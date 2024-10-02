РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12860 посетителей онлайн
Новости Оборона
3 039 21

Американская компания планирует производить дроны Switchblade 600 в Украине, - СМИ

Компанія зі США планує виготовляти Switchblade 600 в Україні

Американская AeroVironment подписала соглашение с украинской компанией по локализации изготовления дронов-камикадзе Switchblade 600.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Милитарный".

Договор заключили на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве. Украинскую компанию-подписантку не называют из соображений безопасности.

Брет Хаш, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения барражирующих ударных систем AeroVironment в комментарии отметил, что сотрудничество с украинской компанией будет поэтапным.

Читайте: Атака Ирана на Израиль - вопиющий акт агрессии, - Остин

"Это начнется с того, что, по сути, будут отправлены компоненты подсистем... Итак, все начнется с очень простой интеграции. А потом со временем мы локализуем все больше систем и усовершенствуем комплекс так, чтобы он стал лучше, чем есть сегодня", - пояснил он.

Договор должно согласовать правительство США, над чем работают обе страны. На это может уйти около 9 месяцев. Планируют изготавливать несколько тысяч Switchblade 600 в год.

Хаш отметил, что украинские военные используют барражирующий боеприпас Switchblade 600 не так, как планировалось. Изначально это оружие предоставлялось американским спецназовцам для ведения нерегулярных боевых действий и поражения подвижных целей. Украинские же военные применяют это оружие для поражения целей стоимостью 20-25 млн долларов, например, систем противовоздушной обороны "Панцирь" или "С-300".

Также читайте: Суда России и Китая заметили вблизи северных берегов США

Что известно о дронах Switchblade

Switchblade - семейство небольших беспилотников-камикадзе, разработка компании AeroVironment.

Дрон малой версии Switchblade 300 весит всего 2,7 кг, способен пролететь 10 км и управляется до 10 минут. Его задача - увеличить боевую мощь пехоты. Более крупный дрон Switchblade 600 весит 23 кг, может пролететь 40 км за 20 минут и еще и барражировать 20 минут. Несет боеголовку типа Javelin, способен поражать бронетехнику.

Читайте: Шведская оборонная компания Saab планирует наладить производство в Украине

Автор: 

оборона (5215) США (26889) дроны (3991)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+1
"піар навколо передачі Switchblade прискорило розробку і виробництво цього Ланцету в росіян"
Просто цікаво - ти сам віриш в те що написав?
Тобто касапи виробляють нову зброю лише тоді коли Україні передають щось нове?
показать весь комментарий
02.10.2024 14:05
+1
русня виготовляє стільки скільки може - і це НЕ залежить взагалі від війни з Україною
це звичайни стиль мілітарізації держави - накачувати себе зброєю по максимуму
показать весь комментарий
02.10.2024 14:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Планує…
показать весь комментарий
02.10.2024 12:48 Ответить
Редактори кацапа вставили
показать весь комментарий
02.10.2024 13:00 Ответить
Цей Switchblade приніс Україні більше лиха чим користі.

Бо піарали так сильно 1,5 роки до передачі нам, що росіян спонукало на массове виробництво своїх аналогів. Росіяни обігнали американців в розробці і виробництві.
показать весь комментарий
02.10.2024 13:02 Ответить
Дурниця.
ZALA Lancet («Ланцет») - російський баражуючий ********* розробки компанії ZALA Aero, має кілька типів наведення. Швидкість руху в повітрі становить до 300 км/год, радіус польоту - до 40 км. Максимальна маса - 12 кг. Вперше представлений у червні 2019 року на виставці «Армия-2019» в Москві[1]
показать весь комментарий
02.10.2024 13:21 Ответить
Немає різниці коли він представлений, хоч 2019 чи в 2000 році до нашої ери.

Саме піар навколо передачі Switchblade прискорило розробку і виробництво цього Ланцету в росіян.
показать весь комментарий
02.10.2024 13:27 Ответить
"піар навколо передачі Switchblade прискорило розробку і виробництво цього Ланцету в росіян"
Просто цікаво - ти сам віриш в те що написав?
Тобто касапи виробляють нову зброю лише тоді коли Україні передають щось нове?
показать весь комментарий
02.10.2024 14:05 Ответить
Він каже що коли американці передають Україні 100 дронів і виявляється що вони ефективні на полі бою - русня починає виготовляти 1000 таких дронів і застосовувати їх проти України з такою ж ефективністю, але у більшій кількості. А американці як передавали 100 так і передають, а то і менше.
показать весь комментарий
02.10.2024 14:12 Ответить
русня виготовляє стільки скільки може - і це НЕ залежить взагалі від війни з Україною
це звичайни стиль мілітарізації держави - накачувати себе зброєю по максимуму
показать весь комментарий
02.10.2024 14:20 Ответить
Саме так, русня виготовляє скільки може, Америка передаєє скільки захоче, і зазвичай перша величина набагато більша за другу.
показать весь комментарий
02.10.2024 14:23 Ответить
вірю, я повірив.
1000 хаймарсів русня вже виготовила.
показать весь комментарий
02.10.2024 14:22 Ответить
Вона їх замінила своїми ОТРК і 10000 не менш ефективних КАБів
показать весь комментарий
02.10.2024 14:25 Ответить
тобто якби не американські хаймарси, русня не додумася б до кабів а про ОТРК взагалі б забула шо вони в них ще від совка існують.
зрозумів.
показать весь комментарий
03.10.2024 11:38 Ответить
Навіть не знаю що відповісти - кацапи почали вже розроблений Ланцет виготовляти у 2019 році, коли про Switchblade і мови не велося. Який ще піар тоді був?
показать весь комментарий
02.10.2024 15:47 Ответить
Сейчас рашистские Ланцеты бьют по наших аеродромах и ПВО за 70км от линии фронта
показать весь комментарий
02.10.2024 13:31 Ответить
І що? Вони їх вдосконалюють. Ланцет-3 має дальність до 70 км.
показать весь комментарий
02.10.2024 15:50 Ответить
Аби хаймерс локалізували. В Україні їх буде дешевше збирати та вдосконовлювати на потреби
показать весь комментарий
02.10.2024 14:34 Ответить
Боюсь что заблокируют. Но на заставке какая то херня, а не Switchblade 600.
показать весь комментарий
02.10.2024 18:26 Ответить
Коли будуть виготовляти, тоді і говоріть. Палководець обіцяв мільйон дронів, де вони? Мільярд дерев вже засохли!))
показать весь комментарий
02.10.2024 18:26 Ответить
Крупный барражирующий боеприпас Switchblade 600 весит 23 кг, но его можно носить с собой и подготовить к использованию за 10 минут. Он предназначен для полёта на 40 км за 20 минут, затем может барражировать в воздухе ещё 20 минут (что даёт ему общую дальность полёта 80 км)https://ru.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-15 [15] и атаковать с максимальной скоростью 185 км/ч. Несёт противотанковую боевую часть типа «https://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin Javelin », предназначенную для нейтрализации бронетехники. Система управления огнём на базе планшета с сенсорным экраном может вручную или автономно управлять боеприпасами, защищена бортовыми зашифрованными каналами передачи данных и модулем GPS с селективной доступностью и защитой от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3 GPS-спуфинга . Дополнительный модуль карманного цифрового канала передачи данных (DDL) позволяет вести боевые действия на расстоянии более 90 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-16 [16] . Switchblade 600 был разработан в рамках армейской программы по созданию единой многоцелевой ударной ракеты. Может устанавливаться на наземную транспортную платформу шестью комплектами, а также использоваться как ударный боеприпас типа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB воздух-поверхность https://ru.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-17 [17] https://ru.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-18 [18] https://ru.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-19 [19] .

Дрон-камикадзе Switchblade 600 имеет следующие общие характеристики:

радиус полета - 40 км;радиус поражения - более 90 км;время полета - более 40 мин;вес дрона - 22,7 кг;вес ракеты - 14,97 кг;крейсерская скорость - 112 км/ч;максимальная (ударная) скорость - 185 км/ч.

Стоимость одного дрона составляет около $70 тыс.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:02 Ответить
 
 