Цель ЕС - поставить Украину в положение для переговоров о мире на выгодных условиях, - Еврокомиссия

Евросоюз стремится помочь Украине на ее пути к членству.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

По его словам, цель ЕС остается неизменной - "поставить Украину в положение, позволяющее вести переговоры о мире на выгодных условиях, и помочь ей на пути к полноправному членству в Европейском Союзе".

Также Шефчович отметил важность скорейшего достижения соглашения по предложению о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере до 35 миллиардов евро.

Также читайте: Харрис о переговорах с РФ: "Украина должна иметь право голоса по поводу будущего Украины"

"Необходимо, чтобы средства были выделены до конца этого года, чтобы обеспечить Украине необходимое фискальное пространство", - пояснил он.

Вице-президент Еврокомиссии отметил, что ЕС вместе с партнерами ремонтирует, переподключает и стабилизирует энергоснабжение Украины.

В рамках зимнего плана для Украины уже выделено 160 миллионов евро, что дополняет ранее предоставленные 2 миллиарда евро на энергетическую безопасность страны.

Также читайте: Запад усиливает давление на Украину из-за затяжной войны: переговоры с Россией становятся все более вероятными - El Pais