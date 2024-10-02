Американская компания планирует производить дроны Switchblade 600 в Украине, - СМИ

Американская AeroVironment подписала соглашение с украинской компанией по локализации изготовления дронов-камикадзе Switchblade 600.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Милитарный".

Договор заключили на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве. Украинскую компанию-подписантку не называют из соображений безопасности.

Брет Хаш, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения барражирующих ударных систем AeroVironment в комментарии отметил, что сотрудничество с украинской компанией будет поэтапным.

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"Это начнется с того, что, по сути, будут отправлены компоненты подсистем... Итак, все начнется с очень простой интеграции. А потом со временем мы локализуем все больше систем и усовершенствуем комплекс так, чтобы он стал лучше, чем есть сегодня", - пояснил он.

Договор должно согласовать правительство США, над чем работают обе страны. На это может уйти около 9 месяцев. Планируют изготавливать несколько тысяч Switchblade 600 в год.

Хаш отметил, что украинские военные используют барражирующий боеприпас Switchblade 600 не так, как планировалось. Изначально это оружие предоставлялось американским спецназовцам для ведения нерегулярных боевых действий и поражения подвижных целей. Украинские же военные применяют это оружие для поражения целей стоимостью 20-25 млн долларов, например, систем противовоздушной обороны "Панцирь" или "С-300".

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Что известно о дронах Switchblade

Switchblade - семейство небольших беспилотников-камикадзе, разработка компании AeroVironment.

Дрон малой версии Switchblade 300 весит всего 2,7 кг, способен пролететь 10 км и управляется до 10 минут. Его задача - увеличить боевую мощь пехоты. Более крупный дрон Switchblade 600 весит 23 кг, может пролететь 40 км за 20 минут и еще и барражировать 20 минут. Несет боеголовку типа Javelin, способен поражать бронетехнику.

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