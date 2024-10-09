Рада одобрила законопроект о соглашении со следствием по коррупционным преступлениям
9 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12039 о соглашении со следствием по расследованию дел о коррупции.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что соответствующий законопроект поддержали Специальная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро. Он также соответствует международным обязательствам Украины.
Законопроект поддержали 268 депутатов.
Что предусматривает закон?
Так, согласно проекту №12039:
- вводится новая статья, которая позволяет в случае сотрудничества со следствием через разоблачение соучастников и возмещение вреда назначать меньший срок заключения, чем требует кодекс. Срок может сокращаться до 5 лет вместо 8;
- суд сможет определить в качестве дополнительного наказания достаточно большой штраф - 102 миллиона гривен максимум за особо тяжкое преступление и более 4 миллионов гривен за тяжкое преступление;
- суд сможет в таких случаях конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания будет согласован;
- соответствующий инструмент нельзя будет применять по общему правилу к организаторам схем, за исключением, если такой организатор разоблачит другого организатора;
- в случае если речь идет о преступлениях меньшей тяжести и если это не большие схемы без соучастников, то уменьшенное заключение сможет получить фигурант, который полностью возмещает убытки, платит штраф и может получить дополнительно конфискацию.
Что предшествовало
18 июля 2024 года Рада поддержала в первом чтении законопроект №11340, который позволит коррупционерам "откупиться" от тюрьмы.
Глава фракции "Слуга народа" Арахамия сказал, что принятие этого законопроекта является одним из обязательств перед партнерами в ЕС.
7 октября правоохранительный комитет ВР проголосовал законопроект №12039, который совершенствует соглашения со следствием по делам о коррупции.
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все залежить від судді, там чітко написано:
суд може призначити, а може не призначити!!!!
на свій, суддівський роздум.
тобто, підсудному кажуть,
пане, вам намалювати штраф в 102 ляма!!!!
і це не застава, яку хочеш плати а хочеш сиди.
фтраф обов,язковий до сплати або стягнення.
тому з вас 20-30 чи сорок лямчиків...
ось для чого воно...
я нічого не хотів сказати крім того що саме ВР дає такі безмежні повноваження одній людині, наче вана цар чи Бог!
я маю на увазі суддю. любого.
рішееня приймає одноосібно, без пояснень, бо він так вважає.
через закони ВР з,являються пачками такі як крупа, лежачи на дивані на 6 лямах баксів.
бо в країні панує правило одобрямс-неодобрямс.
і це рішення залежить виключно від однієї людини
не від колегії. не від присяжних
а від одного паршивого, вороватого рила.
і такими повноваженнями ці рила наділяє саме наша, пронизана корупцією ВР та президент
бо він ці всі гавнозакони підписує
гарного Вам вечора,