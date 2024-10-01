В Украине запустили сертификацию частных школ для обучения операторов дронов

Правительство дало старт созданию сертифицированных частных школ для обучения операторов дронов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Федоров отметил, что потребность в профессиональных операторах дронов постоянно растет. В военных подразделениях есть спрос на эту профессию, поэтому нужны учебные заведения, которые будут давать качественные знания.

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"С начала полномасштабного вторжения в Украине появились десятки частных учебных центров пилотов БПЛА, но единая система регулирования их деятельности отсутствует. Правительство приняло постановление, которое даст старт сертификации частных школ БПЛА", - написал он.

Учебные заведения смогут получить сертификат и официально обучать операторов, которые после успешной сдачи экзаменов смогут занять должности операторов БПЛА в военных подразделениях всех составляющих Сил безопасности и Сил обороны.

Что нужно для получения лицензии

Чтобы получить лицензию, заведение должно:

проводить обучение по управлению или изготовлению дронов

иметь 3+ беспилотники для тренировки и сертификации пилотов,

иметь учебные программы для подготовки пилотов на этих аппаратах,

нанять 3+ сертифицированных инструкторов для проведения обучения.

"Постановление позволит работать только тем заведениям, которые дают реальные практические знания, которые помогут на фронте. Благодарен Минобороны и Премьер-министру за участие в разработке постановления, продолжаем вместе работать над реализацией проекта", - добавил Федоров.

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