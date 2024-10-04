Чоловікам на окупованій території Херсонщини почали приходити повістки до армії РФ

На окупованій території Херсонщини росіяни почали осінній призов і проводять мобілізацію в окупаційну армію, чоловіки почали отримувати повістки.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Триває мобілізація - початок осіннього призову на строкову військову службу. Чоловіків віком від 18 до 30 років", - каже Прокудін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ще шість родин із дітьми евакуювали з ТОТ Херсонщини

Як зазначив начальник ОВА чоловікам уже почали приходити повістки, їх забирають в російську армію.

Прокудін також поінформував, що росіяни продовжують викрадати людей, зокрема, в одній з громад окупанти вивезли у невідомому напрямку літню жінку.

За його словами, колаборанти, у супроводі озброєних російських військових, продовжують проводити подворові обходи - перевіряють, чи діти відвідують так звані російські школи, чи навчаються онлайн в українській школі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС висловило протест через примусову мобілізацію на окупованих територіях

У так званих школах росіяни займаються "промиванням мізків" малечі, у школах проводять пропагандистські заходи, на уроках розповідають про "сво", про "російську культуру".

Рух "Жовта стрічка" своєю чергою уточнює, що загарбники посилили мобілізаційні заходи на лівому березі Херсонщини. Зокрема, у Генічеську, Скадовську, Каланчаку та Чаплинці російські окупанти активізували обхід по квартирах та будинках, шукаючи чоловіків віком від 18 років. Під приводом мобілізації, росіяни здійснюють примусові заходи, порушуючи права місцевих жителів і намагаються поповнити свої військові ряди за рахунок цивільного населення.

Мешканців ТОТ Херсонщини закликають бути обережними.