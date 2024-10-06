В результате атаки российского FPV-дрона в Гуляйполе в Запорожской области ранена женщина

Днем 6 октября российские войска атаковали Гуляйполе в Запорожской области. 61-летняя женщина получила ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"61-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки на Гуляйполе.

Из-за атаки FPV-дрона, женщина получила ранения и контузию. Она доставлена в больницу", - сообщил Федоров.

Также читайте: Двое детей и их мать ранены в результате обстрела Гуляйпольской громады на Запорожье

В августе сообщалось, что российские захватчики уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно в городе Гуляйполе Запорожской области.