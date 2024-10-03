До 59 зросла кількість загиблих через удар по військовому вишу в Полтаві

Сьогодні у лікарні померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару по Полтаві 3 вересня.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість жертв цинічного удару російської армії збільшилася до 59. Щирі співчуття рідним та близьким…" - написав Пронін.

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

