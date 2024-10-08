Мета ЄС - поставити Україну у становище для переговорів про мир на вигідних умовах, - Єврокомісія

Євросоюзу прагне допомогти Україні на її шляху до членства.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович.

За його словами, мета ЄС залишається незмінною - "поставити Україну в становище, що дає змогу вести переговори про мир на вигідних умовах, і допомогти їй на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі".

Також Шефчович наголосив на важливості якнайшвидшого досягнення угоди щодо пропозиції про виділення макрофінансової допомоги Україні в розмірі до 35 мільярдів євро.

"Необхідно, щоб кошти було виділено до кінця цього року, щоб забезпечити Україні необхідний фіскальний простір", - пояснив він.

Віцепрезидент Єврокомісії зазначив, що ЄС разом із партнерами ремонтує, перепідключає і стабілізує енергопостачання України.

У рамках зимового плану для України вже виділено 160 мільйонів євро, що доповнює раніше надані 2 мільярди євро на енергетичну безпеку країни.

