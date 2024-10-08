Завтра Рада має врегулювати питання мобілізації обмежено придатних 18-25 років

Верховна Рада завтра має остаточно врегулювати колізію в законі, через яку мобілізують обмежено придатних віком 18-25 років. За ініціативи фракції "Європейська Солідарність" відбулася погоджувальна рада за участі керівництва ВР, лідерів фракцій, міністра оборони Умєрова і представників Генштабу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Обговорювали врегулювання законодавчої колізії щодо обмежено придатних юнаків 18-25 рр, яких мобілізовують. За ініціативою нашої команди і Петра Порошенка, вже завтра ВР законодавчо врегулює питання, що ці військовозобовʼязані не можуть бути мобілізовані", – повідомила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко.

"Також на наступному пленарному тижні має бути врегульоване питання демобілізації тих обмежено придатних 18-25, хто вже був мобілізований. Наша команда запропонувала, ким їх можна замінити – це представники силових структур, які зараз мають 100% бронь", – зауважує депутатка.

"Більшість питань зустрічі носила закритий характер під грифом таємно. Але з того, що варто озвучити і що має публічну складову, обговорювалося робота ТЦК, адже й досі є скарги на те, що мобілізовують тих, хто має бронь, й буває навіть із застосуванням сили. Представники Генштабу і МО підтримали нашу ініціативу створити гарячу лінію щодо дій ТЦК і пообіцяли відкрити її вже цього тижня", – повідомила Геращенко.

"Також ми підняли питання забезпечення ЗСУ. Останні скандали і журналістські розслідування про консерви зі шкіри і жиру втридорога- дискредитують МО і мають отримати пояснення. Представники МО заявили, що це давні контракти, які вже розірвані. Але нас цікавить, хто їх заключав і хто понесе за все це справедливе покарання. Готуємо відповідні запити", – зазначає нардеп.

