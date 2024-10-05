Лідер опозиції Німеччини Мерц про переговори з РФ: Вони можливі тільки тоді, коли Москва усвідомить, що подальші територіальні захоплення неможливі
Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц розкритикував заклики до "швидкого укладення" мирної угоди між Україною і Москвою.
Як інформує Цензор.НЕT, про це пише DW.
"Відмова від подальшої оборони України, з іншого боку, можливо, призведе до миру (і до кінця України). Однак це вже не буде та Європа і свобода, за яку боролися батьки-засновники ЄС і народи Східної Європи після розпаду Радянського Союзу", - підкреслює Мерц.
Він вважає, переговори можливі тільки тоді, коли Москва усвідомить, що подальші територіальні захоплення неможливі військовим шляхом.
Нагадаємо, лідер опозиції Німеччини Мерц раніше заявив, що союзники України почали діяти надто пізно і зробили надто мало.
Дивує позиція Генштабу, Міноборони і всіх генералів і командувачів в армії, які виконують незаконні накази Зелі, Єрмака, Сирського по здачі територій України пуйлу.
А значить, вся верхівка армії це зрадники, які зрадили присязі і зрадили народ України, який їх годує.
Повний!!!
ТОбто переговори будуть про подальше захолплення України переговорним шляхом,а захоплені уже будуть кацапськими?