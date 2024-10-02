Суд обрав псевдоактивісту Стахіву запобіжний захід - 60 діб під вартою без права на заставу

У середу, 2 жовтня, Галицький райсуд Львова з п’ятої спроби обрав запобіжний захід підозрюваному в шахрайстві та зливі локацій ЗСУ Остапу Стахіву.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZAXID.NET із зали суду.

За словами прокурора Олега Ковальчука, інформації, яку поширив Остап Стахів про місця розташування військових, не було в публічному доступі, тому він наполягав на відправленні підозрюваного в СІЗО.

За цією статтею йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Ухвалу про запобіжний захід можна оскаржити в апеляції.

Як зазначає видання, сам Остап Стахів називав це "фарсом" і заявляв, що насправді рятував людину, яку нібито катували працівники ТЦК, тому й поширив геолокацію. Провокатор заявляв, що ТЦК Рівненського району не зареєстроване офіційно.

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Один із його адвокатів Микола Кремінець зазначив, що це ще питання, чи належать працівники ТЦК, яких фільмував Стахів, до ЗСУ. Стахів втретє намагався заявити про відвід судді, однак суддя Віктор Романюк залишив клопотання без розгляду.

Що передувало?

Нагадаємо, 25 вересня у помешканні Остапа Стахіва працівники СБУ провели обшуки.

Того ж дня львівському псевдоактивісту Остапу Стахіву повідомлено про нову підозру за "злив" позицій Збройних сил України.

Нагадаємо, за інформацією слідства, після повномасштабного вторгнення Остап Стахів публічно заявляв, що війна триває через "треті країни", які "спровокували" Москву. Також під час одного зі стрімів він озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів ЗСУ – особового складу одного з відділів ТЦК Рівненщини. Крім цього, Стахів впродовж 2023 та 2024 років проводив платні псевдожурналістські курси й продавав журналістські посвідчення.

Суд чотири рази не міг обрати запобіжний захід Остапу Стахіву.

Підозрюваний не прийшов до суду 25 й 27 вересня. Стахів з'явився на судовому засіданні 30 вересня, але запобіжний захід знову не обрали, оскільки підозрюваний подав клопотання про відвід судді Віктора Романюка. Суддя Ольга Павлюк це клопотання не задовольнила.

Під час засідання 1 жовтня Стахів намагався відсторонити прокурора Олега Ковальчука, слідчого СБУ Ростислава Тивонюка та суддю Віктора Романюка. Загалом Стахів та його адвокати заявили про п’ять клопотань. Суддя Віктор Романюк заявив, що Стахів зловживає правом на відвід.