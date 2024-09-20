Уже третий руководитель не может организовать работу НАПК. Похоже, Павлущик видит свою миссию в спасении экс-коллег из СБУ, - Шабунин
Уже третий руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не в состоянии организовать нормальную работу ведомства.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, комментируя сообщение НАПК о том, что ведомство не нашло нарушений в декларациях экс-начальника кибердепартамента СБУ Витюка, передает Цензор.НЕТ.
"НАПК при руководстве Павлущика не увидело проблемы с квартирой СБУшника Витюка за 21,5 млн грн.
Напомню - в апреле журналист Слідство.Інфо Евгений Шульгат обнаружил у жены и матери главы Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка "свежей" недвижимости на 25,5 млн грн.
После этого подчиненные Витюка натравили на журналиста ТЦК. То, как СБУшники прямо ведут работников ТЦК "ловить" Шульгата зафиксировали камеры наблюдения.
Но, похоже, руководитель НАПК Павлущик видит свою миссию в спасении экс-коллег из СБУ, а не установлении справедливости. Именно в СБУ Павлущик работал до работы в НАБУ.
Уже третий руководитель не в состоянии организовать нормальную работу НАПК. Кроме разве политически мотивированных кейсов, как, например, с защитой Углавы. Попередники, напомню, отличились помощью ОП сносить "неугодных" мэров", - заявил Шабунин.
журналисты Слідство.Інфо обнародовали материал, в котором рассказали, что жена главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру на столичном Печерске. Рыночная цена такого жилья - более 20 миллионов гривен. Официальной зарплаты чиновника на такое жилье не хватило бы. Зато его жена зарабатывает миллионы как ФЛП, но о своей деятельности говорить не хочет.
Через два дня после публикации журналисты сообщили, что, по их мнению, СБУ использовала работников ТЦК для вручения повестки журналисту Слидства.Инфо Шульгату из-за его расследования об имуществе семьи генерала Витюка.
Кроме того, по данным журналистов, генерал СБУ Витюк в 2014 году снимал расстрелы на Майдане со стороны "Беркута" как оперативник Службы.
В мае 2024 года Зеленский подписал указ об увольнении Витюка с должности начальника Департамента кибербезопасности СБУ.
20 сентября 2024 года НАПК заявило, что не нашло нарушений в декларациях экс-начальника кибердепартамента СБУ Витюка.
Пожалуйста, подождите...
Толку от "доверия администрации США" - никакого. Равно как и от недоверия.
Ну вот написал он про очередное "ололо, теща брата депутата получила 100500 миллионов", и что?
Мы это и без него знаем.
Твоя "корупцiя", проти якоi ти борешся борешся, i все нiяк - виконуеться саме украiнською мовою. Проте мабуть тобi вiд цього значно легше. Ну скубуть тебе - нехай скубуть, главное чтобы скубали не на русском языке.
Поэтому разруха у тебя еще долго будет происходить. Пока не перестанешь петь песни (с)
Именно поэтому там - ракет много, а у нас целый ноль.
Но главное что на мовi =)
Перевіряли такі самі у яких все чисто.
ГАНЬБА.
Они не для этого создавались, и ожидать от них чего-то результативного - глупо.
Сталин для борьбы с коррупцией создал два кладбища.
Де тут населення?
Но могу однозначно сказать про патрульную полицию: когда они останавливают кого-то, кому светит 20к штрафа и год пешкаруса, то порешать вопрос предлагают именно им, а не они. Им-то пофиг что водятел будет год без прав. А вот водятлу выгоднее заплатить 10к здесь и сейчас, чем 20к через суд + сбор + год без прав.
Коррупция бывает разной.
Как правило местечковая коррупция появляется вследствие несовершенства законодательства или местной упоротости, и тогда нужно либо упрощать законодательство, либо узаканивать поборы для "решения".
Правильный пример - загранпаспорт или подобные документы. Хотите за месяц - бесплатно, или за символическую цену бланка; хотите на завтра - 2000 грн. Все идет в бюджет, из которого условно говоря четверть, идет на премии сотрудникам конторы.
Неправильный пример - МРЕО. Хотите бесплатно - стойте с утра до вечера, завтрашнего дня, потому что сотрудники обслуживают бегунков. Хотите быстро - платите 2000 бегунку, из которых половину получит он, половину получит начальник МРЕО, государство не получит ничего.
Но такая коррупция доставляет лишь неудобства, потому что на самом деле гражданину все равно куда платить условные 2000 грн - официально в кассу, или неофициально на лапу.
А вот к коррупции в промышленных масштабах - население имеет отношение постольку поскольку. Разве население распиливает деньги на покосах дорожной пыли в Николаеве? Или население тратит бабло на дороги в околофронтовой зоне? Ну и естественно не население продает яйца по космическим ценам в минобороны.
Виходить,як зетоваріщі пройшлись по ньому,то-агов,караул.
Якщо по іншому,то так має бути-от дають люди.
А наші антикорупційні органи якраз і є напевно найбільш корумпованими .
Де знаходять тих « керівників « одного кращого від іншого ?
Чи колись Україна справиться з тим ?
Такого точно нема нігде. А ще у воюючої країни, коли вмирають найкращі!!!