УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4739 відвідувачів онлайн
Новини
436 2

Унаслідок атаки росйського FPV-дрона у Гуляйполі на Запоріжжі поранено жінку

гуляйполе

Удень 6 жовтня російські війська атакували Гуляйполе в Запорізькій області. 61-річна жінка дістала поранення.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"61-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Гуляйполе.

Через атаку FPV-дрона, жінка отримала поранення та контузію. Її доставлено до лікарні", - повідомив Федоров.

Також читайте: Двоє дітей та їх матір поранено внаслідок обстрілу Гуляйпільської громади на Запоріжжі

У серпні повідомлялося, що російські загарбники знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна у місті Гуляйполе Запорізької області.

Автор: 

Гуляйполе (111) обстріл (30425) Федоров Іван (653)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
останнім часом крім відео "наслідків" ударів РФ по українськім містам та сдачі теріторій від наших керманичів ніякіх новин немає. то потрібно щось терміново робити щоб виправити ситуацію.
показати весь коментар
06.10.2024 16:05 Відповісти
Не тіх потвор нищів батько Махно. Треба було знищувати кацапів та комуняк.
показати весь коментар
06.10.2024 16:18 Відповісти
 
 