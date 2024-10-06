УКР
За тиждень Сили оборони ліквідували 8660 окупантів і знищили 1540 одиниць озброєння та військової техніки

Втрати окупантів за тиждень

За тиждень з 29 вересня по 6 жовтня 2024 року втрати противника становлять близько 8660 осіб особового складу, також знищено  1540 одиниць озброєння та військової техніки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За тиждень з 29 вересня по 06 жовтня 2024 року втрати противника склали близько 8660 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 50 танків
  • 203 бойові броньовані машини
  •  297 артилерійських систем
  • 12 РСЗВ
  •  8 установок ППО
  •  511 одиниць автотехніки
  •  66 одиниць спецтехніки

Окрім цього, наші захисники знищили щонайменше 3 ворожі ракети та 390 БпЛА ОТР.

