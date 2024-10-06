РУС
За неделю Силы обороны ликвидировали 8660 оккупантов и уничтожили 1540 единиц вооружения и военной техники.

Втрати окупантів за тиждень

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

За неделю с 29 сентября по 06 октября 2024 года потери противника составили около 8660 человек личного состава.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

  • 50 танков
  • 203 боевые бронированные машины
  • 297 артиллерийских систем
  • 12 РСЗО
  • 8 установок ППО
  • 511 единиц автотехники
  • 66 единиц спецтехники

Кроме этого, наши защитники уничтожили по меньшей мере 3 вражеские ракеты и 390 БпЛА ОТР.

