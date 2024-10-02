"Військовий" ПДФО - передати Міноборони та військовим частинам: Южаніна розповіла про правки до держбюджету
93,7 млрд грн від "військового" ПДФО пропонують перерозподілити на користь Міноборони (70%) та безпосередньо військових частин (30%).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила нардепка "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна.
За її словами, нардепи політсили подали 114 пропозицій, які забезпечать додаткові потреби фінансування на 258,9 млрд грн:
- 236,5 млрд грн - для Міністерства оборони України на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання;
- 20,8 млрд грн - для військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань;
- 1,6 млрд грн - відновлення на рівні поточного року видатків за програмою "Нова українська школа".
Южаніна також розповіла про відповідні джерела фінансування.
Пропонується використати 65,6 млрд грн від додаткових податкових надходжень, в тому числі шляхом:
- збільшення до 50% ставки податку на дохід організаторів азартних ігор, операторів лотерей та виграшів гравців (30 млрд грн),
- збільшення ставок акцизного податку на тютюнові вироби (21,6 млрд грн),
- перегляд ставок рентної плати за видобуток природного газу (відповідно до ринкової кон’юнктури) та врегулювання оподаткування нових свердловин (14 млрд грн);
- 99,6 млрд грн від скорочення видатків за програмами органів влади, в тому числі на будівництво доріг (42,2 млрд грн), оплату праці органів влади (10,1 млрд грн – приведення до рівня 2024 року).
Так, 93,7 млрд грн від "військового" ПДФО пропонується перерозподілити на користь Міноборони (70%) та безпосередньо військових частин (30%) – замість 45% на Мінстратегпром, 45% на ДССЗЗІ та 10% на в/ч.
"Зарахування до спеціального фонду держбюджету військового збору, запозичень за "військовими облігаціями", "військового" ПДФО, податку на прибуток та ПДФО від грального бізнесу, акцизу з пального та транспортних засобів, залишків невикористаних коштів 2024 року за інвестнянями, індустріальними парками та кешбеком. Усі ці кошти спрямовуються Міністерству оборони України", - наголосила парламентарка.
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