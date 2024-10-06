Унаслідок атаки росйського FPV-дрона у Гуляйполі на Запоріжжі поранено жінку

Удень 6 жовтня російські війська атакували Гуляйполе в Запорізькій області. 61-річна жінка дістала поранення.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"61-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Гуляйполе.

Через атаку FPV-дрона, жінка отримала поранення та контузію. Її доставлено до лікарні", - повідомив Федоров.

Також читайте: Двоє дітей та їх матір поранено внаслідок обстрілу Гуляйпільської громади на Запоріжжі

У серпні повідомлялося, що російські загарбники знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна у місті Гуляйполе Запорізької області.