В результате атаки российского FPV-дрона в Гуляйполе в Запорожской области ранена женщина
Днем 6 октября российские войска атаковали Гуляйполе в Запорожской области. 61-летняя женщина получила ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"61-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки на Гуляйполе.
Из-за атаки FPV-дрона, женщина получила ранения и контузию. Она доставлена в больницу", - сообщил Федоров.
В августе сообщалось, что российские захватчики уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно в городе Гуляйполе Запорожской области.
