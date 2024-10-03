УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11896 відвідувачів онлайн
Новини
5 615 24

До 59 зросла кількість загиблих через удар по військовому вишу в Полтаві

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Полтаві зросла до 59 осіб

Сьогодні у лікарні померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару по Полтаві 3 вересня.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість жертв цинічного удару російської армії збільшилася до 59. Щирі співчуття рідним та близьким…" - написав Пронін.

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

Читайте: Чоловік підпалив себе біля будівлі Полтавської ОВА, - Нацполіція

Автор: 

обстріл (30375) Полтава (582) жертви (1878)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
А ви продовжуйте набирати кацапських полонених для обміну. Та поміняють всіх на всіх. А це означає, що за 1000 своїх живих відгодованих кацапів, кацапія віддасть 10 скалічених українців і 990 вбитими.
показати весь коментар
03.10.2024 18:49 Відповісти
+5
Чому не знищуются казарми і військові об'єкти на окупованих територіях зокрема лднр ?,там яку використовувати зброю згода не потрібна партнерів.
показати весь коментар
03.10.2024 19:23 Відповісти
+4
Чому немає зовсім ударів по кацапах? Де їхні жертви?
показати весь коментар
03.10.2024 19:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ви продовжуйте набирати кацапських полонених для обміну. Та поміняють всіх на всіх. А це означає, що за 1000 своїх живих відгодованих кацапів, кацапія віддасть 10 скалічених українців і 990 вбитими.
показати весь коментар
03.10.2024 18:49 Відповісти
бо за відгодованого підара треба щоб повернули мінімум трьох покалічених наших воїнів тоді це буде справедливо
показати весь коментар
03.10.2024 19:36 Відповісти
Олег, а де вони наберуть 3 українців? Вони ж їх не мають. Більшість полоненх закатована або розстріляна. Але якщо ти так рахуєш, то будете до кінця їхнього (квцапського) віку тримати їх у залишках України, годувати, лікувати ще й дозволяти їм "свіданку с іхнімі жонамі". Ми ж гуманні Гевропейці (тільки чи Європа так вважає, що ви гуманні, а не лохи).
показати весь коментар
03.10.2024 23:11 Відповісти
там у полоні наших українців багато, ще з 14 року військових, цивільних і кримських татар. Не впевнений що наш омбудсмен знає точні цифри. І вони там практично всі хворі чи покалічені і це при обміні треба враховувати. А от порушувати міжнародні конвенції по відношенню до полонених, на радість ***** не варто.
показати весь коментар
04.10.2024 14:05 Відповісти
Не впевнений що наш омбудсмен знає точні цифри.

От і сам собі відповів: раз не знає кількості то їх "не існує". Всі вони якщо вже не закатовані, то на шляху до цього (а якщо вони вже засуджені, то тут взагалі немає мови ні про який обмін.). Ти сказав, що ще з 2014-го. То 8 років не було достатньо, щоби витягти їх з полону. Ти скажеш, що "барига" не хотів. А звідки в тебе така впевненість, що "паяц" захоче. Чому видавати бажане за дійсність.
показати весь коментар
04.10.2024 14:24 Відповісти
Прочитай Олеже. Це для таких як ти.

Росіяни зламали ребра "азовцю" Іщенку перед смертю та після розтину не зашили тіло, - WP Джерело:
показати весь коментар
04.10.2024 21:46 Відповісти
якщо ти "таке" читаєш то це для таких як ти теж (хоча зазвичай я незнайомих людей на ти не називаю). Дивні у тебе манери, полемізуєш сам із собою. А Порошенка я баригою не вважаю.
показати весь коментар
04.10.2024 22:17 Відповісти
загиблих внаслідок через удар
********
Нє. Треба писати "через внаслідок удару".
Невже це писав журналіст? "Навєрно, ето дворнік бил. Он шол по сєльской мєстності к бліжайшему орєшніку, за новою мєтлой..." (с)

показати весь коментар
03.10.2024 18:53 Відповісти
"через" вообще писать не надо, только "внаслідок удару"
показати весь коментар
03.10.2024 18:56 Відповісти
Дякую. Вони вже виправили.
Це було іронічне зауваження з навмисним перекрученням перекрученого.
І ви, я думаю, були б кращим журналістом, ніж деякі "прохвєсіонали".
показати весь коментар
03.10.2024 19:14 Відповісти
я б написав, що тут за т.з. журналісти і звідки, але блокують. сайт цензури типа нєт, але про місцевих т.з. писак правду писати не можна, цензурять
показати весь коментар
03.10.2024 22:17 Відповісти
Пишуть, що ЗСУ скинули французьку КАБ на Курську АЕС.
Але не зрозуміло, чому вирішили, що це ЗСУ і що бомба - французького виробництва.

показати весь коментар
03.10.2024 19:10 Відповісти
Чому немає зовсім ударів по кацапах? Де їхні жертви?
показати весь коментар
03.10.2024 19:11 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2024 19:12 Відповісти
Чому не знищуются казарми і військові об'єкти на окупованих територіях зокрема лднр ?,там яку використовувати зброю згода не потрібна партнерів.
показати весь коментар
03.10.2024 19:23 Відповісти
Причем достать легко, все и всех знаем, там заслужили, самые мотивированные против нас оттуда --- но мы лупим по волгоградской области!?
показати весь коментар
03.10.2024 21:51 Відповісти
Что то не слышу чтобы расстреляли руководство етого заведения?
показати весь коментар
03.10.2024 19:45 Відповісти
Самі себе розстріляти? Вони там всі кум брат сват. Це навіть не совок, а армія царської росії, щоправда вже зразка 1916 коли тисячі йдуть в СЗЧ
показати весь коментар
03.10.2024 21:11 Відповісти
Зовсім недавно був же аналогічний випадок, мабуть навмисне не вжили няких заходів
показати весь коментар
03.10.2024 21:21 Відповісти
то було на нагородження зібрати військових і теж прилетіла ракета, тут по студентах, майбутніх фахівців по безпілотним системам.
показати весь коментар
03.10.2024 22:18 Відповісти
Це був наказ однієї нелюдини. Його треба розірвати на шматки , через таких тварин Україна втрачає безцінні молоді душі .
показати весь коментар
03.10.2024 22:46 Відповісти
 
 