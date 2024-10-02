РУС
Суд избрал псевдоактивисту Стахиву меру пресечения - 60 суток под стражей без права на залог

Запобіжний захід Стахіву

В среду, 2 октября, Галицкий райсуд Львова с пятой попытки избрал меру пресечения подозреваемому в мошенничестве и сливе локаций ВСУ Остапу Стахиву.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET из зала суда.

По словам прокурора Олега Ковальчука, информации, которую распространил Остап Стахив о местах расположения военных, не было в публичном доступе, поэтому он настаивал на отправке подозреваемого в СИЗО.

По этой статье ему грозит до 5 лет заключения.

Постановление о мере пресечения можно обжаловать в апелляции.

Как отмечает издание, сам Остап Стахив называл это "фарсом" и заявлял, что на самом деле спасал человека, которого якобы пытали работники ТЦК, поэтому и распространил геолокацию. Провокатор заявлял, что ТЦК Ривненского района не зарегистрировано официально.

Также смотрите: Сливал места размещения ВСУ: СБУ сообщила о подозрении "блогеру" Стахиву. ФОТОрепортаж

Один из его адвокатов Николай Креминец отметил, что это еще вопрос, относятся ли работники ТЦК, которых снимал Стахив, к ВСУ. Стахив в третий раз пытался заявить об отводе судьи, однако судья Виктор Романюк оставил ходатайство без рассмотрения.

Что предшествовало?

Напомним, 25 сентября в доме Остапа Стахива работники СБУ провели обыски.

В тот же день львовскому псевдоактивисту Остапу Стахиву сообщено о новом подозрении за "слив" позиций Вооруженных сил Украины.

Суд четыре раза не мог избрать меру пресечения Остапу Стахиву.

Подозреваемый не пришел в суд 25 и 27 сентября. Стахив появился на судебном заседании 30 сентября, но меру пресечения снова не избрали, поскольку подозреваемый подал ходатайство об отводе судьи Виктора Романюка. Судья Ольга Павлюк это ходатайство не удовлетворила.

Во время заседания 1 октября Стахив пытался отстранить прокурора Олега Ковальчука, следователя СБУ Ростислава Тивонюка и судью Виктора Романюка. В общем Стахив и его адвокаты заявили о пяти ходатайствах. Судья Виктор Романюк заявил, что Стахив злоупотребляет правом на отвод.

Напомним, по информации следствия, после полномасштабного вторжения Остап Стахив публично заявлял, что война продолжается из-за "третьих стран", которые "спровоцировали" Москву. Также во время одного из стримов он озвучил точную локацию расположения одного из подразделений ВСУ - личного состава одного из отделов ТЦК Ровенской области. Кроме этого, Стахив в течение 2023 и 2024 годов проводил платные псевдожурналистские курсы и продавал журналистские удостоверения.

мера пресечения (502) Стахив Остап (17)
+8
кацапські гроші, ще нікого не довели до добра.
02.10.2024 15:09 Ответить
+4
А давно у нас військомати чиї адреси ще з радянських часів всім відомі - прирівняні до позицій ЗСУ?
02.10.2024 15:07 Ответить
+4
Чого нянчаться ц тою курвою в хату до підарів опустять ще нижче
02.10.2024 15:11 Ответить
З тих самих пір як твої грьобані родичі прийшли на нашу землю зі зброєю таких як воно не судити а віддати родичам загиблих
02.10.2024 15:13 Ответить
02.10.2024 15:57 Ответить
А давно у нас військомати чиї адреси ще з радянських часів всім відомі - прирівняні до позицій ЗСУ?
02.10.2024 15:07 Ответить
Ти або кінчений дурень або курва кацапська
02.10.2024 15:14 Ответить
Або людина яка вміє логічно мислити. ТЦК не працюють в лісі з палатки чи з коснпіративного ППД десь в промзоні.
Але адепт баранофону про такі тонкощі не задумується.
02.10.2024 15:48 Ответить
кацапські гроші, ще нікого не довели до добра.
02.10.2024 15:09 Ответить
Чого нянчаться ц тою курвою в хату до підарів опустять ще нижче
02.10.2024 15:11 Ответить
Нехай хоч трошки посидить... Розхитувач суспільства.
02.10.2024 15:12 Ответить
і такій консерві дали існувати всі ці роки ?
02.10.2024 15:13 Ответить
В країні де Портнов через суди нагибає рух "чесно" нам згодовують стаха.
Так, він чорноротий.
Що з резніковим та його замами? Гарно кажуть і гарно брешуть, коли крадуть.
02.10.2024 15:22 Ответить
заточка хитрови*баного рішали
02.10.2024 15:23 Ответить
А чому в Україні нема примусової психіатрії?
Перед нами типовий фрік.
Здається, він не працював на кацапів. Просто шизоїдальний довбойоб.
02.10.2024 15:29 Ответить
А чого він,такий,"активний",не на фронті ще? З цього б і починали....там хай зливає СВОЄ місцезнаходження...
02.10.2024 15:32 Ответить
Зелені Україну здають *уйлу, а всі вз'їлися на людину яка повстала проти незаконної влади, яка призначила керувати країною людину яка немає на це законних прав. Браво! Продовжуйте дивитися зелений марафет!
02.10.2024 15:32 Ответить
Прихильника стахів такі ж дебіли, як і прихильники телемарафону.

Якщо ти один із них - вітаю.
02.10.2024 17:08 Ответить
ну накінець то
02.10.2024 16:17 Ответить
зеленi боти сидори
02.10.2024 17:15 Ответить
 
 