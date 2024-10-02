Суд избрал псевдоактивисту Стахиву меру пресечения - 60 суток под стражей без права на залог

В среду, 2 октября, Галицкий райсуд Львова с пятой попытки избрал меру пресечения подозреваемому в мошенничестве и сливе локаций ВСУ Остапу Стахиву.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET из зала суда.

По словам прокурора Олега Ковальчука, информации, которую распространил Остап Стахив о местах расположения военных, не было в публичном доступе, поэтому он настаивал на отправке подозреваемого в СИЗО.

По этой статье ему грозит до 5 лет заключения.

Постановление о мере пресечения можно обжаловать в апелляции.

Как отмечает издание, сам Остап Стахив называл это "фарсом" и заявлял, что на самом деле спасал человека, которого якобы пытали работники ТЦК, поэтому и распространил геолокацию. Провокатор заявлял, что ТЦК Ривненского района не зарегистрировано официально.

Один из его адвокатов Николай Креминец отметил, что это еще вопрос, относятся ли работники ТЦК, которых снимал Стахив, к ВСУ. Стахив в третий раз пытался заявить об отводе судьи, однако судья Виктор Романюк оставил ходатайство без рассмотрения.

Что предшествовало?

Напомним, 25 сентября в доме Остапа Стахива работники СБУ провели обыски.

В тот же день львовскому псевдоактивисту Остапу Стахиву сообщено о новом подозрении за "слив" позиций Вооруженных сил Украины.

Суд четыре раза не мог избрать меру пресечения Остапу Стахиву.

Подозреваемый не пришел в суд 25 и 27 сентября. Стахив появился на судебном заседании 30 сентября, но меру пресечения снова не избрали, поскольку подозреваемый подал ходатайство об отводе судьи Виктора Романюка. Судья Ольга Павлюк это ходатайство не удовлетворила.

Во время заседания 1 октября Стахив пытался отстранить прокурора Олега Ковальчука, следователя СБУ Ростислава Тивонюка и судью Виктора Романюка. В общем Стахив и его адвокаты заявили о пяти ходатайствах. Судья Виктор Романюк заявил, что Стахив злоупотребляет правом на отвод.

Напомним, по информации следствия, после полномасштабного вторжения Остап Стахив публично заявлял, что война продолжается из-за "третьих стран", которые "спровоцировали" Москву. Также во время одного из стримов он озвучил точную локацию расположения одного из подразделений ВСУ - личного состава одного из отделов ТЦК Ровенской области. Кроме этого, Стахив в течение 2023 и 2024 годов проводил платные псевдожурналистские курсы и продавал журналистские удостоверения.



