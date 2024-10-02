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Новини Оборона
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Американська компанія планує виготовляти дрони Switchblade 600 в Україні, - ЗМІ

Компанія зі США планує виготовляти Switchblade 600 в Україні

Американська AeroVironment підписала угоду з українською компанією щодо локалізації виготовлення дронів-камікадзе Switchblade 600.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Мілітарний".

Договір уклали на Міжнародному форумі оборонних індустрій в Києві. Українську компанію-підписантку не називають з міркувань безпеки.

Брет Хаш, старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу баражуючих ударних систем AeroVironment у коментарі зазначив, що співпраця з українською компанію буде поетапною.

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"Це розпочнеться з того, що, по суті, будуть відправлені компоненти підсистем… Отже, все розпочнеться з дуже простої інтеграції. А потім з часом ми локалізуємо дедалі більше систем і вдосконалимо комплекс так, щоб він стала кращим, ніж є сьогодні", – пояснив він.

Договір має узгодити уряд США, над чим працюють обидві країни. На це може піти близько 9 місяців. Планують виготовляти кілька тисяч Switchblade 600 на рік.

Хаш зазначив, що українські військові використовують баражуючий боєприпас Switchblade 600 не так, як планувалося. Від початку ця зброя надавалася американським спецпризначенцям для ведення нерегулярних бойових дій та ураження рухомих цілей. Українські ж військові застосовують цю зброю для ураження цілей вартістю 20-25 млн доларів, наприклад, систем протиповітряної оборони "Панцир" чи "С-300".

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Що відомо про дрони Switchblade

Switchblade – сімейство невеликих безпілотників-камікадзе, розробка компанії AeroVironment.

Дрон малої версії Switchblade 300 важить лише 2,7 кг, здатний пролетіти 10 км і керується до 10 хвилин. Його завдання – збільшити бойову міць піхоти. Більший дрон Switchblade 600 важить 23 кг, може пролетіти 40 км за 20 хвилин та ще й баражувати 20 хвилин. Несе боєголовку типу Javelin, здатний вражати бронетехніку.

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Автор: 

оборона (4800) США (23119) дрони (4780)


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Топ коментарі
+1
"піар навколо передачі Switchblade прискорило розробку і виробництво цього Ланцету в росіян"
Просто цікаво - ти сам віриш в те що написав?
Тобто касапи виробляють нову зброю лише тоді коли Україні передають щось нове?
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02.10.2024 14:05
+1
русня виготовляє стільки скільки може - і це НЕ залежить взагалі від війни з Україною
це звичайни стиль мілітарізації держави - накачувати себе зброєю по максимуму
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02.10.2024 14:20
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02.10.2024 12:48 Відповісти
Редактори кацапа вставили
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02.10.2024 13:00 Відповісти
Цей Switchblade приніс Україні більше лиха чим користі.

Бо піарали так сильно 1,5 роки до передачі нам, що росіян спонукало на массове виробництво своїх аналогів. Росіяни обігнали американців в розробці і виробництві.
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02.10.2024 13:02 Відповісти
Дурниця.
ZALA Lancet («Ланцет») - російський баражуючий ********* розробки компанії ZALA Aero, має кілька типів наведення. Швидкість руху в повітрі становить до 300 км/год, радіус польоту - до 40 км. Максимальна маса - 12 кг. Вперше представлений у червні 2019 року на виставці «Армия-2019» в Москві[1]
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02.10.2024 13:21 Відповісти
Немає різниці коли він представлений, хоч 2019 чи в 2000 році до нашої ери.

Саме піар навколо передачі Switchblade прискорило розробку і виробництво цього Ланцету в росіян.
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02.10.2024 13:27 Відповісти
"піар навколо передачі Switchblade прискорило розробку і виробництво цього Ланцету в росіян"
Просто цікаво - ти сам віриш в те що написав?
Тобто касапи виробляють нову зброю лише тоді коли Україні передають щось нове?
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02.10.2024 14:05 Відповісти
Він каже що коли американці передають Україні 100 дронів і виявляється що вони ефективні на полі бою - русня починає виготовляти 1000 таких дронів і застосовувати їх проти України з такою ж ефективністю, але у більшій кількості. А американці як передавали 100 так і передають, а то і менше.
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02.10.2024 14:12 Відповісти
русня виготовляє стільки скільки може - і це НЕ залежить взагалі від війни з Україною
це звичайни стиль мілітарізації держави - накачувати себе зброєю по максимуму
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02.10.2024 14:20 Відповісти
Саме так, русня виготовляє скільки може, Америка передаєє скільки захоче, і зазвичай перша величина набагато більша за другу.
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02.10.2024 14:23 Відповісти
вірю, я повірив.
1000 хаймарсів русня вже виготовила.
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02.10.2024 14:22 Відповісти
Вона їх замінила своїми ОТРК і 10000 не менш ефективних КАБів
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02.10.2024 14:25 Відповісти
тобто якби не американські хаймарси, русня не додумася б до кабів а про ОТРК взагалі б забула шо вони в них ще від совка існують.
зрозумів.
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03.10.2024 11:38 Відповісти
Навіть не знаю що відповісти - кацапи почали вже розроблений Ланцет виготовляти у 2019 році, коли про Switchblade і мови не велося. Який ще піар тоді був?
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02.10.2024 15:47 Відповісти
Сейчас рашистские Ланцеты бьют по наших аеродромах и ПВО за 70км от линии фронта
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02.10.2024 13:31 Відповісти
І що? Вони їх вдосконалюють. Ланцет-3 має дальність до 70 км.
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02.10.2024 15:50 Відповісти
Аби хаймерс локалізували. В Україні їх буде дешевше збирати та вдосконовлювати на потреби
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02.10.2024 14:34 Відповісти
Боюсь что заблокируют. Но на заставке какая то херня, а не Switchblade 600.
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02.10.2024 18:26 Відповісти
Коли будуть виготовляти, тоді і говоріть. Палководець обіцяв мільйон дронів, де вони? Мільярд дерев вже засохли!))
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02.10.2024 18:26 Відповісти
Крупный барражирующий боеприпас Switchblade 600 весит 23 кг, но его можно носить с собой и подготовить к использованию за 10 минут. Он предназначен для полёта на 40 км за 20 минут, затем может барражировать в воздухе ещё 20 минут (что даёт ему общую дальность полёта 80 км)https://ru.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-15 [15] и атаковать с максимальной скоростью 185 км/ч. Несёт противотанковую боевую часть типа «https://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin Javelin », предназначенную для нейтрализации бронетехники. Система управления огнём на базе планшета с сенсорным экраном может вручную или автономно управлять боеприпасами, защищена бортовыми зашифрованными каналами передачи данных и модулем GPS с селективной доступностью и защитой от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3 GPS-спуфинга . Дополнительный модуль карманного цифрового канала передачи данных (DDL) позволяет вести боевые действия на расстоянии более 90 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-16 [16] . Switchblade 600 был разработан в рамках армейской программы по созданию единой многоцелевой ударной ракеты. Может устанавливаться на наземную транспортную платформу шестью комплектами, а также использоваться как ударный боеприпас типа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB воздух-поверхность https://ru.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-17 [17] https://ru.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-18 [18] https://ru.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-19 [19] .

Дрон-камикадзе Switchblade 600 имеет следующие общие характеристики:

радиус полета - 40 км;радиус поражения - более 90 км;время полета - более 40 мин;вес дрона - 22,7 кг;вес ракеты - 14,97 кг;крейсерская скорость - 112 км/ч;максимальная (ударная) скорость - 185 км/ч.

Стоимость одного дрона составляет около $70 тыс.
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02.10.2024 20:02 Відповісти
 
 