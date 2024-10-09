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Рада одобрила законопроект о соглашении со следствием по коррупционным преступлениям

Рада підтримала законопроєкт про угоду зі слідством у корупційних справах

9 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12039 о соглашении со следствием по расследованию дел о коррупции.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соответствующий законопроект поддержали Специальная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро. Он также соответствует международным обязательствам Украины.

Законопроект поддержали 268 депутатов.

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Угода зі слідством у справах про корупцію: Рада підтримала закон

Что предусматривает закон?

Так, согласно проекту №12039:

  • вводится новая статья, которая позволяет в случае сотрудничества со следствием через разоблачение соучастников и возмещение вреда назначать меньший срок заключения, чем требует кодекс. Срок может сокращаться до 5 лет вместо 8;
  • суд сможет определить в качестве дополнительного наказания достаточно большой штраф - 102 миллиона гривен максимум за особо тяжкое преступление и более 4 миллионов гривен за тяжкое преступление;
  • суд сможет в таких случаях конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания будет согласован;
  • соответствующий инструмент нельзя будет применять по общему правилу к организаторам схем, за исключением, если такой организатор разоблачит другого организатора;
  • в случае если речь идет о преступлениях меньшей тяжести и если это не большие схемы без соучастников, то уменьшенное заключение сможет получить фигурант, который полностью возмещает убытки, платит штраф и может получить дополнительно конфискацию.

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Что предшествовало

18 июля 2024 года Рада поддержала в первом чтении законопроект №11340, который позволит коррупционерам "откупиться" от тюрьмы.

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия сказал, что принятие этого законопроекта является одним из обязательств перед партнерами в ЕС.

7 октября правоохранительный комитет ВР проголосовал законопроект №12039, который совершенствует соглашения со следствием по делам о коррупции.

Автор: 

НАБУ (4228) ВР (29271) законопроект (3228)


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Топ комментарии
+6
Ну красавы,работал казнокрад со схемами десятилетиями,на последней попался,заплатил пару копеек и свободен.
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09.10.2024 13:43
+6
З кожним днем корупціонарам стає краще
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09.10.2024 13:55
+3
Обговорювання починалося з безальтернативного арешту,конфіскації майна та реального строку позбавлення волі за корупційні діяння - все пішло у гучний гудок
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09.10.2024 13:33
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Правила форума Совет форумчан
Обговорювання починалося з безальтернативного арешту,конфіскації майна та реального строку позбавлення волі за корупційні діяння - все пішло у гучний гудок
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09.10.2024 13:33 Ответить
На Цей час, закон діє ще безглуздішому виді (прийняли при Пороху, щоб своїх відмазувати). Корупціонер, якого і так взяли і куча доказів, що він скоїв злочин- укладає угоду зі слідством, тобто говорить-так вкрав. Не викриває тих хто його кришував, хто задіяні у схемі. І по старому закону йому зрізають срок до 5років. А тепер вишенка- якщо срок не більше 5років, суддя може(для цього ця схема придумана) дати цей срок з відстрочкою наказання, на 2 роки. Суть- 2 роки не світиться гучно у корупції і ти чистий як склянка.Всі справи проти корупціонерів по цій схемі і вели, а лохторату розказували, що срок дали. А хер, вони усі додому йшли.
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09.10.2024 15:08 Ответить
Ну красавы,работал казнокрад со схемами десятилетиями,на последней попался,заплатил пару копеек и свободен.
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09.10.2024 13:43 Ответить
З кожним днем корупціонарам стає краще
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09.10.2024 13:55 Ответить
Для своїх все, длялюдей закон.
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09.10.2024 15:26 Ответить
Не, ну что-то как-то уж очень жестко. Особенно этот нечеловеческий штраф в 102 ляма гривень. Сначала как-то даже стал сочувствовать коррупционерам, но потом вспомнил, что на этой неделе только у главы Хмельницкой (при всем уважении к г. Хмельницкий, не Киевской, не Львовской, не Одесской) МСЭК и только налом изъяли эквивалент 240 лямов гривень и как-то сочувствие прошло.
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09.10.2024 14:04 Ответить
як би ж ти знав для чого існує ця приписка в 102 ляма........
все залежить від судді, там чітко написано:
суд може призначити, а може не призначити!!!!
на свій, суддівський роздум.
тобто, підсудному кажуть,
пане, вам намалювати штраф в 102 ляма!!!!
і це не застава, яку хочеш плати а хочеш сиди.
фтраф обов,язковий до сплати або стягнення.
тому з вас 20-30 чи сорок лямчиків...
ось для чого воно...
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09.10.2024 14:14 Ответить
Радий за Вас, що Вам багато відомо. Навіть те, чого не знаю я. Напевно через таку різницю у знаннях я і не зрозумів суті Вашого допису
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09.10.2024 18:21 Ответить
без образ!!!
я нічого не хотів сказати крім того що саме ВР дає такі безмежні повноваження одній людині, наче вана цар чи Бог!
я маю на увазі суддю. любого.
рішееня приймає одноосібно, без пояснень, бо він так вважає.
через закони ВР з,являються пачками такі як крупа, лежачи на дивані на 6 лямах баксів.
бо в країні панує правило одобрямс-неодобрямс.
і це рішення залежить виключно від однієї людини
не від колегії. не від присяжних
а від одного паршивого, вороватого рила.
і такими повноваженнями ці рила наділяє саме наша, пронизана корупцією ВР та президент
бо він ці всі гавнозакони підписує
гарного Вам вечора,
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09.10.2024 19:43 Ответить
ХужеНеБудет!
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09.10.2024 14:33 Ответить
ринкове правосуддя
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09.10.2024 14:36 Ответить
А хто має визнати схеми "невеликими"??? І як оцінити їхні наслідки : в грошах, втратах військових чи в сиротах?
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09.10.2024 14:41 Ответить
А що, у нас хтось сидить за корупцію?
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09.10.2024 15:43 Ответить
А може цих падлюк потрібно розстрілювати під час военого стану а не угоду зі слідством!!!!!!
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09.10.2024 16:40 Ответить
 
 