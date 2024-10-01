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Новости
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Кабмин уволил двух заместителей министра обороны Гайдера и Дараган

Уряд звільнив двох заступників Рустема Умєрова

Во вторник, 1 октября, Кабинет министров Украины поддержал увольнение заместителя министра обороны Станислава Гайдера и государственного секретаря Минобороны Людмилы Дараган.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Так, правительство поддержало увольнение Гайдера с должности заместителя министра обороны, а Людмилы Дараган с должности государственного секретаря Министерства обороны.

Исполнение обязанностей государственного секретаря Минобороны временно возложили на Никиту Никитенко.

Станислав Гайдер перейдет на должность руководителя Офиса министра.

Имена еще двух заместителей, которые содержались в представлении Умерова, в списке отсутствуют. Речь идет об Александре Сергие и Юрии Джигире, который отвечал за экономическую составляющую Минобороны.

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Напомним, 1 октября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил об увольнении своих заместителей и государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Автор: 

Кабмин (14031) Минобороны (9371) увольнение (2681) Умеров Рустем (537)


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Топ комментарии
+5
А коли прийде черга волохатої жирної жопи в зеленій сорочці?
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01.10.2024 15:26
+4
Нажерлись?
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01.10.2024 15:11
+3
Так то он больше на условного Мойшу похож нежели на Тамерлана
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01.10.2024 15:24
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Хух. Ну слава Богу Серегу не тронули
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01.10.2024 15:10 Ответить
Нажерлись?
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01.10.2024 15:11 Ответить
А хто вчасно не заноситиме "відкати" - тих ми звільним нафіг без жалю та рефлексії.
Якось так.
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01.10.2024 15:15 Ответить
За что?!За Не володіння кримськотатарської мови ?!
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01.10.2024 15:20 Ответить
Так то он больше на условного Мойшу похож нежели на Тамерлана
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01.10.2024 15:24 Ответить
Він якщо володіє якимось, то це Ідіш або Івріт.
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01.10.2024 16:45 Ответить
А коли прийде черга волохатої жирної жопи в зеленій сорочці?
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01.10.2024 15:26 Ответить
Який геноцид,мабуть неможливо навчить.
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01.10.2024 15:28 Ответить
Вони крали, а він ні ! Бо чесна людина !
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01.10.2024 16:43 Ответить
Вони пішли на підвищення !
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01.10.2024 17:28 Ответить
 
 