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Суда России и Китая заметили у северных берегов США

Кораблі Росії та Китаю помітили поблизу північного узбережжя США

Береговая охрана Соединенных Штатов Америки сообщила, что зафиксировала два российских корабля и два китайских корабля, которые проплывали в Беринговом море.

Об этом сообщается на сайте Береговой охраны США, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время обычного патрулирования морской границы между Соединенными Штатами и РФ в Беринговом море экипаж самолета HC-130J Super Hercules с авиабазы береговой охраны Кадьяк заметил два корабля российской пограничной службы и два корабля береговой охраны Китая примерно в 440 милях к юго-западу от острова Святого Лаврентия.

Четыре судна пограничной службы РФ и береговой охраны Китая осуществляли совместное патрулирование в Беринговом море, отметила Береговая охрана США.

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Корабли во время патрулирования заметили в субботу, 28 сентября.

Они шли транзитным строем в северо-восточном направлении, оставаясь примерно в пяти милях в исключительной экономической зоне РФ. Это было самое северное место, где береговая охрана США наблюдала суда китайской береговой охраны.

"Эта недавняя деятельность демонстрирует повышенный интерес к Арктике со стороны наших стратегических конкурентов", - заявила командующая 17-го округа береговой охраны Меган Дин.

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Автор: 

Китай (2996) корабль (2042) россия (95725) США (26889)


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Топ комментарии
+9
Що тут дивного?
Це вже одна вузькоока терористична імперія
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02.10.2024 11:07
+7
помітили.. і шо з того? занепокоєння... кацапам давно пофігу
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02.10.2024 11:03
+4
Трамп добре знає цих ворожих моряків, якби його обрали президентом, він їь би зателефонував і попросив би відпливсти ще до того як вступив на посаду
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02.10.2024 11:24
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Правила форума Совет форумчан
помітили.. і шо з того? занепокоєння... кацапам давно пофігу
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02.10.2024 11:03 Ответить
Суда это не корабли. и наоборот. Определитесь уже , что они там заметили и какое нам до этого дело.
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02.10.2024 11:06 Ответить
Все вірно Цензор написав , які в дідька у кацапів кораблі , якщо їхні гівняні корита більше схожі на судна із медзакладу . Слово кораблі вжите тому, що там посилання на першоджерело ((
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02.10.2024 11:15 Ответить
Що тут дивного?
Це вже одна вузькоока терористична імперія
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02.10.2024 11:07 Ответить
Перевіряють американців ''на вошивість''
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02.10.2024 11:09 Ответить
рф = китай назавжди тепер
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02.10.2024 11:10 Ответить
Дайте вже американцям пару Нептунів, щоб вони #бнули по цим покитькам.
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02.10.2024 11:11 Ответить
Карту купи, лапоть, та не репетуй так...
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02.10.2024 11:13 Ответить
Оце новина, ну плавають там їх корита, 400 миль щось забагато, Берінгова протока кілометрів сто...
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02.10.2024 11:12 Ответить
Дядьку" Ти ж сам дурницю" репетуєш! Візми атлас і відкрий хоча-б аркуш, де зображено Камчатку з Чукоткою.. Берінгова протока - це одне Це - найвужча частина водної поверхні між Чукоткою та Аляскою... Вона розділяє Північний Льодовитий океан та Тихий.. Але є один нюанс: водна площа південніше, між Чукоткою та Камчаткою (з одного боку) та Аляскою (з іншого), іменується Берінговим морем - складовою частиною Тихого океану.... Безпосередньо океан починається південніше Командорських островів... З американського боку це - острів Атту...
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02.10.2024 11:50 Ответить
Хто тут репетує, окрім тебе та ще павліка морозова? 440 миль це більше 800 км. на південий захід від о. св. Лавренія, вони плавають вздовж Камчатки, мають право, в чому інтрига? Заміни памперс, вічно налякане...
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02.10.2024 12:14 Ответить
"Устим"! Як кажуть кацапи, "Проснись! Ты серешь!!!"
Ти звернув увагу на фразу "китайські кораблі берегової оборони"!!! Такі кораблі діють у прибережній зоні (переважно - в територіальних водах держави)! Інтрига саме в цьому - що роблять кораблі китайської берегової охорони у відкритому морі - за тисячі кілометрів від свого берега? У них "запас ходу" цього навіть не дозволить - я вже не кажу про "мореходність" та запаси продуктів та прісної води! Це все одно - щоб ти на "Запорожці" поїхав до Красноярська! Їм, для здійснення якоїсь діяльності, потрібна "берегова база"! Тут кілька варіанттів:
1. Китайці збираються розвертать рибальство в Берінговому морі І ці кораблі будуть їх охоронять.
Для цього Путін погодиться передать в оренду якийсь порт Камчатки... Там будуть базуваться і рибалки, і берегова охорона. Можливо - навіть розвернуть на березі власні рибоконсервні заводи...
2. Китай готується до анексії Далекого Сходу - а Путін не може цьому опираться.....
Згадай передачу "зернового поясу Сибіру" у оренду китайцям на 50 років - і тоді тобі все стане ясно (Якщо ти не остаточно "затупив"!)
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02.10.2024 12:42 Ответить
Судно - це цивільне, корабель - це військовий. Тобто були помічені кораблі, а не судна.
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02.10.2024 11:15 Ответить
Трампон расказывал что за океаном его не достанут... Ню-ню!!!
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02.10.2024 11:19 Ответить
Трамп добре знає цих ворожих моряків, якби його обрали президентом, він їь би зателефонував і попросив би відпливсти ще до того як вступив на посаду
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02.10.2024 11:24 Ответить
Типо выберите вора во власть, потому что он знает всех своих друзей-воров и запретит им воровать.
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02.10.2024 11:26 Ответить
Вы не поняли "фишку". Китайцы тренируются охранять в будущем побережье своих "исконных" земель на западном побеоежье Берингового моря.
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02.10.2024 11:22 Ответить
Ну - у кацапів є "відмазка": Берінгове море - їх прикордонна зона.......... А от що там роблять кораблі китайської берегової охорони? Вивчають свою майбутню прикордонну територію? І кацапи ознайомлюють китайців - перед передачею цих територій?
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02.10.2024 11:26 Ответить
Не мели дурниць..
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02.10.2024 11:33 Ответить
.....
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02.10.2024 11:37 Ответить
А взагалі то чомусь дивно було б думати, що китайці можуть почати якусь справжню ескалацію зі Штатами враховуючи те, що більшість експорту Китаю приходиться на ці ж самі Штатати ?? ((:
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02.10.2024 11:27 Ответить
Це як лякати Європу ядерними ударами, коли там живуть і мають бізнеси твої діти та онуки, і ведуться ж...
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02.10.2024 11:41 Ответить
"Вони йшли транзитним строєм у північно-східному напрямку, залишаючись приблизно в п'яти милях у виключній економічній зоні РФ. Джерело:
В чому паніка?
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02.10.2024 11:58 Ответить
Скоро эта парочка и мексикосы скажут американцам - отдавайте обратно Аласку,Техас и Калифорнию иначе вам на голову упадет много радиактивных масс,ковбои,как обычно в последнее время обоссутся и отдадут.
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02.10.2024 12:11 Ответить
Про Аляску кацапи вже казали ще з рік тому.
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02.10.2024 13:29 Ответить
Червонпузий китай патрулює кордони своїх нових територій. Все штатн
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02.10.2024 12:22 Ответить
Тепер тим суднам час наткнутися на айсберг.
І так стільки разів, скільки було суден.
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02.10.2024 13:41 Ответить
 
 