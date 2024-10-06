За тиждень Сили оборони ліквідували 8660 окупантів і знищили 1540 одиниць озброєння та військової техніки
За тиждень з 29 вересня по 6 жовтня 2024 року втрати противника становлять близько 8660 осіб особового складу, також знищено 1540 одиниць озброєння та військової техніки
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
За тиждень з 29 вересня по 06 жовтня 2024 року втрати противника склали близько 8660 осіб особового складу.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 50 танків
- 203 бойові броньовані машини
- 297 артилерійських систем
- 12 РСЗВ
- 8 установок ППО
- 511 одиниць автотехніки
- 66 одиниць спецтехніки
Окрім цього, наші захисники знищили щонайменше 3 ворожі ракети та 390 БпЛА ОТР.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль