УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11924 відвідувача онлайн
Новини
428 0

Двоє чоловіків загинули через удар РФ по Малій Токмачці

Обстріли Запорізької області 3 жовтня

Двоє чоловіків загинули внаслідок ворожого обстрілу Малої Токмачки Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тіла 44-річного та 46-річного місцевих мешканців кілька годин не могли забрати з місця загибелі через щільний артбостріл села.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог поцілив по Запорізькому району, пошкоджені житлові будинки

Раніше повідомлялося, що напередодні ввечері у Запоріжжі та Миколаєві пролунали вибухи. Згодом Федоров інформував, що ворог атакував Запорізьку область. 

Автор: 

обстріл (30375) Запорізька область (3963)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 