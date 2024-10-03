До 59 зросла кількість загиблих через удар по військовому вишу в Полтаві
Сьогодні у лікарні померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару по Полтаві 3 вересня.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість жертв цинічного удару російської армії збільшилася до 59. Щирі співчуття рідним та близьким…" - написав Пронін.
Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.
От і сам собі відповів: раз не знає кількості то їх "не існує". Всі вони якщо вже не закатовані, то на шляху до цього (а якщо вони вже засуджені, то тут взагалі немає мови ні про який обмін.). Ти сказав, що ще з 2014-го. То 8 років не було достатньо, щоби витягти їх з полону. Ти скажеш, що "барига" не хотів. А звідки в тебе така впевненість, що "паяц" захоче. Чому видавати бажане за дійсність.
********
Нє. Треба писати "через внаслідок удару".
Невже це писав журналіст? "Навєрно, ето дворнік бил. Он шол по сєльской мєстності к бліжайшему орєшніку, за новою мєтлой..." (с)
Це було іронічне зауваження з навмисним перекрученням перекрученого.
І ви, я думаю, були б кращим журналістом, ніж деякі "прохвєсіонали".
Але не зрозуміло, чому вирішили, що це ЗСУ і що бомба - французького виробництва.