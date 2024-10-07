Комитет ВР проголосовал приемлемый законопроект о соглашении со следствием, однако его могут сорвать, - Шабунин

Правоохранительный комитет ВР проголосовал законопроект №12039, который совершенствует соглашения со следствием по делам о коррупции.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Помните скандальный законопроект, которым ТОП-коррупционеры получали возможность откупаться от тюрьмы? Тот, которым "улучшали" сделки со следствием. Так вот, вы не поверите, но сегодня правоохранительный комитет Рады проголосовал вменяемый законопроект о сделках со следствием - №12039. В случае его принятия (без уродских правок) - исполнителям преступлений станет выгодно сдавать организаторов схем НАБУ и САП", - рассказал он.

Шабунин отметил, что НАБУ и САП уже поддержали этот законопроект. Первый они раскритиковали.

"Этот законопроект соответствует нашим обязательствам перед ЕС в рамках Ukraine Facility. Конкретно за принятие этого законопроекта Украина получит 350 млн евро. И здесь начинаются нюансы. Ну, как же без них в нашей Верховной Раде.

Правоохранительный комитет предлагает Раде проголосовать проект в целом (за одно чтение вместо двух). Это страхует законопроект от "улучшения" поправками перед вторым чтением. И это мудрая стратегия. Однако злые языки врут, что отдельные фракции собираются срывать голосование в целом, чтобы во втором чтении выхолостить законопроект правками. Процедура такова, что любая фракция может заблокировать голосование в целом. Но мы же не верим, что патриотические и европейские фракции могут помогать ТОП коррупционерам, правда?" - подытожил глава ЦПК.

Напомним, 18 июля 2024 года Рада поддержала в первом чтении законопроект №11340, который позволит коррупционерам "откупиться" от тюрьмы.

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия сказал, что принятие этого законопроекта является одним из обязательств перед партнерами в ЕС.

