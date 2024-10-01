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Новини
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Кабмін звільнив двох заступників міністра оборони Гайдера та Дараган

Уряд звільнив двох заступників Рустема Умєрова

У вівторок, 1 жовтня, Кабінет міністрів України підтримав звільнення заступника міністра оборони Станіслава Гайдера та державної секретарки Міноборони Людмили Дараган.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Так, уряд підтримав звільнення Гайдера з посади заступника міністра оборони, а Людмили Дараган з посади державного секретаря Міністерства оборони.

Виконання обов’язків державного секретаря Мініоборони тимчасово поклали на Нікіту Нікітенка.

Станіслав Гайдер перейде на посаду керівника Офісу міністра.

Імена ще двох заступників, які містилися у поданні Умєрова, у списку відсутні. Ідеться про Олександра Сергія та Юрія Джигира, який відповідав за економічний складник Міноборони.

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Нагадаємо, 1 жовтня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про звільнення своїх заступників та державної секретарки Міністерства оборони України. 

Автор: 

Кабмін (14109) Міноборони (7421) звільнення (2679) Умєров Рустем (618)


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Топ коментарі
+5
А коли прийде черга волохатої жирної жопи в зеленій сорочці?
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01.10.2024 15:26
+4
Нажерлись?
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01.10.2024 15:11
+3
Так то он больше на условного Мойшу похож нежели на Тамерлана
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01.10.2024 15:24
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Хух. Ну слава Богу Серегу не тронули
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01.10.2024 15:10 Відповісти
Нажерлись?
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01.10.2024 15:11 Відповісти
А хто вчасно не заноситиме "відкати" - тих ми звільним нафіг без жалю та рефлексії.
Якось так.
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01.10.2024 15:15 Відповісти
За что?!За Не володіння кримськотатарської мови ?!
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01.10.2024 15:20 Відповісти
Так то он больше на условного Мойшу похож нежели на Тамерлана
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01.10.2024 15:24 Відповісти
Він якщо володіє якимось, то це Ідіш або Івріт.
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01.10.2024 16:45 Відповісти
А коли прийде черга волохатої жирної жопи в зеленій сорочці?
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01.10.2024 15:26 Відповісти
Який геноцид,мабуть неможливо навчить.
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01.10.2024 15:28 Відповісти
Вони крали, а він ні ! Бо чесна людина !
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01.10.2024 16:43 Відповісти
Вони пішли на підвищення !
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01.10.2024 17:28 Відповісти
 
 