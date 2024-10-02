Суда России и Китая заметили у северных берегов США

Береговая охрана Соединенных Штатов Америки сообщила, что зафиксировала два российских корабля и два китайских корабля, которые проплывали в Беринговом море.

Об этом сообщается на сайте Береговой охраны США, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время обычного патрулирования морской границы между Соединенными Штатами и РФ в Беринговом море экипаж самолета HC-130J Super Hercules с авиабазы береговой охраны Кадьяк заметил два корабля российской пограничной службы и два корабля береговой охраны Китая примерно в 440 милях к юго-западу от острова Святого Лаврентия.

Четыре судна пограничной службы РФ и береговой охраны Китая осуществляли совместное патрулирование в Беринговом море, отметила Береговая охрана США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экипаж авианосца "Адмирал Кузнецов" отправили воевать в Украину как пехоту, - Forbes

Корабли во время патрулирования заметили в субботу, 28 сентября.

Они шли транзитным строем в северо-восточном направлении, оставаясь примерно в пяти милях в исключительной экономической зоне РФ. Это было самое северное место, где береговая охрана США наблюдала суда китайской береговой охраны.

"Эта недавняя деятельность демонстрирует повышенный интерес к Арктике со стороны наших стратегических конкурентов", - заявила командующая 17-го округа береговой охраны Меган Дин.

Читайте также: Китай вместе с Россией будет способствовать поддержанию мира и стабильности в мире, - Си Цзиньпин