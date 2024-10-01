Сирський у День захисників і захисниць України: Свято тих, хто, попри скепсис усього світу, дав бій "другій армії світу" і зупинив її

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у День захисників і захисниць України 1 жовтня 2024 року привітав військовослужбовців та військовослужбовиць, які нині боронять нашу державу від російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку генерала.

"Це наше свято, дорогі брати і сестри - українські воїни! Свято під Покровом Пресвятої Богородиці. Свято тих, хто у найважчі для своєї країни часи не злякався і обрав зброю. Свято сміливих чоловіків і жінок, які стали на захист держави", - зазначив він.

Сирський наголосив, що це свято тих, хто, попри скепсис усього світу, дав бій так званій "другій армії світу" і зупинив її.

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"Це свято тих, хто вірить. Вірить, що в цьому світі добро перемагає зло, а світло — темряву. Як вірив Давид, виходячи на бій проти Голіафа. Це свято тих, хто вже на щиті, але до останнього подиху не випустив зброї. І назавжди вписав свої імена у скрижалі пам'яті українського народу. Вічна слава нашим героям, полеглим у боях за Україну", - зауважив головнокомандувач.

За його словами, це свято тих, хто пройде через усі лихоліття війни й боїв, а "потім пройде парадом нашої Української Перемоги".

Сирський подякував батькам, які виховали своїх синів і доньок патріотами, що стали на захист Батьківщини.

"З Днем Українського захисника й захисниці, незламні воїни країни, що б'ється! Б'ється й обов'язково переможе!" - додав головком ЗСУ.

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Нагадаємо, у вівторок, 1 жовтня, українці відзначають День захисників і захисниць України та День козацтва.

Це - державне свято, яке було започатковане 14 жовтня 2014 року президентським указом як День захисника України.

14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України. Його відзначали 14 жовтня, але торік дату свята перенесли на 1 жовтня з огляду на реформу церковного календаря.