В Україні запустили сертифікацію приватних шкіл для навчання операторів дронів

Уряд дав старт створенню сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів дронів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Федоров зазначив, що потреба у професійних операторах дронів постійно зростає. У військових підрозділах є попит на цю професію, тому потрібні навчальні заклади, які даватимуть якісні знання.

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"З початку повномасштабного вторгнення в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА, але єдина система регулювання їхньої діяльності відсутня. Уряд ухвалив постанову, яка дасть старт сертифікації приватних шкіл БпЛА", - написав він.

Навчальні заклади зможуть отримати сертифікат та офіційно навчати операторів, які після успішного складання іспитів зможуть обійняти посади операторів БпЛА у військових підрозділах всіх складових Сил безпеки та Сил оборони.

Що треба для отримання ліцензії

Щоб отримати ліцензію, заклад має:

проводити навчання з керування чи виготовлення дронів

мати 3+ безпілотники для тренування і сертифікації пілотів

мати навчальні програми для підготовки пілотів на цих апаратах

найняти 3+ сертифікованих інструкторів для проведення навчання

"Постанова дозволить працювати лише тим закладам, які дають реальні практичні знання, що допоможуть на фронті. Вдячний Міноборони та Премʼєр-міністру за участь у розробці постанови, продовжуємо разом працювати над реалізацією проєкту", - додав Федоров.

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