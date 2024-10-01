В Україні запустили сертифікацію приватних шкіл для навчання операторів дронів
Уряд дав старт створенню сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів дронів.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Федоров зазначив, що потреба у професійних операторах дронів постійно зростає. У військових підрозділах є попит на цю професію, тому потрібні навчальні заклади, які даватимуть якісні знання.
"З початку повномасштабного вторгнення в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА, але єдина система регулювання їхньої діяльності відсутня. Уряд ухвалив постанову, яка дасть старт сертифікації приватних шкіл БпЛА", - написав він.
Навчальні заклади зможуть отримати сертифікат та офіційно навчати операторів, які після успішного складання іспитів зможуть обійняти посади операторів БпЛА у військових підрозділах всіх складових Сил безпеки та Сил оборони.
Що треба для отримання ліцензії
Щоб отримати ліцензію, заклад має:
проводити навчання з керування чи виготовлення дронів
- мати 3+ безпілотники для тренування і сертифікації пілотів
- мати навчальні програми для підготовки пілотів на цих апаратах
- найняти 3+ сертифікованих інструкторів для проведення навчання
"Постанова дозволить працювати лише тим закладам, які дають реальні практичні знання, що допоможуть на фронті. Вдячний Міноборони та Премʼєр-міністру за участь у розробці постанови, продовжуємо разом працювати над реалізацією проєкту", - додав Федоров.
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оплатив зареєструвався, оплатив став до черги. поки туди сюди, десь через пів року розглянуть заявку. але, як шо, бажаєш скоріше, то сам знаєш...
чи ви вирішили, що чиновник пройде повз дармових грошей?