Мета ЄС - поставити Україну у становище для переговорів про мир на вигідних умовах, - Єврокомісія
Євросоюзу прагне допомогти Україні на її шляху до членства.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович.
За його словами, мета ЄС залишається незмінною - "поставити Україну в становище, що дає змогу вести переговори про мир на вигідних умовах, і допомогти їй на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі".
Також Шефчович наголосив на важливості якнайшвидшого досягнення угоди щодо пропозиції про виділення макрофінансової допомоги Україні в розмірі до 35 мільярдів євро.
"Необхідно, щоб кошти було виділено до кінця цього року, щоб забезпечити Україні необхідний фіскальний простір", - пояснив він.
Віцепрезидент Єврокомісії зазначив, що ЄС разом із партнерами ремонтує, перепідключає і стабілізує енергопостачання України.
У рамках зимового плану для України вже виділено 160 мільйонів євро, що доповнює раніше надані 2 мільярди євро на енергетичну безпеку країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
території здаються щаленими темпами
захоплення ****** областей дон,луг, харк, херс. дасть нам
вигідні умови для переговорів?????
Шефчович вчився у МГИМО МАЦКВИ.
Його активно просувають росіяне. Він програв вибори Чапутовоі, так його запихали до ЕС АЖ ДО КЕРИВНИЦТВА
ЕС занадто толерантно
в України раніше теж пенси диктували і обирали комуняк.
проти фіцо при чапутовой було багато спроб його посадити , але він обирався до парламенту. А спроба лишити його мандату провалилися, бо двух теток із проевропійських партий підкупили( мильонами) і не вистачило голосів.
тому для фіцо перемогти на виборах було питанням життя і смерті. Це було і в інтересах раши. Тому російські політтехнологи провернули схему Заходу у парламент різними партіями з проросійськими лидерами і потім їх зьеднання до коалиціі. Партия фіцо набрала не багато ( десь більше20%) . Але після коалиціі вони почали реванш у бік раши.
Але я думаю, що останні спроби наладити відносини з фіцо - це нормальний дипломатичний підхід
в нього є і позитивні дії щодо Словаччини. Наприклад він у минулу каденцію напроч відмовився приймати мігрантів зі східу мотивував , що Словаччина - християнська країна і мусульман приймати не буде. Він і закон провів о забороні будівництва мечетей
усе інше - пустопорожня балаканина на користь агресора, що вжЕ програє, але цього не покаже до останнього живого москаля з ружЖом, бо сцар біосміття сидить у бункері і в нього всьО в порЯдкє до останнього, ну а накрайняк - готовий піти у західну в'язницю аби тільки не у кацапську, будь-яку..., бо там воно буде дєвочкой за викликом з вибитими зубами...
https://t.me/Mccartneyser68 БАНДЕРІВЕЦЬ НА СЛУЖБІ ДЯДЕЧКА СЕМА
РЕАЛЬНА УКРАЇНА. КРИЗА ТА ВИХІД З НЕЇ. ПРЕАМБУЛА.
Допис буде у трьох частинах. Преамбула. Перша - констатаційна. Друга - пропозиційна, обидві - бачення наших союзників щодо ситуації у країні, у війську, та на шляхи виходу з наявної ситуації. Спочатку преамбула.
На відміну від тверджень нашої влади, наші союзники, в першу чергу США, ЖОДНОГО разу не змінювали погляд на кінцевий підсумок нашої Визвольної війни та не своє бачення нашої Перемоги. Сформулював його Блінкен у травні 22го, з тих пір жодних змін не було.
1 "Ми допомагаємо та будемо допомагати Україні давати відсіч агресії росії ДЛЯ ЗДОБУТТЯ НЕЮ СИЛЬНОЇ ПОЗИЦІЇ НА МАЙБУТНІХ МИРНИХ ПЕРЕГОВОРАХ З рф".
2. "Ми будемо вважати Перемогою України збереження неї як вільної, сильної, демократичної та незалежної Держави". США ЖОДНОГО разу не вставляли у це своє бачення відновлення у повному об'ємі територіальної цілісності України. "Кам'яна дупа" - колишній очільник ОКНШ Міллі ще у вересні 22го проголосив, та багато разів після цього повторив, твердження під назвою - "Україна не зможе військовим шляхом повернути собі усі свої землі", Зараз це кажуть навіть такі наші друзі, як Президент Чехії і новий Генсек НАТО у пору коли очолював уряд Нідерландів - немає жодного нашого союзника який би стверджував на офіційному рівні зворотне, окрім керівників Держав Балтії та Польщі.
3. ЖОДЕН союзник не піддавав сумніву та не ставив завданням здобути по підсумках нашої війни руйнування держави під назвою "рф" як такої - це справа середньої та дальньої перспективи.
За час війни позиція України щодо переговорів змінювалася тричі. 1. Переговори у Мінську та Стамбулі. 2. Відмова від переговорів на законодавчому рівні. 3. Переговори через посередників. 4. Заява Президента України про готовність переговорів з путіним.
Американці чітко розуміють поточний стан справ у нашій Державі, знають реальні рейтинги політиків України та настрої у суспільстві, стан у демографії та та у економіці. І саме виходячи з цих показників вони будують моделі можливого майбутнього та окреслюють горизонти досяжного. Ними рулять не бажання - холодні розрахунки. Американці все більш настійливо твердять, в останній раз це Президенту України озвучив особисто Президент США - суспільство України повинно знати правду у максимально можливих під час війни об'ємах і тому Україні треба повернутися до плюралізму у висвітленні війни у ЗМІ. Блінкен, Байден, Нуланд - всі проти транслювання Телемарафону. Він, на думку американців, не просто не виконує свою функцію як рупор "дозованої правди" та інструмент об'єднання українців - він, на думку абсолютної більшості українців (76 відсотків), перетворився на рупор офіційної брехні та приховування незручних для влади фактів.
Американці вважають неприпустимим приховування реального стану справ у Державі та війську, і злочинним по відношенню до суспільного спокою та психологічної стійкості українського суспільства постійне накачування українців черговими нездійсненими апріорі обіцянками від влади і особисто Президента. Вони (обіцянки), на думку аналітиків Держдепу та Розвідспільноти США, сприяють "перегорянню" загальної психологічної стійкості українського суспільства - люди знаходяться у перманентному розчаруванні від того, що обіцянки влада або не виконує (у абсолютній більшості), або виконує частково, та від того, що реальність вперто не співпадає з баченням неї українським керівництвом.
Далі буде. Аналіз поточного стану справ владі та війську - розділити це неможливо. Третя частина - пропозиції та бачення перспективи України від союзників.
Відкрийте підручник історії і прочитайте про Другу Світову Війну і до чого призвело умиротворення Гітлера 🤦🤦🤦