Новости
Завтра Рада должна урегулировать вопросы мобилизации ограниченно пригодных 18-25 лет

мобілізація

Верховная Рада завтра должна окончательно урегулировать коллизию в законе, из-за которой мобилизуют ограниченно годных в возрасте 18-25 лет. По инициативе фракции "Европейская Солидарность" состоялся согласительный совет с участием руководства ВР, лидеров фракций, министра обороны Умерова и представителей Генштаба.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Обсуждали урегулирование законодательной коллизии относительно ограниченно годных юношей 18-25 лет, которых мобилизуют. По инициативе нашей команды и Петра Порошенко уже завтра ВР законодательно урегулирует вопрос, что эти военнообязанные не могут быть мобилизованы", - сообщила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.

"Также на следующей пленарной неделе должен быть урегулирован вопрос демобилизации тех ограниченно годных 18-25, кто уже был мобилизован. Наша команда предложила, кем их можно заменить, - это представители силовых структур, которые сейчас имеют 100% бронь", - отмечает депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прямого запрета на мобилизацию военнообязанных в возрасте от 50 до 60 лет нет, - Сумской ТЦК

"Большинство вопросов встречи носили закрытый характер под грифом "секретно". Но из того, что стоит озвучить и что имеет публичную составляющую, обсуждалась работа ТЦК, ведь до сих пор есть жалобы на то, что мобилизуют тех, кто имеет бронь, и, бывает, даже с применением силы. Представители Генштаба и МО поддержали нашу инициативу создать горячую линию по действиям ТЦК и пообещали открыть ее уже на этой неделе", - сообщила Геращенко.

"Также мы подняли вопрос обеспечения ВСУ. Последние скандалы и журналистские расследования о консервах из кожи и жира втридорога дискредитируют МО и должны получить объяснения. Представители МО заявили, что это давние контракты, которые уже расторгнуты. Но нас интересует, кто их заключал и кто понесет за все это справедливое наказание. Готовим соответствующие запросы", - отмечает нардеп.

Также читайте: "Военный" НДФЛ - передать Минобороны и воинским частям: Южанина рассказала о правках в госбюджет

Автор: 

Геращенко Ирина (1634) мобилизация (2888) Европейская Солидарность (1076)
+15
В тцк не "буває застосування сили", там постійне застосування сили! Даже до смерті забивають! І жодне, жодне тцкашне падло не понесло відповідальності!!!
08.10.2024 22:21 Ответить
+9
Влада не хоче перемоги - каліками за 40 не виграти війну...
08.10.2024 22:23 Ответить
+7
Мізерний процент. Зараз в поліцію йдуть щоб відкосити від фронту.
08.10.2024 22:33 Ответить
В тцк не "буває застосування сили", там постійне застосування сили! Даже до смерті забивають! І жодне, жодне тцкашне падло не понесло відповідальності!!!
08.10.2024 22:21 Ответить
"Даже до смерті"
У тебе гугл-перекладач зламався.
08.10.2024 23:44 Ответить
Вы не панимаити ита другое. В тцк одни ветераны а все остальное от лукавого читай вороже ипсо🤣
09.10.2024 00:56 Ответить
08.10.2024 22:23 Ответить
"представники силових структур, які зараз мають 100% бронь"

Доречі, на скільки я чув від цих представників, це не правда. І СБУ на фронті в окремих підрозділах, і всі силовики МВС теж у окремих бригадах - накшталт Рубіж - про те, що там всі нібито добровольці - брехня.
08.10.2024 22:23 Ответить
Мізерний процент. Зараз в поліцію йдуть щоб відкосити від фронту.
08.10.2024 22:33 Ответить
Знов-таки - мені знайомі з цих структур навпаки, розповідали, що поліцейські масово звільняються через те, що їх за наказом відправляють у бригади МВС (так само як і усіх, без ротацій, безповоротьо). Типу 6 місяців після звільнення з силових структур не можуть мобілізувати.
А у вас звідки інфа?
09.10.2024 02:08 Ответить
По статистике в Украине сегодня
Самое большое количество полицейских на душу населения
Среди европейских стран
Нехило, правда?
08.10.2024 22:33 Ответить
Влада не хоче перемоги - каліками за 40 не виграти війну...
08.10.2024 22:23 Ответить
"каліки" за/під 40 вибрали собі Зєлємскава,от хай йдуть відробляють,18 річна дитина взагалі не голосувала фізично.
08.10.2024 23:32 Ответить
В принципі війну дронів м'ясом неможливо виграти.
09.10.2024 05:00 Ответить
Ну, таке... кацапи з цим твердженням не погоджуються і продовжують "м'ясні штурми" (з підтримкою арти та авіації, звісно), постійно продавлюючи нашу оборону. Слухняного м'яса у них багато.
09.10.2024 08:58 Ответить
Як тепер заснути??? Що не могли це завтра написати?
08.10.2024 22:37 Ответить
І я не буду спасти. Як би я підпадав під категорію 18-25 років - то спав би спокійно. А так не буду спати
08.10.2024 23:16 Ответить
кава?
чай?
капучино?
08.10.2024 23:19 Ответить
Чай
09.10.2024 00:01 Ответить
на ніч саме те....
09.10.2024 00:02 Ответить
Нехай кожен депутат ВР скаже скільки з його близьких родичів воює .
08.10.2024 22:44 Ответить
Не скажуть"!
це - державна таємниця....
08.10.2024 23:20 Ответить
08.10.2024 23:23 Ответить
А як що до батальйону Монако, коли розглядатимуть?хтось воювати буде?
Власне кажучи, війна це ljcbnm прибутковий бізнес, який причетні не нахочуть втрачати! і з цим треба щось робити!
08.10.2024 23:34 Ответить
 
 