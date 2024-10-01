Агенція оборонних закупівель підписала меморандум з Агенцією оборонної промисловості Міноборони Італії

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України та Агенція оборонної промисловості Міністерства оборони Італії (AID) уклали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю в оборонних закупівлях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Меморандум покликаний підвищити рівень двосторонньої матеріально-технічної співпраці в оборонній сфері України та Італії, посилити розбудову національного оборонно-промислового комплексу. Зокрема, серед сфер співпраці й сприяння в укладенні та виконанні довгострокових контрактів для закупівель озброєння.

"Посилення взаємодії з міжнародними партнерами у сфері оборони – один із наших пріоритетів. І я певна, що співпраця з італійською Агенцією оборонної промисловості зміцнить оборонний потенціал України та сприятиме в укладенні нових контрактів із виробниками зброї для забезпечення операційних потреб ЗСУ", - зазначила Марина Безрукова, директорка "Агенції оборонних закупівель" Міністерства оборони України.

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Італійська Республіка є одним із активних постачальників безпекової допомоги в Україну. Вже було схвалено вісім пакетів безпекової допомоги Україні на загальну суму понад 2,5 млрд євро. Зараз відбувається їхня реалізація.

"Меморандум, укладений між нашою агенцією та "Агенцією оборонних закупівель" Міністерства оборони України - це перший крок у розбудові довготривалої та плідної співпраці на користь наших країн", - зауважила Ф'ямметта Сальмоні, директорка Агенції оборонної промисловості Міністерства оборони Італії.

Підписання Меморандуму є важливим продовженням взаємодії на тлі активного діалогу між Україною та Італією. Відзначимо, що Агенція оборонних закупівель уже має укладені меморандуми з закупівельними агенціями Данії (DALO), Норвегії (NDMA), Швеції (FMV) та Естонії (ECDI). Такі угоди передбачають посилення співпраці та обмін досвідом у здійсненні оборонних закупівель.

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