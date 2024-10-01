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Сирський у День захисників і захисниць України: Свято тих, хто, попри скепсис усього світу, дав бій "другій армії світу" і зупинив її

Олександр Сирський привітав із Днем захисників і захисниць України 1 жовтня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у День захисників і захисниць України 1 жовтня 2024 року привітав військовослужбовців та військовослужбовиць, які нині боронять нашу державу від російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку генерала. 

"Це наше свято, дорогі брати і сестри - українські воїни! Свято під Покровом Пресвятої Богородиці. Свято тих, хто у найважчі для своєї країни часи не злякався і обрав зброю. Свято сміливих чоловіків і жінок, які стали на захист держави", - зазначив він. 

Сирський наголосив, що це свято тих, хто, попри скепсис усього світу, дав бій так званій "другій армії світу" і зупинив її.

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"Це свято тих, хто вірить. Вірить, що в цьому світі добро перемагає зло, а світло — темряву. Як вірив Давид, виходячи на бій проти Голіафа. Це свято тих, хто вже на щиті, але до останнього подиху не випустив зброї. І назавжди вписав свої імена у скрижалі пам'яті українського народу. Вічна слава нашим героям, полеглим у боях за Україну", - зауважив головнокомандувач.

За його словами, це свято тих, хто пройде через усі лихоліття війни й боїв, а "потім пройде парадом нашої Української Перемоги".

Сирський подякував батькам, які виховали своїх синів і доньок патріотами, що стали на захист Батьківщини. 

"З Днем Українського захисника й захисниці, незламні воїни країни, що б'ється! Б'ється й обов'язково переможе!" - додав головком ЗСУ.

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Нагадаємо, у вівторок, 1 жовтня, українці відзначають День захисників і захисниць України та День козацтва.

Це - державне свято, яке було започатковане 14 жовтня 2014 року президентським указом як День захисника України.

14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України. Його відзначали 14 жовтня, але торік дату свята перенесли на 1 жовтня з огляду на реформу церковного календаря.

Автор: 

День захисників і захисниць України (157) Сирський Олександр (627)


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Топ коментарі
+28
Попри зради і підстави зеленського . Через нього загинуло дуже багато людей
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01.10.2024 08:49
+21
Зі святом Вас, Святі Христові наші Українськи Воїни. Ви - єдина наша Надія, Опора і Порятунок від московської орди і доморощених негідників і паразитів.Най Всевишній убереже Ваші серця і голови і благословить Вашу Зброю!
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01.10.2024 08:40
+16
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01.10.2024 08:55
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Зі святом Вас, Святі Христові наші Українськи Воїни. Ви - єдина наша Надія, Опора і Порятунок від московської орди і доморощених негідників і паразитів.Най Всевишній убереже Ваші серця і голови і благословить Вашу Зброю!
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01.10.2024 08:40 Відповісти
Де зупинив?
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01.10.2024 08:43 Відповісти
"Байден: Я той, хто зупинив Путіна" Джерело:
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01.10.2024 09:17 Відповісти
Попри зради і підстави зеленського . Через нього загинуло дуже багато людей
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01.10.2024 08:49 Відповісти
Як міг зрадити клоун московського КВНа ?
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01.10.2024 11:43 Відповісти
ЗСУ це погибель підступним ворогам . Дякую, що стоїте на захисті України . Пан Олещук, Дякую, що привітав Воїнів Світла, пане Наєв, Дякую, що піклуєтеся за захисників. Усе буде Україна.
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01.10.2024 08:51 Відповісти
позивний АЛЬКОР. 🇺🇦 ТИМ, ХТО ЗУСТРІЧАЄ ДЕНЬ ЗІ ЗБРОЄЮ В РУКАХ!🇺🇦 ЗІ СВЯТОМ!

https://www.youtube.com/watch?v=LCT1z3x559c
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01.10.2024 08:54 Відповісти
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01.10.2024 08:55 Відповісти
"потім пройде парадом нашої Української Перемоги".

Що ти несеш,Сирський ? Яка перемога ? З ким ? С протермінованим кривлякою-нарцисом Зеленським, Пророком Єрмаком , ісламістом Умєровим , с Татаровим , с Подаляком , с "зеленим" шмурдяком у владі, с дурнями73% ?

Тут хоч би якось заморозити цю війну та врятувати ту частину України, що ще маємо ... поки маємо, бо Військовий Вождь та його оточення збираються воювати ( не своїми життями ! ) та мародерити до останнього українця, а потім втічуть з країни-РУЇНИ на Захід до своїх рахунків та нерухомості !
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01.10.2024 09:16 Відповісти
Чути привітання від кацапа який поволі просирає Україну (який ще швидше за все ходить в кацапську церкву) викликає огидні відчуття.
З святом ''Святої Покрови'' укранці!
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01.10.2024 09:33 Відповісти
Точніше здає кацап Україну в догоду своїм господарям з кремля
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01.10.2024 14:01 Відповісти
З Днем Захисників України всіх наших Воїнів! Щоб шаблі не брали і кулі минали! Повертайтеся з Перемогою, рідні!
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01.10.2024 10:57 Відповісти
Мда уж.

Так дали бiй, що села вже невiдворотньо повимирали, а по мiстах бусифiкують тих кого догонять. I це не рахуючи ~500к втрат.

Так зупинили, що 15% краiни захоплено, а мапа дiпстейта повiльно але невмолимо повзе на захiд.

Цей пафос - як плювок в лице народу.
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01.10.2024 10:57 Відповісти
Кацапи влаштували огидну пропагандистську кампанію про репресії Збройних сил України проти мирного населення Sudzha.It необхідно, щоб дати цим покидькам неформальну і переконливу відсіч.
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01.10.2024 11:22 Відповісти
І тому ти вирішив розповсюдити їх пропаганду сюди? Нам не цікава кацапська пропаганда, іди звідси
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01.10.2024 21:18 Відповісти
Якби не кротоферма,війну вже би забули.
Одних лише бпла рашка збиває більше сотні за один захід,експерти пишуть,що не обходиться без здачі ворогу планів удару бпла,внаслідок чого рашка може підготуватись повністю до відбиття атаки бпла в кількості більше сотні.
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01.10.2024 11:43 Відповісти
Хлопці воювали і воюють, а ти чмо зелене все просераєш!
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01.10.2024 12:49 Відповісти
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01.10.2024 12:52 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/43718 Заходять якось в бар Умєров і Буданов, а Кирило Тимошенко їм каже:

- Яка у вас стратегія?

Умєров відповідає:

- Залишитися на боці переможців.

Буданов додає:

- А ще замовити щось міцніше, щоб витримати стратегію!

Кирило усміхається:

- Тоді я замовлю вдвічі більше!
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01.10.2024 14:35 Відповісти
Зі святом рідненькі !!! Ви найкращі в світі !!!
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01.10.2024 14:57 Відповісти
На чолі ЗС треба ставити ізраїльського,або амер.генерала і тоді справа піде і аж ніяк такого,в якого сімейне коріння в країні-агресора.
Нехай якась посада по тилу,чи командир бригади,але аж ніяк не ГК.Це і бійці автоматично матимуть недовіру,таке зробити можна лише спеціально.
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01.10.2024 15:10 Відповісти
Командні здібності американських генералів не такі добрі, як в українських генералів, а командування американських генералів занадто стереотипне.
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01.10.2024 22:41 Відповісти
А Президентом єврея.
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02.10.2024 06:29 Відповісти
В кожного народу є дно,але лише наш вибрав його у свої правителі,типу,а хоть поржем.
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02.10.2024 07:53 Відповісти
Cирський, ПНХ, - кожного дня читаю "Війська РФ просунулися біля Богоявленки, Цукуриного та у Вугледарі" і у мене останнє волосся з рідкого чуба дибки піднімається.
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01.10.2024 15:22 Відповісти
Немає феменитивів у множині, скільки йк можна казати ****
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01.10.2024 16:42 Відповісти
Сирський, займися справами, а не ****#больством, як твій т.з. президент.
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01.10.2024 19:30 Відповісти
Я теж вітаю головнокомандуючего генерала Залужного зі святом!..
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01.10.2024 22:01 Відповісти
 
 