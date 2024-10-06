За неделю Силы обороны ликвидировали 8660 оккупантов и уничтожили 1540 единиц вооружения и военной техники.
За неделю с 29 сентября по 6 октября 2024 года потери противника составляют около 8660 человек личного состава, также уничтожено 1540 единиц вооружения и военной техники
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:
- 50 танков
- 203 боевые бронированные машины
- 297 артиллерийских систем
- 12 РСЗО
- 8 установок ППО
- 511 единиц автотехники
- 66 единиц спецтехники
Кроме этого, наши защитники уничтожили по меньшей мере 3 вражеские ракеты и 390 БпЛА ОТР.
