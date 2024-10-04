Мужчинам на оккупированной территории Херсонщины начали приходить повестки в армию РФ, - Прокудин

На оккупированной территории Херсонщины россияне начали осенний призыв и проводят мобилизацию в оккупационную армию, мужчины начали получать повестки.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Продолжается мобилизация - начало осеннего призыва на срочную военную службу. Мужчин в возрасте от 18 до 30 лет", - говорит Прокудин.

Как отметил начальник ОВА, мужчинам уже начали приходить повестки, их забирают в российскую армию.

Прокудин также сообщил, что россияне продолжают похищать людей, в частности, в одной из громад оккупанты вывезли в неизвестном направлении пожилую женщину.

По его словам, коллаборационисты в сопровождении вооруженных российских военных продолжают проводить подворовые обходы - проверяют, посещают ли дети так называемые российские школы или учатся онлайн в украинской школе.

В так называемых школах россияне занимаются "промывкой мозгов" малышей, в школах проводят пропагандистские мероприятия, на уроках рассказывают о "СВО", о "русской культуре".

Движение "Желтая лента", в свою очередь, уточняет, что захватчики усилили мобилизационные мероприятия на левом берегу Херсонщины. В частности, в Геническе, Скадовске, Каланчаке и Чаплинке российские оккупанты активизировали обход по квартирам и домам, ища мужчин в возрасте от 18 лет. Под предлогом мобилизации, россияне осуществляют принудительные меры, нарушая права местных жителей и пытаются пополнить свои военные ряды за счет гражданского населения.

Жителей ВОТ Херсонщины призывают быть осторожными.