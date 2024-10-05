Двоє чоловіків загинули через удар РФ по Малій Токмачці
Двоє чоловіків загинули внаслідок ворожого обстрілу Малої Токмачки Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, тіла 44-річного та 46-річного місцевих мешканців кілька годин не могли забрати з місця загибелі через щільний артбостріл села.
Раніше повідомлялося, що напередодні ввечері у Запоріжжі та Миколаєві пролунали вибухи. Згодом Федоров інформував, що ворог атакував Запорізьку область.
