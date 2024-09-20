Уже третий руководитель не может организовать работу НАПК. Похоже, Павлущик видит свою миссию в спасении экс-коллег из СБУ, - Шабунин

Уже третий руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не в состоянии организовать нормальную работу ведомства.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, комментируя сообщение НАПК о том, что ведомство не нашло нарушений в декларациях экс-начальника кибердепартамента СБУ Витюка, передает Цензор.НЕТ.

"НАПК при руководстве Павлущика не увидело проблемы с квартирой СБУшника Витюка за 21,5 млн грн.

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Напомню - в апреле журналист Слідство.Інфо Евгений Шульгат обнаружил у жены и матери главы Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка "свежей" недвижимости на 25,5 млн грн.

После этого подчиненные Витюка натравили на журналиста ТЦК. То, как СБУшники прямо ведут работников ТЦК "ловить" Шульгата зафиксировали камеры наблюдения.

Но, похоже, руководитель НАПК Павлущик видит свою миссию в спасении экс-коллег из СБУ, а не установлении справедливости. Именно в СБУ Павлущик работал до работы в НАБУ.

Уже третий руководитель не в состоянии организовать нормальную работу НАПК. Кроме разве политически мотивированных кейсов, как, например, с защитой Углавы. Попередники, напомню, отличились помощью ОП сносить "неугодных" мэров", - заявил Шабунин.

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журналисты Слідство.Інфо обнародовали материал, в котором рассказали, что жена главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру на столичном Печерске. Рыночная цена такого жилья - более 20 миллионов гривен. Официальной зарплаты чиновника на такое жилье не хватило бы. Зато его жена зарабатывает миллионы как ФЛП, но о своей деятельности говорить не хочет.

Через два дня после публикации журналисты сообщили, что, по их мнению, СБУ использовала работников ТЦК для вручения повестки журналисту Слидства.Инфо Шульгату из-за его расследования об имуществе семьи генерала Витюка.

Кроме того, по данным журналистов, генерал СБУ Витюк в 2014 году снимал расстрелы на Майдане со стороны "Беркута" как оперативник Службы.

В мае 2024 года Зеленский подписал указ об увольнении Витюка с должности начальника Департамента кибербезопасности СБУ.

20 сентября 2024 года НАПК заявило, что не нашло нарушений в декларациях экс-начальника кибердепартамента СБУ Витюка.