцніше, щоб витримати стратегію!

Кирило усміхається:

- Тоді я замовлю вдвічі більше!
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01.10.2024 14:35 Ответить
Зі святом рідненькі !!! Ви найкращі в світі !!!
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01.10.2024 14:57 Ответить
На чолі ЗС треба ставити ізраїльського,або амер.генерала і тоді справа піде і аж ніяк такого,в якого сімейне коріння в країні-агресора.
Нехай якась посада по тилу,чи командир бригади,але аж ніяк не ГК.Це і бійці автоматично матимуть недовіру,таке зробити можна лише спеціально.
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01.10.2024 15:10 Ответить
Командні здібності американських генералів не такі добрі, як в українських генералів, а командування американських генералів занадто стереотипне.
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01.10.2024 22:41 Ответить
А Президентом єврея.
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02.10.2024 06:29 Ответить
В кожного народу є дно,але лише наш вибрав його у свої правителі,типу,а хоть поржем.
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02.10.2024 07:53 Ответить
Cирський, ПНХ, - кожного дня читаю "Війська РФ просунулися біля Богоявленки, Цукуриного та у Вугледарі" і у мене останнє волосся з рідкого чуба дибки піднімається.
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01.10.2024 15:22 Ответить
Немає феменитивів у множині, скільки йк можна казати ****
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01.10.2024 16:42 Ответить
Сирський, займися справами, а не ****#больством, як твій т.з. президент.
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01.10.2024 19:30 Ответить
Я теж вітаю головнокомандуючего генерала Залужного зі святом!..
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01.10.2024 22:01 Ответить
 
 