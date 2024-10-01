Кабмін звільнив двох заступників міністра оборони Гайдера та Дараган

У вівторок, 1 жовтня, Кабінет міністрів України підтримав звільнення заступника міністра оборони Станіслава Гайдера та державної секретарки Міноборони Людмили Дараган.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Так, уряд підтримав звільнення Гайдера з посади заступника міністра оборони, а Людмили Дараган з посади державного секретаря Міністерства оборони.

Виконання обов’язків державного секретаря Мініоборони тимчасово поклали на Нікіту Нікітенка.

Станіслав Гайдер перейде на посаду керівника Офісу міністра.

Імена ще двох заступників, які містилися у поданні Умєрова, у списку відсутні. Ідеться про Олександра Сергія та Юрія Джигира, який відповідав за економічний складник Міноборони.

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Нагадаємо, 1 жовтня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про звільнення своїх заступників та державної секретарки Міністерства оборони України.