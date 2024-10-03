До 59 возросло число погибших вследствие удара по военному вузу в Полтаве
Сегодня в больнице умер еще один человек, который пострадал вследствие ракетного удара по Полтаве 3 сентября.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает Цензор.НЕТ.
"Количество жертв циничного удара российской армии увеличилось до 59. Искренние соболезнования родным и близким..." - написал Пронин.
Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.
От і сам собі відповів: раз не знає кількості то їх "не існує". Всі вони якщо вже не закатовані, то на шляху до цього (а якщо вони вже засуджені, то тут взагалі немає мови ні про який обмін.). Ти сказав, що ще з 2014-го. То 8 років не було достатньо, щоби витягти їх з полону. Ти скажеш, що "барига" не хотів. А звідки в тебе така впевненість, що "паяц" захоче. Чому видавати бажане за дійсність.
Росіяни зламали ребра "азовцю" Іщенку перед смертю та після розтину не зашили тіло, - WP Джерело:
Нє. Треба писати "через внаслідок удару".
Невже це писав журналіст? "Навєрно, ето дворнік бил. Он шол по сєльской мєстності к бліжайшему орєшніку, за новою мєтлой..." (с)
Це було іронічне зауваження з навмисним перекрученням перекрученого.
І ви, я думаю, були б кращим журналістом, ніж деякі "прохвєсіонали".
Але не зрозуміло, чому вирішили, що це ЗСУ і що бомба - французького виробництва.