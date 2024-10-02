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Новини
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"Військовий" ПДФО - передати Міноборони та військовим частинам: Южаніна розповіла про правки до держбюджету

Южаніна розповіла про правки до держбюджету на 2025 рік

93,7 млрд грн від "військового" ПДФО пропонують перерозподілити на користь Міноборони (70%) та безпосередньо військових частин (30%).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила нардепка "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна.

За її словами, нардепи політсили подали 114 пропозицій, які забезпечать додаткові потреби фінансування на 258,9 млрд грн:

  • 236,5 млрд грн - для Міністерства оборони України на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання;
  • 20,8 млрд грн - для військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань;
  • 1,6 млрд грн - відновлення на рівні поточного року видатків за програмою "Нова українська школа".

Южаніна також розповіла про відповідні джерела фінансування.

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Пропонується використати 65,6 млрд грн від додаткових податкових надходжень, в тому числі шляхом:

  • збільшення до 50% ставки податку на дохід організаторів азартних ігор, операторів лотерей та виграшів гравців (30 млрд грн),
  • збільшення ставок акцизного податку на тютюнові вироби (21,6 млрд грн),
  • перегляд ставок рентної плати за видобуток природного газу (відповідно до ринкової кон’юнктури) та врегулювання оподаткування нових свердловин (14 млрд грн);
  • 99,6 млрд грн від скорочення видатків за програмами органів влади, в тому числі на будівництво доріг (42,2 млрд грн), оплату праці органів влади (10,1 млрд грн – приведення до рівня 2024 року).

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Так, 93,7 млрд грн від "військового" ПДФО пропонується перерозподілити на користь Міноборони (70%) та безпосередньо військових частин (30%) – замість 45% на Мінстратегпром, 45% на ДССЗЗІ та 10% на в/ч.

"Зарахування до спеціального фонду держбюджету військового збору, запозичень за "військовими облігаціями", "військового" ПДФО, податку на прибуток та ПДФО від грального бізнесу, акцизу з пального та транспортних засобів, залишків невикористаних коштів 2024 року за інвестнянями, індустріальними парками та кешбеком. Усі ці кошти спрямовуються Міністерству оборони України", - наголосила парламентарка.

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Автор: 

держбюджет (2398) Южаніна Ніна (193) Європейська Солідарність (1086)


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Топ коментарі
+2
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02.10.2024 14:04
+1
Не пропускай прийому ліків
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02.10.2024 14:13
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02.10.2024 14:04 Відповісти
А може хоч щось цясволота єс запропонувати без обкрадання людей? Акцизи і військового пдфо? Ця наволоч розприділяє кошти якіпланують у українців вкрасти....чи обібрати...
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02.10.2024 14:04 Відповісти
Не пропускай прийому ліків
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02.10.2024 14:13 Відповісти
Наві що твої тупі поради потрібні? Твоєю головою тільки груди розбивати на полі в зимовий час...клоун..іди щось створи в своєю нікчемному житті,а я прийду і заберу це все і буду сидіти губи надувати і розприділяти ,куда чого...Ти чучало порахуй скільки людей помре в Україні яким якраз нехватить тих 5 відсотків на ліки чи банально їжу...чи одежу....яби зоч в цією сволоти була капля совісті то вона б могла запропонувати військовий збір -перенести з пдфо до єсв....але ж ні тут суть іменно єсв заплатить школа,а пдфо вчитель....суть висмоктати все...
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02.10.2024 14:23 Відповісти
ідіот.За 5% військового збору подяку тим хто розробив і ВРУ проголосував за нього.Гетьманцева тобі в поміч
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02.10.2024 14:48 Відповісти
іпать тебе накрило.Прийми пургену.
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03.10.2024 10:38 Відповісти
 
 