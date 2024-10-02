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"ЕС" подала правки в проект госбюджета, которые обеспечат дополнительные потребности финансирования на 259 млрд грн, - Южанина

Южаніна розповіла про правки до держбюджету на 2025 рік

93,7 млрд грн от "военного" НДФЛ предлагают перераспределить в пользу Минобороны (70%) и непосредственно воинских частей (30%).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Нина Южанина.

По ее словам, нардепы политсилы подали 114 предложений, которые обеспечат дополнительные потребности финансирования на 258,9 млрд грн:

  • 236,5 млрд грн - для Министерства обороны Украины на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования;
  • 20,8 млрд грн - для воинских частей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;
  • 1,6 млрд грн - восстановление на уровне текущего года расходов по программе "Новая украинская школа".

Южанина также рассказала о соответствующих источниках финансирования.

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Предлагается использовать 65,6 млрд грн от дополнительных налоговых поступлений, в том числе путем:

  • увеличение до 50% ставки налога на доход организаторов азартных игр, операторов лотерей и выигрышей игроков (30 млрд грн),
  • увеличение ставок акцизного налога на табачные изделия (21,6 млрд грн),
  • пересмотр ставок рентной платы за добычу природного газа (в соответствии с рыночной конъюнктурой) и урегулирование налогообложения новых скважин (14 млрд грн);
  • 99,6 млрд грн от сокращения расходов по программам органов власти, в том числе на строительство дорог (42,2 млрд грн), оплату труда органов власти (10,1 млрд грн - приведение к уровню 2024 года).

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Так, 93,7 млрд грн от "военного" НДФЛ предлагается перераспределить в пользу Минобороны (70%) и непосредственно воинских частей (30%) - вместо 45% на Минстратегпром, 45% на ГСССЗИ и 10% на в/ч.

"Зачисление в специальный фонд госбюджета военного сбора, заимствований по "военным облигациям", "военного" НДФЛ, налога на прибыль и НДФЛ от игорного бизнеса, акциза с топлива и транспортных средств, остатков неиспользованных средств 2024 года по инвестняням, индустриальным паркам и кэшбеку. Все эти средства направляются Министерству обороны Украины", - подчеркнула парламентарий.

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Автор: 

госбюджет (1186) Южанина Нина (153) Европейская Солидарность (1056)


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Топ комментарии
+2
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02.10.2024 14:04
+1
Не пропускай прийому ліків
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02.10.2024 14:13
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02.10.2024 14:04 Ответить
А може хоч щось цясволота єс запропонувати без обкрадання людей? Акцизи і військового пдфо? Ця наволоч розприділяє кошти якіпланують у українців вкрасти....чи обібрати...
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02.10.2024 14:04 Ответить
Не пропускай прийому ліків
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02.10.2024 14:13 Ответить
Наві що твої тупі поради потрібні? Твоєю головою тільки груди розбивати на полі в зимовий час...клоун..іди щось створи в своєю нікчемному житті,а я прийду і заберу це все і буду сидіти губи надувати і розприділяти ,куда чого...Ти чучало порахуй скільки людей помре в Україні яким якраз нехватить тих 5 відсотків на ліки чи банально їжу...чи одежу....яби зоч в цією сволоти була капля совісті то вона б могла запропонувати військовий збір -перенести з пдфо до єсв....але ж ні тут суть іменно єсв заплатить школа,а пдфо вчитель....суть висмоктати все...
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02.10.2024 14:23 Ответить
ідіот.За 5% військового збору подяку тим хто розробив і ВРУ проголосував за нього.Гетьманцева тобі в поміч
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02.10.2024 14:48 Ответить
іпать тебе накрило.Прийми пургену.
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03.10.2024 10:38 Ответить
 
 