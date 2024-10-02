"ЕС" подала правки в проект госбюджета, которые обеспечат дополнительные потребности финансирования на 259 млрд грн, - Южанина

93,7 млрд грн от "военного" НДФЛ предлагают перераспределить в пользу Минобороны (70%) и непосредственно воинских частей (30%).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Нина Южанина.

По ее словам, нардепы политсилы подали 114 предложений, которые обеспечат дополнительные потребности финансирования на 258,9 млрд грн:

236,5 млрд грн - для Министерства обороны Украины на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования;

20,8 млрд грн - для воинских частей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;

1,6 млрд грн - восстановление на уровне текущего года расходов по программе "Новая украинская школа".

Южанина также рассказала о соответствующих источниках финансирования.

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Предлагается использовать 65,6 млрд грн от дополнительных налоговых поступлений, в том числе путем:

увеличение до 50% ставки налога на доход организаторов азартных игр, операторов лотерей и выигрышей игроков (30 млрд грн),

увеличение ставок акцизного налога на табачные изделия (21,6 млрд грн),

пересмотр ставок рентной платы за добычу природного газа (в соответствии с рыночной конъюнктурой) и урегулирование налогообложения новых скважин (14 млрд грн);

99,6 млрд грн от сокращения расходов по программам органов власти, в том числе на строительство дорог (42,2 млрд грн), оплату труда органов власти (10,1 млрд грн - приведение к уровню 2024 года).

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Так, 93,7 млрд грн от "военного" НДФЛ предлагается перераспределить в пользу Минобороны (70%) и непосредственно воинских частей (30%) - вместо 45% на Минстратегпром, 45% на ГСССЗИ и 10% на в/ч.

"Зачисление в специальный фонд госбюджета военного сбора, заимствований по "военным облигациям", "военного" НДФЛ, налога на прибыль и НДФЛ от игорного бизнеса, акциза с топлива и транспортных средств, остатков неиспользованных средств 2024 года по инвестняням, индустриальным паркам и кэшбеку. Все эти средства направляются Министерству обороны Украины", - подчеркнула парламентарий.

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