Сырский в День защитников и защитниц Украины: Праздник тех, кто, невзирая на скепсис всего мира, дал бой "второй армии мира" и остановил ее
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в День защитников и защитниц Украины 1 октября 2024 года поздравил военнослужащих, которые сейчас защищают наше государство от российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу генерала.
"Это наш праздник, дорогие братья и сестры - украинские воины! Праздник под Покровом Пресвятой Богородицы. Праздник тех, кто в самые тяжелые для своей страны времена не испугался и выбрал оружие. Праздник смелых мужчин и женщин, которые стали на защиту государства", - отметил он.
Сырский отметил, что это праздник тех, кто, несмотря на скепсис всего мира, дал бой так называемой "второй армии мира" и остановил ее.
"Это праздник тех, кто верит. Верит, что в этом мире добро побеждает зло, а свет - тьму. Как верил Давид, выходя на бой против Голиафа. Это праздник тех, кто уже на щите, но до последнего вздоха не выпустил оружия. И навсегда вписал свои имена в скрижали памяти украинского народа. Вечная слава нашим героям, павшим в боях за Украину", - отметил главнокомандующий.
По его словам, это праздник тех, кто пройдет через все трудности войны и боев, а "потом пройдет парадом нашей Украинской Победы".
Сырский поблагодарил родителей, которые воспитали своих сыновей и дочерей патриотами, ставших на защиту Родины.
"С Днем Украинского защитника и защитницы, несокрушимые воины страны, которая бьется! Бьется и обязательно победит!" - добавил главком ВСУ.
Напомним, во вторник, 1 октября, украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины и День казачества.
Это - государственный праздник, который был основан 14 октября 2014 года президентским указом как День защитника Украины.
14 июля 2021 года Верховная Рада переименовала праздник в День защитников и защитниц Украины. Его отмечали 14 октября, но в прошлом году дату праздника перенесли на 1 октября в связи с реформой церковного календаря.
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Що ти несеш,Сирський ? Яка перемога ? З ким ? С протермінованим кривлякою-нарцисом Зеленським, Пророком Єрмаком , ісламістом Умєровим , с Татаровим , с Подаляком , с "зеленим" шмурдяком у владі, с дурнями73% ?
Тут хоч би якось заморозити цю війну та врятувати ту частину України, що ще маємо ... поки маємо, бо Військовий Вождь та його оточення збираються воювати ( не своїми життями ! ) та мародерити до останнього українця, а потім втічуть з країни-РУЇНИ на Захід до своїх рахунків та нерухомості !
З святом ''Святої Покрови'' укранці!
Так дали бiй, що села вже невiдворотньо повимирали, а по мiстах бусифiкують тих кого догонять. I це не рахуючи ~500к втрат.
Так зупинили, що 15% краiни захоплено, а мапа дiпстейта повiльно але невмолимо повзе на захiд.
Цей пафос - як плювок в лице народу.
Одних лише бпла рашка збиває більше сотні за один захід,експерти пишуть,що не обходиться без здачі ворогу планів удару бпла,внаслідок чого рашка може підготуватись повністю до відбиття атаки бпла в кількості більше сотні.
- Яка у вас стратегія?
Умєров відповідає:
- Залишитися на боці переможців.
Буданов додає:
- А ще замовити щось міцніше, щоб витримати стратегію!
Кирило усміхається:
- Тоді я замовлю вдвічі більше!
Нехай якась посада по тилу,чи командир бригади,але аж ніяк не ГК.Це і бійці автоматично матимуть недовіру,таке зробити можна лише спеціально.