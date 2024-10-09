Рада одобрила законопроект о соглашении со следствием по коррупционным преступлениям

9 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12039 о соглашении со следствием по расследованию дел о коррупции.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соответствующий законопроект поддержали Специальная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро. Он также соответствует международным обязательствам Украины.

Законопроект поддержали 268 депутатов.

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Что предусматривает закон?

Так, согласно проекту №12039:

вводится новая статья, которая позволяет в случае сотрудничества со следствием через разоблачение соучастников и возмещение вреда назначать меньший срок заключения, чем требует кодекс. Срок может сокращаться до 5 лет вместо 8;

суд сможет определить в качестве дополнительного наказания достаточно большой штраф - 102 миллиона гривен максимум за особо тяжкое преступление и более 4 миллионов гривен за тяжкое преступление;

суд сможет в таких случаях конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания будет согласован;

соответствующий инструмент нельзя будет применять по общему правилу к организаторам схем, за исключением, если такой организатор разоблачит другого организатора;

в случае если речь идет о преступлениях меньшей тяжести и если это не большие схемы без соучастников, то уменьшенное заключение сможет получить фигурант, который полностью возмещает убытки, платит штраф и может получить дополнительно конфискацию.

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Что предшествовало

18 июля 2024 года Рада поддержала в первом чтении законопроект №11340, который позволит коррупционерам "откупиться" от тюрьмы.

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия сказал, что принятие этого законопроекта является одним из обязательств перед партнерами в ЕС.

7 октября правоохранительный комитет ВР проголосовал законопроект №12039, который совершенствует соглашения со следствием по делам о коррупции.