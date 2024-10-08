УКР
Завтра Рада має врегулювати питання мобілізації обмежено придатних 18-25 років

мобілізація

Верховна Рада завтра має остаточно врегулювати колізію в законі, через яку мобілізують обмежено придатних віком 18-25 років. За ініціативи фракції "Європейська Солідарність" відбулася погоджувальна рада за участі керівництва ВР, лідерів фракцій, міністра оборони Умєрова і представників Генштабу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Обговорювали врегулювання законодавчої колізії щодо обмежено придатних юнаків 18-25 рр, яких мобілізовують. За ініціативою нашої команди і Петра Порошенка, вже завтра ВР законодавчо врегулює питання, що ці військовозобовʼязані не можуть бути мобілізовані", – повідомила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко.

"Також на наступному пленарному тижні має бути врегульоване питання демобілізації тих обмежено придатних 18-25, хто вже був мобілізований. Наша команда запропонувала, ким їх можна замінити – це представники силових структур, які зараз мають 100% бронь", – зауважує депутатка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прямої заборони на мобілізацію військовозобов’язаних віком від 50 до 60 років немає, - Сумський ТЦК

"Більшість питань зустрічі носила закритий характер під грифом таємно. Але з того, що варто озвучити і що має публічну складову, обговорювалося робота ТЦК, адже й досі є скарги на те, що мобілізовують тих, хто має бронь, й буває навіть із застосуванням сили. Представники Генштабу і МО підтримали нашу ініціативу створити гарячу лінію щодо дій ТЦК і пообіцяли відкрити її вже цього тижня", – повідомила Геращенко.

"Також ми підняли питання забезпечення ЗСУ. Останні скандали і журналістські розслідування про консерви зі шкіри і жиру втридорога- дискредитують МО і мають отримати пояснення. Представники МО заявили, що це давні контракти, які вже розірвані. Але нас цікавить, хто їх заключав і хто понесе за все це справедливе покарання. Готуємо відповідні запити", – зазначає нардеп.

Також читайте: "Військовий" ПДФО - передати Міноборони та військовим частинам: Южаніна розповіла про правки до держбюджету

Автор: 

Геращенко Ірина (1154) мобілізація (3204) Європейська Солідарність (1106)
Топ коментарі
+15
В тцк не "буває застосування сили", там постійне застосування сили! Даже до смерті забивають! І жодне, жодне тцкашне падло не понесло відповідальності!!!
08.10.2024 22:21 Відповісти
+9
Влада не хоче перемоги - каліками за 40 не виграти війну...
08.10.2024 22:23 Відповісти
+7
Мізерний процент. Зараз в поліцію йдуть щоб відкосити від фронту.
08.10.2024 22:33 Відповісти
"Даже до смерті"
У тебе гугл-перекладач зламався.
08.10.2024 23:44 Відповісти
Вы не панимаити ита другое. В тцк одни ветераны а все остальное от лукавого читай вороже ипсо🤣
09.10.2024 00:56 Відповісти
08.10.2024 22:23 Відповісти
"представники силових структур, які зараз мають 100% бронь"

Доречі, на скільки я чув від цих представників, це не правда. І СБУ на фронті в окремих підрозділах, і всі силовики МВС теж у окремих бригадах - накшталт Рубіж - про те, що там всі нібито добровольці - брехня.
08.10.2024 22:23 Відповісти
Мізерний процент. Зараз в поліцію йдуть щоб відкосити від фронту.
08.10.2024 22:33 Відповісти
Знов-таки - мені знайомі з цих структур навпаки, розповідали, що поліцейські масово звільняються через те, що їх за наказом відправляють у бригади МВС (так само як і усіх, без ротацій, безповоротьо). Типу 6 місяців після звільнення з силових структур не можуть мобілізувати.
А у вас звідки інфа?
09.10.2024 02:08 Відповісти
По статистике в Украине сегодня
Самое большое количество полицейских на душу населения
Среди европейских стран
Нехило, правда?
08.10.2024 22:33 Відповісти
"каліки" за/під 40 вибрали собі Зєлємскава,от хай йдуть відробляють,18 річна дитина взагалі не голосувала фізично.
08.10.2024 23:32 Відповісти
В принципі війну дронів м'ясом неможливо виграти.
09.10.2024 05:00 Відповісти
Ну, таке... кацапи з цим твердженням не погоджуються і продовжують "м'ясні штурми" (з підтримкою арти та авіації, звісно), постійно продавлюючи нашу оборону. Слухняного м'яса у них багато.
09.10.2024 08:58 Відповісти
Як тепер заснути??? Що не могли це завтра написати?
08.10.2024 22:37 Відповісти
І я не буду спасти. Як би я підпадав під категорію 18-25 років - то спав би спокійно. А так не буду спати
08.10.2024 23:16 Відповісти
кава?
чай?
капучино?
08.10.2024 23:19 Відповісти
Чай
09.10.2024 00:01 Відповісти
на ніч саме те....
09.10.2024 00:02 Відповісти
Нехай кожен депутат ВР скаже скільки з його близьких родичів воює .
08.10.2024 22:44 Відповісти
Не скажуть"!
показати весь коментар
08.10.2024 23:20 Відповісти
08.10.2024 23:23 Відповісти
А як що до батальйону Монако, коли розглядатимуть?хтось воювати буде?
Власне кажучи, війна це ljcbnm прибутковий бізнес, який причетні не нахочуть втрачати! і з цим треба щось робити!
08.10.2024 23:34 Відповісти
 
 