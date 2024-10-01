Сирський у День захисників і захисниць України: Свято тих, хто, попри скепсис усього світу, дав бій "другій армії світу" і зупинив її
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у День захисників і захисниць України 1 жовтня 2024 року привітав військовослужбовців та військовослужбовиць, які нині боронять нашу державу від російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку генерала.
"Це наше свято, дорогі брати і сестри - українські воїни! Свято під Покровом Пресвятої Богородиці. Свято тих, хто у найважчі для своєї країни часи не злякався і обрав зброю. Свято сміливих чоловіків і жінок, які стали на захист держави", - зазначив він.
Сирський наголосив, що це свято тих, хто, попри скепсис усього світу, дав бій так званій "другій армії світу" і зупинив її.
"Це свято тих, хто вірить. Вірить, що в цьому світі добро перемагає зло, а світло — темряву. Як вірив Давид, виходячи на бій проти Голіафа. Це свято тих, хто вже на щиті, але до останнього подиху не випустив зброї. І назавжди вписав свої імена у скрижалі пам'яті українського народу. Вічна слава нашим героям, полеглим у боях за Україну", - зауважив головнокомандувач.
За його словами, це свято тих, хто пройде через усі лихоліття війни й боїв, а "потім пройде парадом нашої Української Перемоги".
Сирський подякував батькам, які виховали своїх синів і доньок патріотами, що стали на захист Батьківщини.
"З Днем Українського захисника й захисниці, незламні воїни країни, що б'ється! Б'ється й обов'язково переможе!" - додав головком ЗСУ.
Нагадаємо, у вівторок, 1 жовтня, українці відзначають День захисників і захисниць України та День козацтва.
Це - державне свято, яке було започатковане 14 жовтня 2014 року президентським указом як День захисника України.
14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України. Його відзначали 14 жовтня, але торік дату свята перенесли на 1 жовтня з огляду на реформу церковного календаря.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=LCT1z3x559c
Що ти несеш,Сирський ? Яка перемога ? З ким ? С протермінованим кривлякою-нарцисом Зеленським, Пророком Єрмаком , ісламістом Умєровим , с Татаровим , с Подаляком , с "зеленим" шмурдяком у владі, с дурнями73% ?
Тут хоч би якось заморозити цю війну та врятувати ту частину України, що ще маємо ... поки маємо, бо Військовий Вождь та його оточення збираються воювати ( не своїми життями ! ) та мародерити до останнього українця, а потім втічуть з країни-РУЇНИ на Захід до своїх рахунків та нерухомості !
З святом ''Святої Покрови'' укранці!
Так дали бiй, що села вже невiдворотньо повимирали, а по мiстах бусифiкують тих кого догонять. I це не рахуючи ~500к втрат.
Так зупинили, що 15% краiни захоплено, а мапа дiпстейта повiльно але невмолимо повзе на захiд.
Цей пафос - як плювок в лице народу.
Одних лише бпла рашка збиває більше сотні за один захід,експерти пишуть,що не обходиться без здачі ворогу планів удару бпла,внаслідок чого рашка може підготуватись повністю до відбиття атаки бпла в кількості більше сотні.
- Яка у вас стратегія?
Умєров відповідає:
- Залишитися на боці переможців.
Буданов додає:
- А ще замовити щось міцніше, щоб витримати стратегію!
Кирило усміхається:
- Тоді я замовлю вдвічі більше!
Нехай якась посада по тилу,чи командир бригади,але аж ніяк не ГК.Це і бійці автоматично матимуть недовіру,таке зробити можна лише спеціально.