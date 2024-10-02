Суда России и Китая заметили у северных берегов США
Береговая охрана Соединенных Штатов Америки сообщила, что зафиксировала два российских корабля и два китайских корабля, которые проплывали в Беринговом море.
Об этом сообщается на сайте Береговой охраны США, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что во время обычного патрулирования морской границы между Соединенными Штатами и РФ в Беринговом море экипаж самолета HC-130J Super Hercules с авиабазы береговой охраны Кадьяк заметил два корабля российской пограничной службы и два корабля береговой охраны Китая примерно в 440 милях к юго-западу от острова Святого Лаврентия.
Четыре судна пограничной службы РФ и береговой охраны Китая осуществляли совместное патрулирование в Беринговом море, отметила Береговая охрана США.
Корабли во время патрулирования заметили в субботу, 28 сентября.
Они шли транзитным строем в северо-восточном направлении, оставаясь примерно в пяти милях в исключительной экономической зоне РФ. Это было самое северное место, где береговая охрана США наблюдала суда китайской береговой охраны.
"Эта недавняя деятельность демонстрирует повышенный интерес к Арктике со стороны наших стратегических конкурентов", - заявила командующая 17-го округа береговой охраны Меган Дин.
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Це вже одна вузькоока терористична імперія
Ти звернув увагу на фразу "китайські кораблі берегової оборони"!!! Такі кораблі діють у прибережній зоні (переважно - в територіальних водах держави)! Інтрига саме в цьому - що роблять кораблі китайської берегової охорони у відкритому морі - за тисячі кілометрів від свого берега? У них "запас ходу" цього навіть не дозволить - я вже не кажу про "мореходність" та запаси продуктів та прісної води! Це все одно - щоб ти на "Запорожці" поїхав до Красноярська! Їм, для здійснення якоїсь діяльності, потрібна "берегова база"! Тут кілька варіанттів:
1. Китайці збираються розвертать рибальство в Берінговому морі І ці кораблі будуть їх охоронять.
Для цього Путін погодиться передать в оренду якийсь порт Камчатки... Там будуть базуваться і рибалки, і берегова охорона. Можливо - навіть розвернуть на березі власні рибоконсервні заводи...
2. Китай готується до анексії Далекого Сходу - а Путін не може цьому опираться.....
Згадай передачу "зернового поясу Сибіру" у оренду китайцям на 50 років - і тоді тобі все стане ясно (Якщо ти не остаточно "затупив"!)
В чому паніка?
І так стільки разів, скільки було суден.