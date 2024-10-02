Американская компания планирует производить дроны Switchblade 600 в Украине, - СМИ
Американская AeroVironment подписала соглашение с украинской компанией по локализации изготовления дронов-камикадзе Switchblade 600.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Милитарный".
Договор заключили на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве. Украинскую компанию-подписантку не называют из соображений безопасности.
Брет Хаш, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения барражирующих ударных систем AeroVironment в комментарии отметил, что сотрудничество с украинской компанией будет поэтапным.
"Это начнется с того, что, по сути, будут отправлены компоненты подсистем... Итак, все начнется с очень простой интеграции. А потом со временем мы локализуем все больше систем и усовершенствуем комплекс так, чтобы он стал лучше, чем есть сегодня", - пояснил он.
Договор должно согласовать правительство США, над чем работают обе страны. На это может уйти около 9 месяцев. Планируют изготавливать несколько тысяч Switchblade 600 в год.
Хаш отметил, что украинские военные используют барражирующий боеприпас Switchblade 600 не так, как планировалось. Изначально это оружие предоставлялось американским спецназовцам для ведения нерегулярных боевых действий и поражения подвижных целей. Украинские же военные применяют это оружие для поражения целей стоимостью 20-25 млн долларов, например, систем противовоздушной обороны "Панцирь" или "С-300".
Что известно о дронах Switchblade
Switchblade - семейство небольших беспилотников-камикадзе, разработка компании AeroVironment.
Дрон малой версии Switchblade 300 весит всего 2,7 кг, способен пролететь 10 км и управляется до 10 минут. Его задача - увеличить боевую мощь пехоты. Более крупный дрон Switchblade 600 весит 23 кг, может пролететь 40 км за 20 минут и еще и барражировать 20 минут. Несет боеголовку типа Javelin, способен поражать бронетехнику.
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Бо піарали так сильно 1,5 роки до передачі нам, що росіян спонукало на массове виробництво своїх аналогів. Росіяни обігнали американців в розробці і виробництві.
ZALA Lancet («Ланцет») - російський баражуючий ********* розробки компанії ZALA Aero, має кілька типів наведення. Швидкість руху в повітрі становить до 300 км/год, радіус польоту - до 40 км. Максимальна маса - 12 кг. Вперше представлений у червні 2019 року на виставці «Армия-2019» в Москві[1]
Саме піар навколо передачі Switchblade прискорило розробку і виробництво цього Ланцету в росіян.
Просто цікаво - ти сам віриш в те що написав?
Тобто касапи виробляють нову зброю лише тоді коли Україні передають щось нове?
це звичайни стиль мілітарізації держави - накачувати себе зброєю по максимуму
1000 хаймарсів русня вже виготовила.
зрозумів.
Дрон-камикадзе Switchblade 600 имеет следующие общие характеристики:
радиус полета - 40 км;радиус поражения - более 90 км;время полета - более 40 мин;вес дрона - 22,7 кг;вес ракеты - 14,97 кг;крейсерская скорость - 112 км/ч;максимальная (ударная) скорость - 185 км/ч.
Стоимость одного дрона составляет около $70 тыс.