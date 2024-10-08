РУС
Цель ЕС - поставить Украину в положение для переговоров о мире на выгодных условиях, - Еврокомиссия

ЄС прагне поставити Україну у становище для вигідних мирних переговорів

Евросоюз стремится помочь Украине на ее пути к членству.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

По его словам, цель ЕС остается неизменной - "поставить Украину в положение, позволяющее вести переговоры о мире на выгодных условиях, и помочь ей на пути к полноправному членству в Европейском Союзе".

Также Шефчович отметил важность скорейшего достижения соглашения по предложению о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере до 35 миллиардов евро.

"Необходимо, чтобы средства были выделены до конца этого года, чтобы обеспечить Украине необходимое фискальное пространство", - пояснил он.

Вице-президент Еврокомиссии отметил, что ЕС вместе с партнерами ремонтирует, переподключает и стабилизирует энергоснабжение Украины.

В рамках зимнего плана для Украины уже выделено 160 миллионов евро, что дополняет ранее предоставленные 2 миллиарда евро на энергетическую безопасность страны.

+9
чистої води пісдьож...
території здаються щаленими темпами
захоплення ****** областей дон,луг, харк, херс. дасть нам
вигідні умови для переговорів?????
08.10.2024 12:43 Ответить
+8
Взагалі то усіх, хто вчився у мацкві треба від влади відсторонити . ( так поляки зробили)
ЕС занадто толерантно
08.10.2024 12:46 Ответить
+7
на вигідних КОМУ умовах?
08.10.2024 12:43 Ответить
Це за вимогою ЄС здаються ці території?
08.10.2024 12:53 Ответить
а хто його зна ...
08.10.2024 12:57 Ответить
ти ще запитай про чию перемогу піклується зе-гнида з його Мирним Планом Перемоги
08.10.2024 13:03 Ответить
заявив віцепрезидент Єврокомісії . Джерело:
Шефчович вчився у МГИМО МАЦКВИ.
Його активно просувають росіяне. Він програв вибори Чапутовоі, так його запихали до ЕС АЖ ДО КЕРИВНИЦТВА
08.10.2024 12:44 Ответить
Взагалі то усіх, хто вчився у мацкві треба від влади відсторонити . ( так поляки зробили)
ЕС занадто толерантно
08.10.2024 12:46 Ответить
нащо ви обрали фіцовців не лише у владу в Братіславі, а й у Європарламент?
08.10.2024 13:12 Ответить
А ти уточнив - у неї є словацьке громадянство? Бо "сядеш в калюжу", якщо виявиться, що у неї його нема... "Пред"ява" виявиться - не за адресою...
08.10.2024 13:15 Ответить
08.10.2024 13:22 Ответить
Проросійськи сили е у Словаччини . Це пенси , в них маленька пенсія і вони згадують як їм добре сплачували при совку. Їм сплачували те, що не доплачували радянським людям. Їм жилось добре.,
в України раніше теж пенси диктували і обирали комуняк.
проти фіцо при чапутовой було багато спроб його посадити , але він обирався до парламенту. А спроба лишити його мандату провалилися, бо двух теток із проевропійських партий підкупили( мильонами) і не вистачило голосів.
тому для фіцо перемогти на виборах було питанням життя і смерті. Це було і в інтересах раши. Тому російські політтехнологи провернули схему Заходу у парламент різними партіями з проросійськими лидерами і потім їх зьеднання до коалиціі. Партия фіцо набрала не багато ( десь більше20%) . Але після коалиціі вони почали реванш у бік раши.
Але я думаю, що останні спроби наладити відносини з фіцо - це нормальний дипломатичний підхід
в нього є і позитивні дії щодо Словаччини. Наприклад він у минулу каденцію напроч відмовився приймати мігрантів зі східу мотивував , що Словаччина - християнська країна і мусульман приймати не буде. Він і закон провів о забороні будівництва мечетей
08.10.2024 13:36 Ответить
Украіна и так з усіх сил відбивається -- а іі ще и позу поставити
08.10.2024 12:45 Ответить
Поки що тенденція рівно зворотня. Поставили так поставили.
08.10.2024 12:47 Ответить
Без зброї та без дозволу бити по РФ.
08.10.2024 12:49 Ответить
а хто заборонив бити по РФ? склади зброї самі вибухнули?
08.10.2024 12:51 Ответить
Західні країни заборонили імпортованою зброєю бити по РФ. Наприклад, ATACMS-ом чи Storm-Shadow.
08.10.2024 13:11 Ответить
то своєю потрібно бити. за 2,5 роки вже ж наробили ракет
08.10.2024 13:39 Ответить
Мета ЄС мала би бути - поставити Україну у становище міжнародно визнаних кордонів на кінець 2013го року... а потім вже починати переговори з Ордою Московії, яка ніколи не виконує свої домовленності... століттями вже перевірено...
усе інше - пустопорожня балаканина на користь агресора, що вжЕ програє, але цього не покаже до останнього живого москаля з ружЖом, бо сцар біосміття сидить у бункері і в нього всьО в порЯдкє до останнього, ну а накрайняк - готовий піти у західну в'язницю аби тільки не у кацапську, будь-яку..., бо там воно буде дєвочкой за викликом з вибитими зубами...
08.10.2024 12:51 Ответить
Поставте европоци краще своїх жон раком перед мусліками,а Україні ,потрібно допомогати...
08.10.2024 13:01 Ответить
уже так нас поставили, що далі нікуди... Сраний мільйон снарядів знайти не можуть, штати 7 місяців не надавли зброї, бити по кацапам не можна, поставили нас на всі сто%
08.10.2024 13:05 Ответить
мета це переговори зі злочинцем ? тоді випустіть всіх злочинців з в'язниць і проводьте перемовини !
08.10.2024 13:13 Ответить
Саме так. Мета США така ж.

https://t.me/Mccartneyser68 БАНДЕРІВЕЦЬ НА СЛУЖБІ ДЯДЕЧКА СЕМА

РЕАЛЬНА УКРАЇНА. КРИЗА ТА ВИХІД З НЕЇ. ПРЕАМБУЛА.

Допис буде у трьох частинах. Преамбула. Перша - констатаційна. Друга - пропозиційна, обидві - бачення наших союзників щодо ситуації у країні, у війську, та на шляхи виходу з наявної ситуації. Спочатку преамбула.

На відміну від тверджень нашої влади, наші союзники, в першу чергу США, ЖОДНОГО разу не змінювали погляд на кінцевий підсумок нашої Визвольної війни та не своє бачення нашої Перемоги. Сформулював його Блінкен у травні 22го, з тих пір жодних змін не було.
1 "Ми допомагаємо та будемо допомагати Україні давати відсіч агресії росії ДЛЯ ЗДОБУТТЯ НЕЮ СИЛЬНОЇ ПОЗИЦІЇ НА МАЙБУТНІХ МИРНИХ ПЕРЕГОВОРАХ З рф".
2. "Ми будемо вважати Перемогою України збереження неї як вільної, сильної, демократичної та незалежної Держави". США ЖОДНОГО разу не вставляли у це своє бачення відновлення у повному об'ємі територіальної цілісності України. "Кам'яна дупа" - колишній очільник ОКНШ Міллі ще у вересні 22го проголосив, та багато разів після цього повторив, твердження під назвою - "Україна не зможе військовим шляхом повернути собі усі свої землі", Зараз це кажуть навіть такі наші друзі, як Президент Чехії і новий Генсек НАТО у пору коли очолював уряд Нідерландів - немає жодного нашого союзника який би стверджував на офіційному рівні зворотне, окрім керівників Держав Балтії та Польщі.
3. ЖОДЕН союзник не піддавав сумніву та не ставив завданням здобути по підсумках нашої війни руйнування держави під назвою "рф" як такої - це справа середньої та дальньої перспективи.

За час війни позиція України щодо переговорів змінювалася тричі. 1. Переговори у Мінську та Стамбулі. 2. Відмова від переговорів на законодавчому рівні. 3. Переговори через посередників. 4. Заява Президента України про готовність переговорів з путіним.

Американці чітко розуміють поточний стан справ у нашій Державі, знають реальні рейтинги політиків України та настрої у суспільстві, стан у демографії та та у економіці. І саме виходячи з цих показників вони будують моделі можливого майбутнього та окреслюють горизонти досяжного. Ними рулять не бажання - холодні розрахунки. Американці все більш настійливо твердять, в останній раз це Президенту України озвучив особисто Президент США - суспільство України повинно знати правду у максимально можливих під час війни об'ємах і тому Україні треба повернутися до плюралізму у висвітленні війни у ЗМІ. Блінкен, Байден, Нуланд - всі проти транслювання Телемарафону. Він, на думку американців, не просто не виконує свою функцію як рупор "дозованої правди" та інструмент об'єднання українців - він, на думку абсолютної більшості українців (76 відсотків), перетворився на рупор офіційної брехні та приховування незручних для влади фактів.

Американці вважають неприпустимим приховування реального стану справ у Державі та війську, і злочинним по відношенню до суспільного спокою та психологічної стійкості українського суспільства постійне накачування українців черговими нездійсненими апріорі обіцянками від влади і особисто Президента. Вони (обіцянки), на думку аналітиків Держдепу та Розвідспільноти США, сприяють "перегорянню" загальної психологічної стійкості українського суспільства - люди знаходяться у перманентному розчаруванні від того, що обіцянки влада або не виконує (у абсолютній більшості), або виконує частково, та від того, що реальність вперто не співпадає з баченням неї українським керівництвом.

Далі буде. Аналіз поточного стану справ владі та війську - розділити це неможливо. Третя частина - пропозиції та бачення перспективи України від союзників.
08.10.2024 13:21 Ответить
Отож усі фантазії, що партнери повинні забезпечити перемогу України - це саме фантазії нашої влади і ніщо інше.
08.10.2024 13:22 Ответить
Це в якій статті міжнародного права можна знайти поняття 'вигідні умови' і 'поставити в становище з вигідними умовами'?
08.10.2024 13:38 Ответить
https://eurosolidarity.org/2024/10/08/poroshenko-pislya-mizhnarodnyh-zustrichej-vkotre-nagolosyv-na-neobhidnosti-dobytysya-zaproshennya-********-v-nato/ Петро Порошенко : "...що таке "план перемоги? Я зараз почув, що він представлений в ПАРЄ, представлений в Європарламенті, представлений у Парламентській асамблеї НАТО. У нас парламентсько-президентська республіка, і план має бути представлений у вищому законодавчому органі держави - Верховній Раді України"
08.10.2024 14:03 Ответить
Клоуни, з скаженою собакою ( росія), не домовляються про мир, а присипляють.
Відкрийте підручник історії і прочитайте про Другу Світову Війну і до чого призвело умиротворення Гітлера 🤦🤦🤦
08.10.2024 15:20 Ответить
а чому не перемоги?
08.10.2024 18:47 Ответить
 
 