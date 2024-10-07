Комітет ВР проголосував притомний законопроєкт про угоду зі слідством, проте його можуть зірвати, - Шабунін
Правоохоронний комітет ВР проголосував законопроєкт №12039, який удосконалює угоди зі слідством у справах про корупцію.
Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"Памʼятаєте скандальний законопроєкт, яким ТОП-корупціонери отримували можливість відкупатися від тюрми? Той, яким "покращували" угоди зі слідством. Так от, ви не повірите, але сьогодні правоохоронний комітет Ради проголосував притомний законопроєкт про угоди зі слідством – №12039. У разі його прийняття (без уродських правок) – виконавцям злочинів стане вигідно здавати організаторів схем НАБУ і САП", - розповів він.
Шабунін зазначив, що НАБУ та САП вже підтримали цей законопроєкт. Перший вони розкритикували.
"Цей законопроєкт відповідає нашим зобовʼязанням перед ЄС в рамках Ukraine Facility. Конкретно за прийняття цього законопроєкту Україна отримає 350 млн євро. І тут починаються нюанси. Ну, як же без них у нашій Верховній Раді.
Правоохоронний комітет пропонує Раді проголосувати проєкт в цілому (за одне читання замість двох). Це страхує законопроєкт від "покращення" поправками перед другим читанням. І це мудра стратегія. Проте злі язики брешуть, що окремі фракції збираються зривати голосування в цілому, щоб в другому читанні вихолостити законопроєкт правками. Процедура така, що будь-яка фракція може заблокувати голосування в цілому. Але ж ми не віримо, що патріотичні та європейські фракції можуть допомагати ТОП корупціонерами, правда?" - підсумував глава ЦПК.
Нагадаємо, 18 липня 2024 року Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №11340, який дозволить корупціонерам "відкупитися" від в'язниці.
Глава фракції "Слуга народу" Арахамія сказав, що ухвалення цього законопроєкту є одним із зобов'язань перед партнерами в ЄС.
