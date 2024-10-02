Судна Росії та Китаю помітили поблизу північних берегів США
Берегова охорона Сполучених Штатів Америки повідомила, що зафіксувала два російські кораблі та два китайських кораблі, які пропливали у Беринговому морі.
Про це повідомляється на сайті Берегової охорони США, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що під час звичайного патрулювання морського кордону між Сполученими Штатами та РФ в Беринговому морі екіпаж літака HC-130J Super Hercules з авіабази берегової охорони Кадьяк помітив два кораблі російської прикордонної служби та два кораблі берегової охорони Китаю приблизно в 440 милях на південний захід від острова Святого Лаврентія.
Чотири судна прикордонної служби РФ та берегової охорони Китаю здійснювали спільне патрулювання у Беринговому морі, зауважила Берегова охорона США.
Кораблі під час патрулювання помітили в суботу, 28 вересня.
Вони йшли транзитним строєм у північно-східному напрямку, залишаючись приблизно в п’яти милях у виключній економічній зоні РФ. Це було найпівнічніше місце, де берегова охорона США спостерігала судна китайської берегової охорони.
"Ця нещодавня діяльність демонструє підвищений інтерес до Арктики з боку наших стратегічних конкурентів", - заявила командувачка 17-го округу берегової охорони Меган Дін.
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Це вже одна вузькоока терористична імперія
Ти звернув увагу на фразу "китайські кораблі берегової оборони"!!! Такі кораблі діють у прибережній зоні (переважно - в територіальних водах держави)! Інтрига саме в цьому - що роблять кораблі китайської берегової охорони у відкритому морі - за тисячі кілометрів від свого берега? У них "запас ходу" цього навіть не дозволить - я вже не кажу про "мореходність" та запаси продуктів та прісної води! Це все одно - щоб ти на "Запорожці" поїхав до Красноярська! Їм, для здійснення якоїсь діяльності, потрібна "берегова база"! Тут кілька варіанттів:
1. Китайці збираються розвертать рибальство в Берінговому морі І ці кораблі будуть їх охоронять.
Для цього Путін погодиться передать в оренду якийсь порт Камчатки... Там будуть базуваться і рибалки, і берегова охорона. Можливо - навіть розвернуть на березі власні рибоконсервні заводи...
2. Китай готується до анексії Далекого Сходу - а Путін не може цьому опираться.....
Згадай передачу "зернового поясу Сибіру" у оренду китайцям на 50 років - і тоді тобі все стане ясно (Якщо ти не остаточно "затупив"!)
В чому паніка?
І так стільки разів, скільки було суден.