За неделю Силы обороны ликвидировали 8660 оккупантов и уничтожили 1540 единиц вооружения и военной техники.

За неделю с 29 сентября по 6 октября 2024 года потери противника составляют около 8660 человек личного состава, также уничтожено 1540 единиц вооружения и военной техники

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

50 танков

203 боевые бронированные машины

297 артиллерийских систем

12 РСЗО

8 установок ППО

511 единиц автотехники

66 единиц спецтехники

Кроме этого, наши защитники уничтожили по меньшей мере 3 вражеские ракеты и 390 БпЛА ОТР.

