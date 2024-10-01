Сырский в День защитников и защитниц Украины: Праздник тех, кто, невзирая на скепсис всего мира, дал бой "второй армии мира" и остановил ее

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в День защитников и защитниц Украины 1 октября 2024 года поздравил военнослужащих, которые сейчас защищают наше государство от российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу генерала.

"Это наш праздник, дорогие братья и сестры - украинские воины! Праздник под Покровом Пресвятой Богородицы. Праздник тех, кто в самые тяжелые для своей страны времена не испугался и выбрал оружие. Праздник смелых мужчин и женщин, которые стали на защиту государства", - отметил он.

Сырский отметил, что это праздник тех, кто, несмотря на скепсис всего мира, дал бой так называемой "второй армии мира" и остановил ее.

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"Это праздник тех, кто верит. Верит, что в этом мире добро побеждает зло, а свет - тьму. Как верил Давид, выходя на бой против Голиафа. Это праздник тех, кто уже на щите, но до последнего вздоха не выпустил оружия. И навсегда вписал свои имена в скрижали памяти украинского народа. Вечная слава нашим героям, павшим в боях за Украину", - отметил главнокомандующий.

По его словам, это праздник тех, кто пройдет через все трудности войны и боев, а "потом пройдет парадом нашей Украинской Победы".

Сырский поблагодарил родителей, которые воспитали своих сыновей и дочерей патриотами, ставших на защиту Родины.

"С Днем Украинского защитника и защитницы, несокрушимые воины страны, которая бьется! Бьется и обязательно победит!" - добавил главком ВСУ.

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Напомним, во вторник, 1 октября, украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины и День казачества.

Это - государственный праздник, который был основан 14 октября 2014 года президентским указом как День защитника Украины.

14 июля 2021 года Верховная Рада переименовала праздник в День защитников и защитниц Украины. Его отмечали 14 октября, но в прошлом году дату праздника перенесли на 1 октября в связи с реформой церковного календаря.