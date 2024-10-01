Кабмин уволил двух заместителей министра обороны Гайдера и Дараган

Во вторник, 1 октября, Кабинет министров Украины поддержал увольнение заместителя министра обороны Станислава Гайдера и государственного секретаря Минобороны Людмилы Дараган.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Так, правительство поддержало увольнение Гайдера с должности заместителя министра обороны, а Людмилы Дараган с должности государственного секретаря Министерства обороны.

Исполнение обязанностей государственного секретаря Минобороны временно возложили на Никиту Никитенко.

Станислав Гайдер перейдет на должность руководителя Офиса министра.

Имена еще двух заместителей, которые содержались в представлении Умерова, в списке отсутствуют. Речь идет об Александре Сергие и Юрии Джигире, который отвечал за экономическую составляющую Минобороны.

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Напомним, 1 октября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил об увольнении своих заместителей и государственного секретаря Министерства обороны Украины.