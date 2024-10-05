РУС
1 833 11

Лидер оппозиции Германии Мерц о переговорах с РФ: Они возможны только тогда, когда Москва осознает, что дальнейшие территориальные захваты невозможны

мерц

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц раскритиковал призывы к "быстрому заключению" мирного соглашения между Украиной и Москвой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Отказ от дальнейшей обороны Украины, с другой стороны, возможно, приведет к миру (и к концу Украины). Однако это уже не будет та Европа и свобода, за которую боролись отцы-основатели ЕС и народы Восточной Европы после распада Советского Союза", - подчеркивает Мерц.

Он считает, переговоры возможны только тогда, когда Москва осознает, что дальнейшие территориальные захваты невозможны военным путем.

Напомним, лидер оппозиции Германии Мерц ранее заявил, что союзники Украины начали действовать слишком поздно и сделали слишком мало.

Германия
+10
Кремль зробив ставку на Зеленского, і поки Зеленский їх не підводить.
05.10.2024 17:04
+8
...подальші територіальні захоплення неможливі - та вони там ***...ті. Значить теперішні захоплені, то так, нехай будуть вже? Маразм...
05.10.2024 17:36
+4
Загалом правильно мислить, але врешті повернув у глухий кут, розповідаючи про усвідомлення кацапами неможливості подальших територіальних захоплень земель України військовим шляхом. Кацап як дикий звір вкусив Україну і далі піде на запах крові, якщо його не знищити. Коли європейці це нарешті усвідомлять???
05.10.2024 17:09
Кремль зробив ставку на Зеленского, і поки Зеленский їх не підводить.
05.10.2024 17:04
Загалом правильно мислить, але врешті повернув у глухий кут, розповідаючи про усвідомлення кацапами неможливості подальших територіальних захоплень земель України військовим шляхом. Кацап як дикий звір вкусив Україну і далі піде на запах крові, якщо його не знищити. Коли європейці це нарешті усвідомлять???
05.10.2024 17:09
Поки існують ті всі зрадники у вищому військово-політичному керівництві України, то армія пуйла і далі буде просуватися вглиб України.
Дивує позиція Генштабу, Міноборони і всіх генералів і командувачів в армії, які виконують незаконні накази Зелі, Єрмака, Сирського по здачі територій України пуйлу.
А значить, вся верхівка армії це зрадники, які зрадили присязі і зрадили народ України, який їх годує.
05.10.2024 17:10
Третій рік ті самі благочестиві промови капітана Очевидність...
05.10.2024 17:31
...подальші територіальні захоплення неможливі - та вони там ***...ті. Значить теперішні захоплені, то так, нехай будуть вже? Маразм...
05.10.2024 17:36
Маразм
Повний!!!
05.10.2024 17:57
Він вважає, переговори можливі тільки тоді, коли Москва усвідомить, що подальші територіальні захоплення неможливі військовим шляхом. Джерело:
ТОбто переговори будуть про подальше захолплення України переговорним шляхом,а захоплені уже будуть кацапськими?
05.10.2024 18:45
Отже, вже захвачене хай буде москалям, а про інше якось «порєшаємо» мирно
05.10.2024 18:54
Вони сьогодні скажуть що вони неможливі, щоб через рік продовжити.
05.10.2024 18:59
Тоесть никогда. ***** же заявил что росийские земли нигде не заканчиваются
05.10.2024 19:13
Лише "подальші"? Мерц або тупий, або продався #уйлу. Насправді росія і хоче, щоб їй залишили все, що вдалося окупувати наразі. Якщо Зеленський раптом заявить, що Україна відмовляється від спроб відвоювати втрачені території і від прагнень вступити в НАТО - кацапи зупиняться, це ж план Трампа-Обрана-Фіцо-Сі і тієї бразильської мавпи. Знаю, що років через 5-10 кацапи знов нападуть, але прямо зараз вони б зупинились. До речі, більшість трампістських ботів, яким не пощастило із втечею за кордон, саме тому підтримують Трампа - щоб війна зупинилась і вони змогли чкурнути з України.
05.10.2024 20:45
 
 