Новости
Мужчинам на оккупированной территории Херсонщины начали приходить повестки в армию РФ, - Прокудин

Російські окупанти

На оккупированной территории Херсонщины россияне начали осенний призыв и проводят мобилизацию в оккупационную армию, мужчины начали получать повестки.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Продолжается мобилизация - начало осеннего призыва на срочную военную службу. Мужчин в возрасте от 18 до 30 лет", - говорит Прокудин.

Читайте также: Еще четырех украинских детей вернули из российской оккупации

Как отметил начальник ОВА, мужчинам уже начали приходить повестки, их забирают в российскую армию.

Прокудин также сообщил, что россияне продолжают похищать людей, в частности, в одной из громад оккупанты вывезли в неизвестном направлении пожилую женщину.

По его словам, коллаборационисты в сопровождении вооруженных российских военных продолжают проводить подворовые обходы - проверяют, посещают ли дети так называемые российские школы или учатся онлайн в украинской школе.

Читайте также: МИД выразил протест из-за принудительной мобилизации на оккупированных территориях

В так называемых школах россияне занимаются "промывкой мозгов" малышей, в школах проводят пропагандистские мероприятия, на уроках рассказывают о "СВО", о "русской культуре".

Движение "Желтая лента", в свою очередь, уточняет, что захватчики усилили мобилизационные мероприятия на левом берегу Херсонщины. В частности, в Геническе, Скадовске, Каланчаке и Чаплинке российские оккупанты активизировали обход по квартирам и домам, ища мужчин в возрасте от 18 лет. Под предлогом мобилизации, россияне осуществляют принудительные меры, нарушая права местных жителей и пытаются пополнить свои военные ряды за счет гражданского населения.

Жителей ВОТ Херсонщины призывают быть осторожными.

армия РФ (20339) оккупация (10262) мобилизация (2880) Прокудин Александр (97) Херсонская область (5120)
Топ комментарии
+19
От тепер нехай розкажуть москальському воєнкому, що "я людина і маю права", що "це не відповідає законодавству", що "я обмеженопридатний", що "мені релігія не дозволяє", що "це свавілля" ітд...
04.10.2024 20:18
+17
Нагадує старии анекдот -- а шо ти робив? - сидів і ждав -- а коли приишли червоні? -- дождався і сів
04.10.2024 19:53
+16
Що ви від них вимагаєте?
Вони "травневих свят та шашликів" чекали.
І ніхто їм евакуюватися не пропонував, "що би не створювати паніку"!
04.10.2024 20:01
Нагадує старии анекдот -- а шо ти робив? - сидів і ждав -- а коли приишли червоні? -- дождався і сів
04.10.2024 19:53
04.10.2024 19:56
Не у всіх людей є гроші, сили, або родичі, щоб кудись виїхати. За 2000 грн ВПО не можливо вижити. Воно добре з дивану у тилу ( поки що у тилу) когось критикувати.
04.10.2024 20:21
Ну тепер ось виживуть , кацапи ж не 2000 грн заплатять , а більше у срублях , а за місяць на передову поженуть . Це про гроші , а про сили краще замовкни - подивися якого віку мобілізують .
04.10.2024 20:28
А що у 60 років життя закінчується? А жінки? Хворі? І діти є з хворими батьками. Ага, сидять у підвалах, під розбомбленим будинком без води, світла і тепла. І "радісно ждуть."
04.10.2024 22:03
А що , у статті про призов кацапами 60-річних ? (( Тебе , братіку , понесло ..... що куриш ?((
04.10.2024 22:25
Вже й 2000грн забрали.
04.10.2024 20:51
Тоді тим більше я правий.
04.10.2024 22:06
Чекаєш не дочекаєшся ніяк?
04.10.2024 21:16
Іноді таким, як ти краще жувати, чим балакати.
04.10.2024 22:04
У нас окупація була з першого дня і всього місяць, людей вбили кілька десятків, грабували, виганяли з помешкань на мороз і цього досить щоб в випадку погіршення ситуації зовсім ні про що не думати ( до кордону 35 км) а вибиратись за Дніпро (66 років).
04.10.2024 22:58
Іноді люди в 66 крепше, чим в 46 умовно.
05.10.2024 12:29
Як казав мій колишній сват(путин абищал пять лет не трогать) .
04.10.2024 19:56
Один у один, теж саме казав мій бувший сусід. Правда тому 40 і він під цю замануху не підпадає (поки що).
04.10.2024 20:03
за пару місяців і він попаде , а не попаде , то посадять щоб швидше попав контракт підписавши , саме гидомирне що підуть воювати замість у полон здатися так само як лугандонівці.
04.10.2024 20:31
Що ви від них вимагаєте?
Вони "травневих свят та шашликів" чекали.
І ніхто їм евакуюватися не пропонував, "що би не створювати паніку"!
04.10.2024 20:01
Хто хотів -вже у Європі третій рік статус біженця освоює , а ці не шашликів чекали , а в чергу по кацапські паспорти ставали , їх цілком життя під кацапами влаштовувало і байочки про те ,що не встигли евакуюватися чи не було як, так і будуть байочками - від 18 до 30 це не той вік коли за лежачими батьками доглядають ( ну хіба хтось один на кілька тисяч ).
04.10.2024 20:36
Не треба розповідати байки, люди евакуйовалися навіть під час боїв за Маріуполь як моя знайома, по полях на своїм Логані з сусідкої та її онуками віїхали з Маріуполя. Вона зараз живе в Полтавській області а сусідка з онуками в Германії. А дорослі чоловіки чомусь сиділи і думали що ж його робити ? Зараз навіть в Вугледарі залишилися такі ждуни, не бажали віїзжати. На питання чому ти знаєшь відповідь.
04.10.2024 21:03
Мої знайомі виїхали звідти приблизно через 8-9 місяців з початку окупації. Лівий берег Херсонщини. Через лінію фронту. А інший через ту саму лінію фронту з Києва опинився аж в Центральній Америці.
05.10.2024 00:58
Чоловіків з України не випускають, хто б і хотів " статус біженця освоїти"
04.10.2024 22:08
Ти сплутав вільну Україну з окупованими територіями , так буває , але порада - коли читаєш , трішки думай !
04.10.2024 22:23
"Харошая папитка, таваріщ ваєнком, сірамно не піду, хай депутати служать!"

Правда, бубочки?
04.10.2024 20:06
Не в тему , до чого стьоб про бубачєк на окупованих територіях ? Там трішки інше роль грало - "прі руцкіх зажівєм па чєлавєчєскі" (( Якби не це , то давним -давно звідти перебралися б до Європи чи Америки коли в Україну не тягло .
04.10.2024 20:39
На початку війни чув розповідь одного припиз..ка з окупованого півдня, типу "що ви брешете. що в окупації погано".
04.10.2024 20:10
Орки на окупованих теріторіях спочатку роблять агентурну мережу. Потім збирають данні на кожного на окупованої теріторії, потім перевіряють кожного. Після фільтрації, це через пів року-півтори починають робити умови для вимушеного переїзду у глубинку рифи, а на звільнившиєся місця вербують переселенців на нові теріторії. Спочатку це силовики, управлінці, вчителя, студенти. Потім під землі або квартири переселяють орків. Тих, хто залишивася - мобілізують на м'ясо. Мета одна - знищення місцевих.
04.10.2024 21:46
Зеленський взяв у Херсоні 90 % на виборах 2019р
04.10.2024 20:14
От тепер нехай розкажуть москальському воєнкому, що "я людина і маю права", що "це не відповідає законодавству", що "я обмеженопридатний", що "мені релігія не дозволяє", що "це свавілля" ітд...
04.10.2024 20:18
В обох країнах до армії не можуть призвати багатодітних чоловіків (в Україні це з трьома дітьми, в Росії - з чотирма), студентів, громадян, які доглядають за хворими родичами, мають інвалідність або є батьками-одинаками неповнолітньої дитини.
04.10.2024 20:23
А де у статті про те що кацапи багатодітних до армії мобілізують , чи аби ляпнути як про виживання ВПО ? Так я тобі розкажу як ті ВПО "виживають " - їм виплатили щось тисяч із 50 так вони за ті гроші купили човна , палатку і круті спінінги , за три копійки придбали порося , а тепер ганяють власних дітей на поле щоб ті кукурудзу крали , бо на корм для поросяти після спінінгів не залишилося .
04.10.2024 20:44
Що ти мелеш ?? Я теж півроку був ВПО, на самому початку війни, рівно по 2000 грн сплачували. Не копійки більше. І виживай, як хочеш. Про поросят і кукурузу мало шо знаю, в мене вже три покоління родичів у селі немає. Міський я.
04.10.2024 22:11
На " самому початку війни " - це у 2014 ? (( Щодо суми ..... тобі скільки не дай - мало буде , а працювати не пробував , чи в Україні ти один "потерпіла сторона " ? (( Ось такі як ти , з малими допомогами , у Полтаві по школах засрали все де тільки могли і навіть "вибачте" не сказали , лежнем лежали в очікуванні поки їх тричі на день нагодують і після них як свиней приберуть , а потім почали обладнання шкіл красти і продавати .
04.10.2024 22:22
Чоловіче, за такі безпдіставні звінувачення, "такі як ти засрали", ти би по зубах вже давно отримав в реальному житті. Ми жили на квартирі у знайомих. Нас ніхто не кормив, все за свої гроші купували їжу. Всі інші гроші уходили на сплату комуналки. Тому я і кажу- вижити неможливо за ці гроші. Не прибирав за нами теж ніхто. Стосовно роботи, на початку 2022- все стояло, роботи не було. Це зараз, кажуть краще...Але хто може працювати, той може і виїхати з окупованих. Я кажу про тих, хто не здужає.
05.10.2024 12:35
Якби ти у реальному житті почав у 2022 триндіти що тобі мало платять як переміщеній особі , то цілком можливо що теж би із начищеною пикою погуляв , бо поки ти жив на квартирі своїх знайомих із 2000 грн , то "не зовсім знайомі " переселенці , моїм знайомим у Черкасах ,при виселенні із квартири , яку їм безкоштовно як переселенцям дали , відкрили всі конфорки на газплиті і лише випадок що не стався вибух ( вчасно приїхали власники ) . Коли власниця квартири зателефонувала своїй квартирантці і запитала навіщо було так робити , то та відповіла : " А щоб відчули як нам у Маріку було " .
05.10.2024 19:37
"Тож давайте, товарисчі, нічим не відрізнятись від ворога!" Так точно "пабєдім".
04.10.2024 20:27
вІйни такого масштабу виключно добровольцями не виграють.
І ви самі це прекрасно розумієте.
04.10.2024 20:38
Як не сумно , але не довго той час , що і "недобровольців" не залишиться якщо горе- командуючі керуватимуть так як із 72 накерували ((
04.10.2024 20:47
Ось з цим повністю згоден.
04.10.2024 22:12
Якби ж то в нас проблема була лише у "людському ресурсі". То ж ні. Скільки того ресурсу не нажени у чисте поле - оборону в ньому вони не втримають. Або можна той самий ресурс загнати в чудові окопи, але не дати зброї. Можна дати гарні окопи, весь спектр зброї, але всіх втратити, бо з ОСУВ прийшла рознарядка "відновити позиції в он тій посадці, котра знаходиться в низині".

Тому для того, щоб солдат добре воював спочатку його треба забезпечити. А коли належного забезпечення та управління немає - скільки людей і якими методами не нажени - оборону вони не втримають. Слухайте Юру Бутусова, він про це вже давно каже. А ви так говорите, як ніби то єдине, що нам не вистачає для перемоги - посилення мобілізації і зниження мобілізаційного віку, як рекомендує Рома Костенко.
04.10.2024 20:51
Нажаль ви правий. І ще більше жаль, що 73% не слухають Бутусова, а слухають телемарафон з Костенком. І думають, що вся проблема тільки в людському " ресурсі"
04.10.2024 22:15
👍👍👍
04.10.2024 22:11
Кацапи вичистили весь чоловічий ресурс на Донбасі, а тепер взялися і за Херсонщину.
04.10.2024 22:42
Они ждали пока пойдет воевать Кошовой с Кварталом и сын Резникова. Дождались кацапского мусарского патруля, которому теперь могут объяснить, что ждут пока на войну пойдет сын Соловева и брат Симанян.
05.10.2024 01:26
 
 