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Новини
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Суд обрав псевдоактивісту Стахіву запобіжний захід - 60 діб під вартою без права на заставу

Запобіжний захід Стахіву

У середу, 2 жовтня, Галицький райсуд Львова з п’ятої спроби обрав запобіжний захід підозрюваному в шахрайстві та зливі локацій ЗСУ Остапу Стахіву. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZAXID.NET із зали суду.

За словами прокурора Олега Ковальчука, інформації, яку поширив Остап Стахів про місця розташування військових, не було в публічному доступі, тому він наполягав на відправленні підозрюваного в СІЗО.

За цією статтею йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Ухвалу про запобіжний захід можна оскаржити в апеляції.

Як зазначає видання, сам Остап Стахів називав це "фарсом" і заявляв, що насправді рятував людину, яку нібито катували працівники ТЦК, тому й поширив геолокацію. Провокатор заявляв, що ТЦК Рівненського району не зареєстроване офіційно.

Також дивіться: Зливав локації розміщення ЗСУ: СБУ повідомила про підозру "блогеру" Стахіву. ФОТОрепортаж

Один із його адвокатів Микола Кремінець зазначив, що це ще питання, чи належать працівники ТЦК, яких фільмував Стахів, до ЗСУ. Стахів втретє намагався заявити про відвід судді, однак суддя Віктор Романюк залишив клопотання без розгляду.

Що передувало?

Нагадаємо, 25 вересня у помешканні Остапа Стахіва працівники СБУ провели обшуки.

Того ж дня львівському псевдоактивісту Остапу Стахіву повідомлено про нову підозру за "злив" позицій Збройних сил України.

Нагадаємо, за інформацією слідства, після повномасштабного вторгнення Остап Стахів публічно заявляв, що війна триває через "треті країни", які "спровокували" Москву. Також під час одного зі стрімів він озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів ЗСУ – особового складу одного з відділів ТЦК Рівненщини. Крім цього, Стахів впродовж 2023 та 2024 років проводив платні псевдожурналістські курси й продавав журналістські посвідчення.

Суд чотири рази не міг обрати запобіжний захід Остапу Стахіву. 

Підозрюваний не прийшов до суду 25 й 27 вересня. Стахів з'явився на судовому засіданні 30 вересня, але запобіжний захід знову не обрали, оскільки підозрюваний подав клопотання про відвід судді Віктора Романюка. Суддя Ольга Павлюк це клопотання не задовольнила.

Під час засідання 1 жовтня Стахів намагався відсторонити прокурора Олега Ковальчука, слідчого СБУ Ростислава Тивонюка та суддю Віктора Романюка. Загалом Стахів та його адвокати заявили про п’ять клопотань. Суддя Віктор Романюк заявив, що Стахів зловживає правом на відвід.

Автор: 

запобіжний захід (492) Стахів Остап (18)


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Топ коментарі
+8
кацапські гроші, ще нікого не довели до добра.
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02.10.2024 15:09
+4
А давно у нас військомати чиї адреси ще з радянських часів всім відомі - прирівняні до позицій ЗСУ?
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02.10.2024 15:07
+4
Чого нянчаться ц тою курвою в хату до підарів опустять ще нижче
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02.10.2024 15:11
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З тих самих пір як твої грьобані родичі прийшли на нашу землю зі зброєю таких як воно не судити а віддати родичам загиблих
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02.10.2024 15:13 Відповісти
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02.10.2024 15:57 Відповісти
А давно у нас військомати чиї адреси ще з радянських часів всім відомі - прирівняні до позицій ЗСУ?
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02.10.2024 15:07 Відповісти
Ти або кінчений дурень або курва кацапська
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02.10.2024 15:14 Відповісти
Або людина яка вміє логічно мислити. ТЦК не працюють в лісі з палатки чи з коснпіративного ППД десь в промзоні.
Але адепт баранофону про такі тонкощі не задумується.
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02.10.2024 15:48 Відповісти
кацапські гроші, ще нікого не довели до добра.
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02.10.2024 15:09 Відповісти
Чого нянчаться ц тою курвою в хату до підарів опустять ще нижче
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02.10.2024 15:11 Відповісти
Нехай хоч трошки посидить... Розхитувач суспільства.
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02.10.2024 15:12 Відповісти
і такій консерві дали існувати всі ці роки ?
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02.10.2024 15:13 Відповісти
В країні де Портнов через суди нагибає рух "чесно" нам згодовують стаха.
Так, він чорноротий.
Що з резніковим та його замами? Гарно кажуть і гарно брешуть, коли крадуть.
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02.10.2024 15:22 Відповісти
заточка хитрови*баного рішали
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02.10.2024 15:23 Відповісти
А чому в Україні нема примусової психіатрії?
Перед нами типовий фрік.
Здається, він не працював на кацапів. Просто шизоїдальний довбойоб.
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02.10.2024 15:29 Відповісти
А чого він,такий,"активний",не на фронті ще? З цього б і починали....там хай зливає СВОЄ місцезнаходження...
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02.10.2024 15:32 Відповісти
Зелені Україну здають *уйлу, а всі вз'їлися на людину яка повстала проти незаконної влади, яка призначила керувати країною людину яка немає на це законних прав. Браво! Продовжуйте дивитися зелений марафет!
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02.10.2024 15:32 Відповісти
Прихильника стахів такі ж дебіли, як і прихильники телемарафону.

Якщо ти один із них - вітаю.
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02.10.2024 17:08 Відповісти
ну накінець то
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02.10.2024 16:17 Відповісти
зеленi боти сидори
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02.10.2024 17:15 Відповісти
 
 