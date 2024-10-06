РУС
В результате атаки российского FPV-дрона в Гуляйполе в Запорожской области ранена женщина

гуляйполе

Днем 6 октября российские войска атаковали Гуляйполе в Запорожской области. 61-летняя женщина получила ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"61-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки на Гуляйполе.

Из-за атаки FPV-дрона, женщина получила ранения и контузию. Она доставлена в больницу", - сообщил Федоров.

В августе сообщалось, что российские захватчики уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно в городе Гуляйполе Запорожской области.

В августе сообщалось, что российские захватчики уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно в городе Гуляйполе Запорожской области.

Гуляйполе (100) обстрел (29084) Федоров Иван (471)
останнім часом крім відео "наслідків" ударів РФ по українськім містам та сдачі теріторій від наших керманичів ніякіх новин немає. то потрібно щось терміново робити щоб виправити ситуацію.
06.10.2024 16:05 Ответить
Не тіх потвор нищів батько Махно. Треба було знищувати кацапів та комуняк.
06.10.2024 16:18 Ответить
 
 