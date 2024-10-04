Чоловікам на окупованій території Херсонщини почали приходити повістки до армії РФ
На окупованій території Херсонщини росіяни почали осінній призов і проводять мобілізацію в окупаційну армію, чоловіки почали отримувати повістки.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Триває мобілізація - початок осіннього призову на строкову військову службу. Чоловіків віком від 18 до 30 років", - каже Прокудін.
Як зазначив начальник ОВА чоловікам уже почали приходити повістки, їх забирають в російську армію.
Прокудін також поінформував, що росіяни продовжують викрадати людей, зокрема, в одній з громад окупанти вивезли у невідомому напрямку літню жінку.
За його словами, колаборанти, у супроводі озброєних російських військових, продовжують проводити подворові обходи - перевіряють, чи діти відвідують так звані російські школи, чи навчаються онлайн в українській школі.
У так званих школах росіяни займаються "промиванням мізків" малечі, у школах проводять пропагандистські заходи, на уроках розповідають про "сво", про "російську культуру".
Рух "Жовта стрічка" своєю чергою уточнює, що загарбники посилили мобілізаційні заходи на лівому березі Херсонщини. Зокрема, у Генічеську, Скадовську, Каланчаку та Чаплинці російські окупанти активізували обхід по квартирах та будинках, шукаючи чоловіків віком від 18 років. Під приводом мобілізації, росіяни здійснюють примусові заходи, порушуючи права місцевих жителів і намагаються поповнити свої військові ряди за рахунок цивільного населення.
Мешканців ТОТ Херсонщини закликають бути обережними.
Вони "травневих свят та шашликів" чекали.
І ніхто їм евакуюватися не пропонував, "що би не створювати паніку"!
Правда, бубочки?
І ви самі це прекрасно розумієте.
Тому для того, щоб солдат добре воював спочатку його треба забезпечити. А коли належного забезпечення та управління немає - скільки людей і якими методами не нажени - оборону вони не втримають. Слухайте Юру Бутусова, він про це вже давно каже. А ви так говорите, як ніби то єдине, що нам не вистачає для перемоги - посилення мобілізації і зниження мобілізаційного віку, як рекомендує Рома Костенко.