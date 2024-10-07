УКР
Комітет ВР проголосував притомний законопроєкт про угоду зі слідством, проте його можуть зірвати, - Шабунін

Комітет проголосував законопроєкт про угоду зі слідством

Правоохоронний комітет ВР проголосував законопроєкт №12039, який удосконалює угоди зі слідством у справах про корупцію.

Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Памʼятаєте скандальний законопроєкт, яким ТОП-корупціонери отримували можливість відкупатися від тюрми? Той, яким "покращували" угоди зі слідством. Так от, ви не повірите, але сьогодні правоохоронний комітет Ради проголосував притомний законопроєкт про угоди зі слідством – №12039. У разі його прийняття (без уродських правок) – виконавцям злочинів стане вигідно здавати організаторів схем НАБУ і САП", - розповів він.

Шабунін зазначив, що НАБУ та САП вже підтримали цей законопроєкт. Перший вони розкритикували.

Також читайте: У ВР зареєстрували законопроєкт про реформу угод зі слідством в корупційних злочинах, погоджений із партнерами, - Шабунін

"Цей законопроєкт відповідає нашим зобовʼязанням перед ЄС в рамках Ukraine Facility. Конкретно за прийняття цього законопроєкту Україна отримає 350 млн євро. І тут починаються нюанси. Ну, як же без них у нашій Верховній Раді.

Правоохоронний комітет пропонує Раді проголосувати проєкт в цілому (за одне читання замість двох). Це страхує законопроєкт від "покращення" поправками перед другим читанням. І це мудра стратегія. Проте злі язики брешуть, що окремі фракції збираються зривати голосування в цілому, щоб в другому читанні вихолостити законопроєкт правками. Процедура така, що будь-яка фракція може заблокувати голосування в цілому. Але ж ми не віримо, що патріотичні та європейські фракції можуть допомагати ТОП корупціонерами, правда?" - підсумував глава ЦПК.

Читайте: Вже третій керівник неспроможний організувати роботу НАЗК. Схоже, Павлущик бачить свою місію у порятунку ексколег з СБУ, - Шабунін

Нагадаємо, 18 липня 2024 року Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №11340, який дозволить корупціонерам "відкупитися" від в'язниці.

Глава фракції "Слуга народу" Арахамія сказав, що ухвалення цього законопроєкту є одним із зобов'язань перед партнерами в ЄС.

Також читайте: Рада у першому читанні проголосувала законопроєкт №11057, який закриває серйозні корупційні дірки у будівництві, - Шабунін

Комітет ВР проголосував новий законопроєкт про угоду зі слідством

НАБУ (5434) Шабунін Віталій (604) САП (2469)
07.10.2024 16:05 Відповісти
Арахам вже - а якого ж беника -- иобании по голові -- просував закон де украв 5 лямів - 2 сплатив і ти чеснішии Папи
показати весь коментар
07.10.2024 16:09 Відповісти
а це значить на один - два щаблі жирнішу корову доїтимуть слідчі , прокурорські , судді , захисники і адвокати , і самі стануть ще жирніші і їх дітки і внучки ... а обвинувачений з електронним браслетом нечаяно перейде кордон .. ой забув , ще ж таможня ущіпне зелені .. ..!
показати весь коментар
07.10.2024 16:13 Відповісти
Слуги , ви зовсім знахабнілі?
показати весь коментар
07.10.2024 16:31 Відповісти
Невже натяк на ЄС?
Єдине, чого ні Порошенко, ні ЗЕ не хочуть зробити - це реформувати суддівську систему.
Цікаво, чому, і як з цим впоратися.
показати весь коментар
07.10.2024 16:42 Відповісти
Взагалі то Порошенко під натиском ЄС та США почав реформувати, але тут ви проголосували за 🤡
показати весь коментар
07.10.2024 17:59 Відповісти
Притомності ніяк не можна допустити. Зіллють за будь-яку ціну. На крайній випадок є аппаратчікі.
показати весь коментар
07.10.2024 17:38 Відповісти
 
 