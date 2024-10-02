Судна Росії та Китаю помітили поблизу північних берегів США

Берегова охорона Сполучених Штатів Америки повідомила, що зафіксувала два російські кораблі та два китайських кораблі, які пропливали у Беринговому морі.

Про це повідомляється на сайті Берегової охорони США, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час звичайного патрулювання морського кордону між Сполученими Штатами та РФ в Беринговому морі екіпаж літака HC-130J Super Hercules з авіабази берегової охорони Кадьяк помітив два кораблі російської прикордонної служби та два кораблі берегової охорони Китаю приблизно в 440 милях на південний захід від острова Святого Лаврентія.

Чотири судна прикордонної служби РФ та берегової охорони Китаю здійснювали спільне патрулювання у Беринговому морі, зауважила Берегова охорона США.

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Кораблі під час патрулювання помітили в суботу, 28 вересня.

Вони йшли транзитним строєм у північно-східному напрямку, залишаючись приблизно в п’яти милях у виключній економічній зоні РФ. Це було найпівнічніше місце, де берегова охорона США спостерігала судна китайської берегової охорони.

"Ця нещодавня діяльність демонструє підвищений інтерес до Арктики з боку наших стратегічних конкурентів", - заявила командувачка 17-го округу берегової охорони Меган Дін.

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