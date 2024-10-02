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Судна Росії та Китаю помітили поблизу північних берегів США

Кораблі Росії та Китаю помітили поблизу північного узбережжя США

Берегова охорона Сполучених Штатів Америки повідомила, що зафіксувала два російські кораблі та два китайських кораблі, які пропливали у Беринговому морі.

Про це повідомляється на сайті Берегової охорони США, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час звичайного патрулювання морського кордону між Сполученими Штатами та РФ в Беринговому морі екіпаж літака HC-130J Super Hercules з авіабази берегової охорони Кадьяк помітив два кораблі російської прикордонної служби та два кораблі берегової охорони Китаю приблизно в 440 милях на південний захід від острова Святого Лаврентія.

Чотири судна прикордонної служби РФ та берегової охорони Китаю здійснювали спільне патрулювання у Беринговому морі, зауважила Берегова охорона США.

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Кораблі під час патрулювання помітили в суботу, 28 вересня.

Вони йшли транзитним строєм у північно-східному напрямку, залишаючись приблизно в п’яти милях у виключній економічній зоні РФ. Це було найпівнічніше місце, де берегова охорона США спостерігала судна китайської берегової охорони.

"Ця нещодавня діяльність демонструє підвищений інтерес до Арктики з боку наших стратегічних конкурентів", - заявила командувачка 17-го округу берегової охорони Меган Дін.

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Автор: 

Китай (4636) корабель (1613) росія (65459) США (23119)


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Топ коментарі
+9
Що тут дивного?
Це вже одна вузькоока терористична імперія
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02.10.2024 11:07
+7
помітили.. і шо з того? занепокоєння... кацапам давно пофігу
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02.10.2024 11:03
+4
Трамп добре знає цих ворожих моряків, якби його обрали президентом, він їь би зателефонував і попросив би відпливсти ще до того як вступив на посаду
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02.10.2024 11:24
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помітили.. і шо з того? занепокоєння... кацапам давно пофігу
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02.10.2024 11:03 Відповісти
Суда это не корабли. и наоборот. Определитесь уже , что они там заметили и какое нам до этого дело.
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02.10.2024 11:06 Відповісти
Все вірно Цензор написав , які в дідька у кацапів кораблі , якщо їхні гівняні корита більше схожі на судна із медзакладу . Слово кораблі вжите тому, що там посилання на першоджерело ((
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02.10.2024 11:15 Відповісти
Що тут дивного?
Це вже одна вузькоока терористична імперія
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02.10.2024 11:07 Відповісти
Перевіряють американців ''на вошивість''
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02.10.2024 11:09 Відповісти
рф = китай назавжди тепер
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02.10.2024 11:10 Відповісти
Дайте вже американцям пару Нептунів, щоб вони #бнули по цим покитькам.
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02.10.2024 11:11 Відповісти
Карту купи, лапоть, та не репетуй так...
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02.10.2024 11:13 Відповісти
Оце новина, ну плавають там їх корита, 400 миль щось забагато, Берінгова протока кілометрів сто...
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02.10.2024 11:12 Відповісти
Дядьку" Ти ж сам дурницю" репетуєш! Візми атлас і відкрий хоча-б аркуш, де зображено Камчатку з Чукоткою.. Берінгова протока - це одне Це - найвужча частина водної поверхні між Чукоткою та Аляскою... Вона розділяє Північний Льодовитий океан та Тихий.. Але є один нюанс: водна площа південніше, між Чукоткою та Камчаткою (з одного боку) та Аляскою (з іншого), іменується Берінговим морем - складовою частиною Тихого океану.... Безпосередньо океан починається південніше Командорських островів... З американського боку це - острів Атту...
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02.10.2024 11:50 Відповісти
Хто тут репетує, окрім тебе та ще павліка морозова? 440 миль це більше 800 км. на південий захід від о. св. Лавренія, вони плавають вздовж Камчатки, мають право, в чому інтрига? Заміни памперс, вічно налякане...
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02.10.2024 12:14 Відповісти
"Устим"! Як кажуть кацапи, "Проснись! Ты серешь!!!"
Ти звернув увагу на фразу "китайські кораблі берегової оборони"!!! Такі кораблі діють у прибережній зоні (переважно - в територіальних водах держави)! Інтрига саме в цьому - що роблять кораблі китайської берегової охорони у відкритому морі - за тисячі кілометрів від свого берега? У них "запас ходу" цього навіть не дозволить - я вже не кажу про "мореходність" та запаси продуктів та прісної води! Це все одно - щоб ти на "Запорожці" поїхав до Красноярська! Їм, для здійснення якоїсь діяльності, потрібна "берегова база"! Тут кілька варіанттів:
1. Китайці збираються розвертать рибальство в Берінговому морі І ці кораблі будуть їх охоронять.
Для цього Путін погодиться передать в оренду якийсь порт Камчатки... Там будуть базуваться і рибалки, і берегова охорона. Можливо - навіть розвернуть на березі власні рибоконсервні заводи...
2. Китай готується до анексії Далекого Сходу - а Путін не може цьому опираться.....
Згадай передачу "зернового поясу Сибіру" у оренду китайцям на 50 років - і тоді тобі все стане ясно (Якщо ти не остаточно "затупив"!)
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02.10.2024 12:42 Відповісти
Судно - це цивільне, корабель - це військовий. Тобто були помічені кораблі, а не судна.
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02.10.2024 11:15 Відповісти
Трампон расказывал что за океаном его не достанут... Ню-ню!!!
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02.10.2024 11:19 Відповісти
Трамп добре знає цих ворожих моряків, якби його обрали президентом, він їь би зателефонував і попросив би відпливсти ще до того як вступив на посаду
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02.10.2024 11:24 Відповісти
Типо выберите вора во власть, потому что он знает всех своих друзей-воров и запретит им воровать.
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02.10.2024 11:26 Відповісти
Вы не поняли "фишку". Китайцы тренируются охранять в будущем побережье своих "исконных" земель на западном побеоежье Берингового моря.
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02.10.2024 11:22 Відповісти
Ну - у кацапів є "відмазка": Берінгове море - їх прикордонна зона.......... А от що там роблять кораблі китайської берегової охорони? Вивчають свою майбутню прикордонну територію? І кацапи ознайомлюють китайців - перед передачею цих територій?
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02.10.2024 11:26 Відповісти
Не мели дурниць..
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02.10.2024 11:33 Відповісти
.....
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02.10.2024 11:37 Відповісти
А взагалі то чомусь дивно було б думати, що китайці можуть почати якусь справжню ескалацію зі Штатами враховуючи те, що більшість експорту Китаю приходиться на ці ж самі Штатати ?? ((:
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02.10.2024 11:27 Відповісти
Це як лякати Європу ядерними ударами, коли там живуть і мають бізнеси твої діти та онуки, і ведуться ж...
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02.10.2024 11:41 Відповісти
"Вони йшли транзитним строєм у північно-східному напрямку, залишаючись приблизно в п'яти милях у виключній економічній зоні РФ. Джерело:
В чому паніка?
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02.10.2024 11:58 Відповісти
Скоро эта парочка и мексикосы скажут американцам - отдавайте обратно Аласку,Техас и Калифорнию иначе вам на голову упадет много радиактивных масс,ковбои,как обычно в последнее время обоссутся и отдадут.
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02.10.2024 12:11 Відповісти
Про Аляску кацапи вже казали ще з рік тому.
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02.10.2024 13:29 Відповісти
Червонпузий китай патрулює кордони своїх нових територій. Все штатн
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02.10.2024 12:22 Відповісти
Тепер тим суднам час наткнутися на айсберг.
І так стільки разів, скільки було суден.
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02.10.2024 13:41 Відповісти
 
 