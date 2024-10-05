УКР
Лідер опозиції Німеччини Мерц про переговори з РФ: Вони можливі тільки тоді, коли Москва усвідомить, що подальші територіальні захоплення неможливі

мерц

Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц розкритикував заклики до "швидкого укладення" мирної угоди між Україною і Москвою. 

Як інформує Цензор.НЕT, про це пише DW.

"Відмова від подальшої оборони України, з іншого боку, можливо, призведе до миру (і до кінця України). Однак це вже не буде та Європа і свобода, за яку боролися батьки-засновники ЄС і народи Східної Європи після розпаду Радянського Союзу", - підкреслює Мерц.

Він вважає, переговори можливі тільки тоді, коли Москва усвідомить, що подальші територіальні захоплення неможливі військовим шляхом.

Нагадаємо, лідер опозиції Німеччини Мерц раніше заявив, що  союзники України почали діяти надто пізно і зробили надто мало.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Німеччині пропонують створити контактну групу по Україні за участю 4 країн

+10
Кремль зробив ставку на Зеленского, і поки Зеленский їх не підводить.
05.10.2024 17:04 Відповісти
+8
...подальші територіальні захоплення неможливі - та вони там ***...ті. Значить теперішні захоплені, то так, нехай будуть вже? Маразм...
05.10.2024 17:36 Відповісти
+4
Загалом правильно мислить, але врешті повернув у глухий кут, розповідаючи про усвідомлення кацапами неможливості подальших територіальних захоплень земель України військовим шляхом. Кацап як дикий звір вкусив Україну і далі піде на запах крові, якщо його не знищити. Коли європейці це нарешті усвідомлять???
05.10.2024 17:09 Відповісти
Поки існують ті всі зрадники у вищому військово-політичному керівництві України, то армія пуйла і далі буде просуватися вглиб України.
Дивує позиція Генштабу, Міноборони і всіх генералів і командувачів в армії, які виконують незаконні накази Зелі, Єрмака, Сирського по здачі територій України пуйлу.
А значить, вся верхівка армії це зрадники, які зрадили присязі і зрадили народ України, який їх годує.
05.10.2024 17:10 Відповісти
Третій рік ті самі благочестиві промови капітана Очевидність...
05.10.2024 17:31 Відповісти
Маразм
Повний!!!
05.10.2024 17:57 Відповісти
Він вважає, переговори можливі тільки тоді, коли Москва усвідомить, що подальші територіальні захоплення неможливі військовим шляхом.
ТОбто переговори будуть про подальше захолплення України переговорним шляхом,а захоплені уже будуть кацапськими?
05.10.2024 18:45 Відповісти
Отже, вже захвачене хай буде москалям, а про інше якось «порєшаємо» мирно
05.10.2024 18:54 Відповісти
Вони сьогодні скажуть що вони неможливі, щоб через рік продовжити.
05.10.2024 18:59 Відповісти
Тоесть никогда. ***** же заявил что росийские земли нигде не заканчиваются
05.10.2024 19:13 Відповісти
Лише "подальші"? Мерц або тупий, або продався #уйлу. Насправді росія і хоче, щоб їй залишили все, що вдалося окупувати наразі. Якщо Зеленський раптом заявить, що Україна відмовляється від спроб відвоювати втрачені території і від прагнень вступити в НАТО - кацапи зупиняться, це ж план Трампа-Обрана-Фіцо-Сі і тієї бразильської мавпи. Знаю, що років через 5-10 кацапи знов нападуть, але прямо зараз вони б зупинились. До речі, більшість трампістських ботів, яким не пощастило із втечею за кордон, саме тому підтримують Трампа - щоб війна зупинилась і вони змогли чкурнути з України.
05.10.2024 20:45 Відповісти
 
 