РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9842 посетителя онлайн
Новости
5 615 24

До 59 возросло число погибших вследствие удара по военному вузу в Полтаве

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Полтаві зросла до 59 осіб

Сегодня в больнице умер еще один человек, который пострадал вследствие ракетного удара по Полтаве 3 сентября.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает Цензор.НЕТ.

"Количество жертв циничного удара российской армии увеличилось до 59. Искренние соболезнования родным и близким..." - написал Пронин.

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

Читайте также: Мужчина поджег себя в здании Полтавской ОВА, - Нацполиция

Автор: 

обстрел (29023) Тахтаулове (790) жертвы (2156)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А ви продовжуйте набирати кацапських полонених для обміну. Та поміняють всіх на всіх. А це означає, що за 1000 своїх живих відгодованих кацапів, кацапія віддасть 10 скалічених українців і 990 вбитими.
показать весь комментарий
03.10.2024 18:49 Ответить
+5
Чому не знищуются казарми і військові об'єкти на окупованих територіях зокрема лднр ?,там яку використовувати зброю згода не потрібна партнерів.
показать весь комментарий
03.10.2024 19:23 Ответить
+4
Чому немає зовсім ударів по кацапах? Де їхні жертви?
показать весь комментарий
03.10.2024 19:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ви продовжуйте набирати кацапських полонених для обміну. Та поміняють всіх на всіх. А це означає, що за 1000 своїх живих відгодованих кацапів, кацапія віддасть 10 скалічених українців і 990 вбитими.
показать весь комментарий
03.10.2024 18:49 Ответить
бо за відгодованого підара треба щоб повернули мінімум трьох покалічених наших воїнів тоді це буде справедливо
показать весь комментарий
03.10.2024 19:36 Ответить
Олег, а де вони наберуть 3 українців? Вони ж їх не мають. Більшість полоненх закатована або розстріляна. Але якщо ти так рахуєш, то будете до кінця їхнього (квцапського) віку тримати їх у залишках України, годувати, лікувати ще й дозволяти їм "свіданку с іхнімі жонамі". Ми ж гуманні Гевропейці (тільки чи Європа так вважає, що ви гуманні, а не лохи).
показать весь комментарий
03.10.2024 23:11 Ответить
там у полоні наших українців багато, ще з 14 року військових, цивільних і кримських татар. Не впевнений що наш омбудсмен знає точні цифри. І вони там практично всі хворі чи покалічені і це при обміні треба враховувати. А от порушувати міжнародні конвенції по відношенню до полонених, на радість ***** не варто.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:05 Ответить
Не впевнений що наш омбудсмен знає точні цифри.

От і сам собі відповів: раз не знає кількості то їх "не існує". Всі вони якщо вже не закатовані, то на шляху до цього (а якщо вони вже засуджені, то тут взагалі немає мови ні про який обмін.). Ти сказав, що ще з 2014-го. То 8 років не було достатньо, щоби витягти їх з полону. Ти скажеш, що "барига" не хотів. А звідки в тебе така впевненість, що "паяц" захоче. Чому видавати бажане за дійсність.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:24 Ответить
Прочитай Олеже. Це для таких як ти.

Росіяни зламали ребра "азовцю" Іщенку перед смертю та після розтину не зашили тіло, - WP Джерело:
показать весь комментарий
04.10.2024 21:46 Ответить
якщо ти "таке" читаєш то це для таких як ти теж (хоча зазвичай я незнайомих людей на ти не називаю). Дивні у тебе манери, полемізуєш сам із собою. А Порошенка я баригою не вважаю.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:17 Ответить
загиблих внаслідок через удар
********
Нє. Треба писати "через внаслідок удару".
Невже це писав журналіст? "Навєрно, ето дворнік бил. Он шол по сєльской мєстності к бліжайшему орєшніку, за новою мєтлой..." (с)

показать весь комментарий
03.10.2024 18:53 Ответить
"через" вообще писать не надо, только "внаслідок удару"
показать весь комментарий
03.10.2024 18:56 Ответить
Дякую. Вони вже виправили.
Це було іронічне зауваження з навмисним перекрученням перекрученого.
І ви, я думаю, були б кращим журналістом, ніж деякі "прохвєсіонали".
показать весь комментарий
03.10.2024 19:14 Ответить
я б написав, що тут за т.з. журналісти і звідки, але блокують. сайт цензури типа нєт, але про місцевих т.з. писак правду писати не можна, цензурять
показать весь комментарий
03.10.2024 22:17 Ответить
Пишуть, що ЗСУ скинули французьку КАБ на Курську АЕС.
Але не зрозуміло, чому вирішили, що це ЗСУ і що бомба - французького виробництва.

показать весь комментарий
03.10.2024 19:10 Ответить
Чому немає зовсім ударів по кацапах? Де їхні жертви?
показать весь комментарий
03.10.2024 19:11 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2024 19:12 Ответить
Чому не знищуются казарми і військові об'єкти на окупованих територіях зокрема лднр ?,там яку використовувати зброю згода не потрібна партнерів.
показать весь комментарий
03.10.2024 19:23 Ответить
Причем достать легко, все и всех знаем, там заслужили, самые мотивированные против нас оттуда --- но мы лупим по волгоградской области!?
показать весь комментарий
03.10.2024 21:51 Ответить
Что то не слышу чтобы расстреляли руководство етого заведения?
показать весь комментарий
03.10.2024 19:45 Ответить
Самі себе розстріляти? Вони там всі кум брат сват. Це навіть не совок, а армія царської росії, щоправда вже зразка 1916 коли тисячі йдуть в СЗЧ
показать весь комментарий
03.10.2024 21:11 Ответить
Зовсім недавно був же аналогічний випадок, мабуть навмисне не вжили няких заходів
показать весь комментарий
03.10.2024 21:21 Ответить
то було на нагородження зібрати військових і теж прилетіла ракета, тут по студентах, майбутніх фахівців по безпілотним системам.
показать весь комментарий
03.10.2024 22:18 Ответить
Це був наказ однієї нелюдини. Його треба розірвати на шматки , через таких тварин Україна втрачає безцінні молоді душі .
показать весь комментарий
03.10.2024 22:46 Ответить
 
 