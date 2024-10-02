"Військовий" ПДФО - передати Міноборони та військовим частинам: Южаніна розповіла про правки до держбюджету

93,7 млрд грн від "військового" ПДФО пропонують перерозподілити на користь Міноборони (70%) та безпосередньо військових частин (30%).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила нардепка "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна.

За її словами, нардепи політсили подали 114 пропозицій, які забезпечать додаткові потреби фінансування на 258,9 млрд грн:

236,5 млрд грн - для Міністерства оборони України на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання;

20,8 млрд грн - для військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань;

1,6 млрд грн - відновлення на рівні поточного року видатків за програмою "Нова українська школа".

Южаніна також розповіла про відповідні джерела фінансування.

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Пропонується використати 65,6 млрд грн від додаткових податкових надходжень, в тому числі шляхом:

збільшення до 50% ставки податку на дохід організаторів азартних ігор, операторів лотерей та виграшів гравців (30 млрд грн),

збільшення ставок акцизного податку на тютюнові вироби (21,6 млрд грн),

перегляд ставок рентної плати за видобуток природного газу (відповідно до ринкової кон’юнктури) та врегулювання оподаткування нових свердловин (14 млрд грн);

99,6 млрд грн від скорочення видатків за програмами органів влади, в тому числі на будівництво доріг (42,2 млрд грн), оплату праці органів влади (10,1 млрд грн – приведення до рівня 2024 року).

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Так, 93,7 млрд грн від "військового" ПДФО пропонується перерозподілити на користь Міноборони (70%) та безпосередньо військових частин (30%) – замість 45% на Мінстратегпром, 45% на ДССЗЗІ та 10% на в/ч.

"Зарахування до спеціального фонду держбюджету військового збору, запозичень за "військовими облігаціями", "військового" ПДФО, податку на прибуток та ПДФО від грального бізнесу, акцизу з пального та транспортних засобів, залишків невикористаних коштів 2024 року за інвестнянями, індустріальними парками та кешбеком. Усі ці кошти спрямовуються Міністерству оборони України", - наголосила парламентарка.

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