Лидер оппозиции Германии Мерц о переговорах с РФ: Они возможны только тогда, когда Москва осознает, что дальнейшие территориальные захваты невозможны

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц раскритиковал призывы к "быстрому заключению" мирного соглашения между Украиной и Москвой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Отказ от дальнейшей обороны Украины, с другой стороны, возможно, приведет к миру (и к концу Украины). Однако это уже не будет та Европа и свобода, за которую боролись отцы-основатели ЕС и народы Восточной Европы после распада Советского Союза", - подчеркивает Мерц.

Он считает, переговоры возможны только тогда, когда Москва осознает, что дальнейшие территориальные захваты невозможны военным путем.

Напомним, лидер оппозиции Германии Мерц ранее заявил, что союзники Украины начали действовать слишком поздно и сделали слишком мало.

Также читайте: В Германии предлагают создать контактную группу по Украине с участием 4 стран