До 59 возросло число погибших вследствие удара по военному вузу в Полтаве

Сегодня в больнице умер еще один человек, который пострадал вследствие ракетного удара по Полтаве 3 сентября.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает Цензор.НЕТ.

"Количество жертв циничного удара российской армии увеличилось до 59. Искренние соболезнования родным и близким..." - написал Пронин.

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

