Двое мужчин погибли из-за удара РФ по Малой Токмачке

Двое мужчин погибли в результате вражеского обстрела Малой Токмачки Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, тела 44-летнего и 46-летнего местных жителей несколько часов не могли забрать с места гибели из-за плотного артбоеприпаса села.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг попал по Запорожскому району, повреждены жилые дома

Ранее сообщалось, что накануне вечером в Запорожье и Николаеве прогремели взрывы. Впоследствии Федоров информировал, что враг атаковал Запорожскую область.