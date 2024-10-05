Лідер опозиції Німеччини Мерц про переговори з РФ: Вони можливі тільки тоді, коли Москва усвідомить, що подальші територіальні захоплення неможливі

Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц розкритикував заклики до "швидкого укладення" мирної угоди між Україною і Москвою.

"Відмова від подальшої оборони України, з іншого боку, можливо, призведе до миру (і до кінця України). Однак це вже не буде та Європа і свобода, за яку боролися батьки-засновники ЄС і народи Східної Європи після розпаду Радянського Союзу", - підкреслює Мерц.

Він вважає, переговори можливі тільки тоді, коли Москва усвідомить, що подальші територіальні захоплення неможливі військовим шляхом.

