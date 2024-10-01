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В Украине запустили сертификацию частных школ для обучения операторов дронов

Навчання операторів дронів

Правительство дало старт созданию сертифицированных частных школ для обучения операторов дронов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Федоров отметил, что потребность в профессиональных операторах дронов постоянно растет. В военных подразделениях есть спрос на эту профессию, поэтому нужны учебные заведения, которые будут давать качественные знания.

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"С начала полномасштабного вторжения в Украине появились десятки частных учебных центров пилотов БПЛА, но единая система регулирования их деятельности отсутствует. Правительство приняло постановление, которое даст старт сертификации частных школ БПЛА", - написал он.

Учебные заведения смогут получить сертификат и официально обучать операторов, которые после успешной сдачи экзаменов смогут занять должности операторов БПЛА в военных подразделениях всех составляющих Сил безопасности и Сил обороны.

Что нужно для получения лицензии

Чтобы получить лицензию, заведение должно:
проводить обучение по управлению или изготовлению дронов

  • иметь 3+ беспилотники для тренировки и сертификации пилотов,
  • иметь учебные программы для подготовки пилотов на этих аппаратах,
  • нанять 3+ сертифицированных инструкторов для проведения обучения.

"Постановление позволит работать только тем заведениям, которые дают реальные практические знания, которые помогут на фронте. Благодарен Минобороны и Премьер-министру за участие в разработке постановления, продолжаем вместе работать над реализацией проекта", - добавил Федоров.

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Автор: 

школа (3016) обучение (532) Федоров Михаил (507) дроны (3986)


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все правильно!
сертифікація, ліцензія.
оплатив зареєструвався, оплатив став до черги. поки туди сюди, десь через пів року розглянуть заявку. але, як шо, бажаєш скоріше, то сам знаєш...
чи ви вирішили, що чиновник пройде повз дармових грошей?
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01.10.2024 16:44 Ответить
 
 