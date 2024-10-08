Завтра Рада должна урегулировать вопросы мобилизации ограниченно пригодных 18-25 лет

Верховная Рада завтра должна окончательно урегулировать коллизию в законе, из-за которой мобилизуют ограниченно годных в возрасте 18-25 лет. По инициативе фракции "Европейская Солидарность" состоялся согласительный совет с участием руководства ВР, лидеров фракций, министра обороны Умерова и представителей Генштаба.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Обсуждали урегулирование законодательной коллизии относительно ограниченно годных юношей 18-25 лет, которых мобилизуют. По инициативе нашей команды и Петра Порошенко уже завтра ВР законодательно урегулирует вопрос, что эти военнообязанные не могут быть мобилизованы", - сообщила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.

"Также на следующей пленарной неделе должен быть урегулирован вопрос демобилизации тех ограниченно годных 18-25, кто уже был мобилизован. Наша команда предложила, кем их можно заменить, - это представители силовых структур, которые сейчас имеют 100% бронь", - отмечает депутат.

"Большинство вопросов встречи носили закрытый характер под грифом "секретно". Но из того, что стоит озвучить и что имеет публичную составляющую, обсуждалась работа ТЦК, ведь до сих пор есть жалобы на то, что мобилизуют тех, кто имеет бронь, и, бывает, даже с применением силы. Представители Генштаба и МО поддержали нашу инициативу создать горячую линию по действиям ТЦК и пообещали открыть ее уже на этой неделе", - сообщила Геращенко.

"Также мы подняли вопрос обеспечения ВСУ. Последние скандалы и журналистские расследования о консервах из кожи и жира втридорога дискредитируют МО и должны получить объяснения. Представители МО заявили, что это давние контракты, которые уже расторгнуты. Но нас интересует, кто их заключал и кто понесет за все это справедливое наказание. Готовим соответствующие запросы", - отмечает нардеп.

