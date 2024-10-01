Агентство оборонных закупок подписало меморандум с Агентством оборонной промышленности Минобороны Италии

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины и Агентство оборонной промышленности Министерства обороны Италии (AID) заключили Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в оборонных закупках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Меморандум призван повысить уровень двустороннего материально-технического сотрудничества в оборонной сфере Украины и Италии, усилить развитие национального оборонно-промышленного комплекса. В частности, среди сфер сотрудничества и содействие в заключении и выполнении долгосрочных контрактов для закупок вооружения.

"Усиление взаимодействия с международными партнерами в сфере обороны - один из наших приоритетов. И я уверена, что сотрудничество с итальянским Агентством оборонной промышленности укрепит оборонный потенциал Украины и будет способствовать в заключении новых контрактов с производителями оружия для обеспечения операционных потребностей ВСУ", - отметила Марина Безрукова, директор "Агентства оборонных закупок" Министерства обороны Украины.

Читайте также: Умеров проводит кадровые изменения: уволил своих заместителей – Гайдера, Сергия, Джигира и Дараган

Итальянская Республика является одним из активных поставщиков помощи по безопасности в Украину. Уже было одобрено восемь пакетов помощи по безопасности Украине на общую сумму более 2,5 млрд евро. Сейчас происходит их реализация.

"Меморандум, заключенный между нашим агентством и "Агентством оборонных закупок" Министерства обороны Украины - это первый шаг в развитии долговременного и плодотворного сотрудничества в пользу наших стран", - отметила Фьямметта Сальмони, директор Агентства оборонной промышленности Министерства обороны Италии.

Подписание Меморандума является важным продолжением взаимодействия на фоне активного диалога между Украиной и Италией. Отметим, что Агентство оборонных закупок уже имеет заключенные меморандумы с закупочными агентствами Дании (DALO), Норвегии (NDMA), Швеции (FMV) и Эстонии (ECDI). Такие соглашения предусматривают усиление сотрудничества и обмен опытом в осуществлении оборонных закупок.

Читайте также: За месяц ВСУ получили от Минобороны только 50 дронов Mavic 3T. Ранее их снабжение измерялось тысячами, - Гудыменко