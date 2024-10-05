Двое мужчин погибли из-за удара РФ по Малой Токмачке
Двое мужчин погибли в результате вражеского обстрела Малой Токмачки Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, тела 44-летнего и 46-летнего местных жителей несколько часов не могли забрать с места гибели из-за плотного артбоеприпаса села.
Ранее сообщалось, что накануне вечером в Запорожье и Николаеве прогремели взрывы. Впоследствии Федоров информировал, что враг атаковал Запорожскую область.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль