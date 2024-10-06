За тиждень Сили оборони ліквідували 8660 окупантів і знищили 1540 одиниць озброєння та військової техніки

За тиждень з 29 вересня по 6 жовтня 2024 року втрати противника становлять близько 8660 осіб особового складу, також знищено 1540 одиниць озброєння та військової техніки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За тиждень з 29 вересня по 06 жовтня 2024 року втрати противника склали близько 8660 осіб особового складу.

Також дивіться: Розвідники ГУР спалили російську "Осу" за 10 мільйонів доларів. ВIДЕО

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

50 танків

203 бойові броньовані машини

297 артилерійських систем

12 РСЗВ

8 установок ППО

511 одиниць автотехніки

66 одиниць спецтехніки

Окрім цього, наші захисники знищили щонайменше 3 ворожі ракети та 390 БпЛА ОТР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці 79 ОДШБр знищили 2 російських танки та 6 бронемашин з російською піхотою на Курахівському напрямку. ВIДЕО