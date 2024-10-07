РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11071 посетитель онлайн
Новости
2 822 7

Комитет ВР проголосовал приемлемый законопроект о соглашении со следствием, однако его могут сорвать, - Шабунин

Комітет проголосував законопроєкт про угоду зі слідством

Правоохранительный комитет ВР проголосовал законопроект №12039, который совершенствует соглашения со следствием по делам о коррупции.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Помните скандальный законопроект, которым ТОП-коррупционеры получали возможность откупаться от тюрьмы? Тот, которым "улучшали" сделки со следствием. Так вот, вы не поверите, но сегодня правоохранительный комитет Рады проголосовал вменяемый законопроект о сделках со следствием - №12039. В случае его принятия (без уродских правок) - исполнителям преступлений станет выгодно сдавать организаторов схем НАБУ и САП", - рассказал он.

Шабунин отметил, что НАБУ и САП уже поддержали этот законопроект. Первый они раскритиковали.

Также читайте: В ВР зарегистрировали законопроект о реформе соглашений со следствием в коррупционных преступлениях, согласованный с партнерами, - Шабунин

"Этот законопроект соответствует нашим обязательствам перед ЕС в рамках Ukraine Facility. Конкретно за принятие этого законопроекта Украина получит 350 млн евро. И здесь начинаются нюансы. Ну, как же без них в нашей Верховной Раде.

Правоохранительный комитет предлагает Раде проголосовать проект в целом (за одно чтение вместо двух). Это страхует законопроект от "улучшения" поправками перед вторым чтением. И это мудрая стратегия. Однако злые языки врут, что отдельные фракции собираются срывать голосование в целом, чтобы во втором чтении выхолостить законопроект правками. Процедура такова, что любая фракция может заблокировать голосование в целом. Но мы же не верим, что патриотические и европейские фракции могут помогать ТОП коррупционерам, правда?" - подытожил глава ЦПК.

Читайте: Уже третий руководитель не в состоянии организовать работу НАПК. Похоже, Павлущик видит свою миссию в спасении экс-коллег из СБУ, - Шабунин

Напомним, 18 июля 2024 года Рада поддержала в первом чтении законопроект №11340, который позволит коррупционерам "откупиться" от тюрьмы.

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия сказал, что принятие этого законопроекта является одним из обязательств перед партнерами в ЕС.

Также читайте: Рада в первом чтении проголосовала законопроект №11057, который закрывает серьезные коррупционные дыры в строительстве, - Шабунин

Комітет ВР проголосував новий законопроєкт про угоду зі слідством

Автор: 

НАБУ (4546) Шабунин Виталий (605) САП (2295)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.10.2024 16:05 Ответить
Арахам вже - а якого ж беника -- иобании по голові -- просував закон де украв 5 лямів - 2 сплатив і ти чеснішии Папи
показать весь комментарий
07.10.2024 16:09 Ответить
а це значить на один - два щаблі жирнішу корову доїтимуть слідчі , прокурорські , судді , захисники і адвокати , і самі стануть ще жирніші і їх дітки і внучки ... а обвинувачений з електронним браслетом нечаяно перейде кордон .. ой забув , ще ж таможня ущіпне зелені .. ..!
показать весь комментарий
07.10.2024 16:13 Ответить
Слуги , ви зовсім знахабнілі?
показать весь комментарий
07.10.2024 16:31 Ответить
Невже натяк на ЄС?
Єдине, чого ні Порошенко, ні ЗЕ не хочуть зробити - це реформувати суддівську систему.
Цікаво, чому, і як з цим впоратися.
показать весь комментарий
07.10.2024 16:42 Ответить
Взагалі то Порошенко під натиском ЄС та США почав реформувати, але тут ви проголосували за 🤡
показать весь комментарий
07.10.2024 17:59 Ответить
Притомності ніяк не можна допустити. Зіллють за будь-яку ціну. На крайній випадок є аппаратчікі.
показать весь комментарий
07.10.2024 17:38 Ответить
 
 