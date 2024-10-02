Американська компанія планує виготовляти дрони Switchblade 600 в Україні, - ЗМІ
Американська AeroVironment підписала угоду з українською компанією щодо локалізації виготовлення дронів-камікадзе Switchblade 600.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Мілітарний".
Договір уклали на Міжнародному форумі оборонних індустрій в Києві. Українську компанію-підписантку не називають з міркувань безпеки.
Брет Хаш, старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу баражуючих ударних систем AeroVironment у коментарі зазначив, що співпраця з українською компанію буде поетапною.
"Це розпочнеться з того, що, по суті, будуть відправлені компоненти підсистем… Отже, все розпочнеться з дуже простої інтеграції. А потім з часом ми локалізуємо дедалі більше систем і вдосконалимо комплекс так, щоб він стала кращим, ніж є сьогодні", – пояснив він.
Договір має узгодити уряд США, над чим працюють обидві країни. На це може піти близько 9 місяців. Планують виготовляти кілька тисяч Switchblade 600 на рік.
Хаш зазначив, що українські військові використовують баражуючий боєприпас Switchblade 600 не так, як планувалося. Від початку ця зброя надавалася американським спецпризначенцям для ведення нерегулярних бойових дій та ураження рухомих цілей. Українські ж військові застосовують цю зброю для ураження цілей вартістю 20-25 млн доларів, наприклад, систем протиповітряної оборони "Панцир" чи "С-300".
Що відомо про дрони Switchblade
Switchblade – сімейство невеликих безпілотників-камікадзе, розробка компанії AeroVironment.
Дрон малої версії Switchblade 300 важить лише 2,7 кг, здатний пролетіти 10 км і керується до 10 хвилин. Його завдання – збільшити бойову міць піхоти. Більший дрон Switchblade 600 важить 23 кг, може пролетіти 40 км за 20 хвилин та ще й баражувати 20 хвилин. Несе боєголовку типу Javelin, здатний вражати бронетехніку.
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Бо піарали так сильно 1,5 роки до передачі нам, що росіян спонукало на массове виробництво своїх аналогів. Росіяни обігнали американців в розробці і виробництві.
ZALA Lancet («Ланцет») - російський баражуючий ********* розробки компанії ZALA Aero, має кілька типів наведення. Швидкість руху в повітрі становить до 300 км/год, радіус польоту - до 40 км. Максимальна маса - 12 кг. Вперше представлений у червні 2019 року на виставці «Армия-2019» в Москві[1]
Саме піар навколо передачі Switchblade прискорило розробку і виробництво цього Ланцету в росіян.
Просто цікаво - ти сам віриш в те що написав?
Тобто касапи виробляють нову зброю лише тоді коли Україні передають щось нове?
це звичайни стиль мілітарізації держави - накачувати себе зброєю по максимуму
1000 хаймарсів русня вже виготовила.
зрозумів.
Дрон-камикадзе Switchblade 600 имеет следующие общие характеристики:
радиус полета - 40 км;радиус поражения - более 90 км;время полета - более 40 мин;вес дрона - 22,7 кг;вес ракеты - 14,97 кг;крейсерская скорость - 112 км/ч;максимальная (ударная) скорость - 185 км/ч.
Стоимость одного дрона составляет около $70 тыс.