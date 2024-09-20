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СБУ (19465) Шабунин (523) НАПК (1214) Витюк Илья (22) Виктор Павлущик (4)

Уже третий руководитель не может организовать работу НАПК. Похоже, Павлущик видит свою миссию в спасении экс-коллег из СБУ, - Шабунин

Віктор Павлущик

Уже третий руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не в состоянии организовать нормальную работу ведомства.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, комментируя сообщение НАПК о том, что ведомство не нашло нарушений в декларациях экс-начальника кибердепартамента СБУ Витюка, передает Цензор.НЕТ.

"НАПК при руководстве Павлущика не увидело проблемы с квартирой СБУшника Витюка за 21,5 млн грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Квартира за 20 миллионов во время войны: НАПК не нашло нарушений в состоянии семьи экс-руководителя департамента СБУ Витюка

Напомню - в апреле журналист Слідство.Інфо Евгений Шульгат обнаружил у жены и матери главы Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка "свежей" недвижимости на 25,5 млн грн.

После этого подчиненные Витюка натравили на журналиста ТЦК. То, как СБУшники прямо ведут работников ТЦК "ловить" Шульгата зафиксировали камеры наблюдения.

Но, похоже, руководитель НАПК Павлущик видит свою миссию в спасении экс-коллег из СБУ, а не установлении справедливости. Именно в СБУ Павлущик работал до работы в НАБУ.

Уже третий руководитель не в состоянии организовать нормальную работу НАПК. Кроме разве политически мотивированных кейсов, как, например, с защитой Углавы. Попередники, напомню, отличились помощью ОП сносить "неугодных" мэров", - заявил Шабунин.

Віталій Шабунін про Павлущика

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ проверяет данные об элитной недвижимости главы департамента кибербезопасности СБУ Витюка

журналисты Слідство.Інфо обнародовали материал, в котором рассказали, что жена главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру на столичном Печерске. Рыночная цена такого жилья - более 20 миллионов гривен. Официальной зарплаты чиновника на такое жилье не хватило бы. Зато его жена зарабатывает миллионы как ФЛП, но о своей деятельности говорить не хочет.

Через два дня после публикации журналисты сообщили, что, по их мнению, СБУ использовала работников ТЦК для вручения повестки журналисту Слидства.Инфо Шульгату из-за его расследования об имуществе семьи генерала Витюка.

Кроме того, по данным журналистов, генерал СБУ Витюк в 2014 году снимал расстрелы на Майдане со стороны "Беркута" как оперативник Службы.

В мае 2024 года Зеленский подписал указ об увольнении Витюка с должности начальника Департамента кибербезопасности СБУ.

20 сентября 2024 года НАПК заявило, что не нашло нарушений в декларациях экс-начальника кибердепартамента СБУ Витюка.
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Топ комментарии
+15
Вже третю лисицю звільняють з посади охоронця курника, бо неспроможна організувати нормальну роботу курей. )))
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20.09.2024 17:27
+5
то ти займеш місце Шабуніна? Впораєшся? Бач йому адміністрація США довіряє а хто ти?
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20.09.2024 17:27
+5
переклади українською...
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20.09.2024 17:41
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20.09.2024 17:05 Ответить
Вже час і назек і шабуніну йти н...й
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20.09.2024 17:07 Ответить
то ти займеш місце Шабуніна? Впораєшся? Бач йому адміністрація США довіряє а хто ти?
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20.09.2024 17:27 Ответить
А Шабунин, это извините КТО, и какие у него полномочия?

Толку от "доверия администрации США" - никакого. Равно как и от недоверия.

Ну вот написал он про очередное "ололо, теща брата депутата получила 100500 миллионов", и что?

Мы это и без него знаем.
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20.09.2024 17:39 Ответить
переклади українською...
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20.09.2024 17:41 Ответить
Перекладаю.

Твоя "корупцiя", проти якоi ти борешся борешся, i все нiяк - виконуеться саме украiнською мовою. Проте мабуть тобi вiд цього значно легше. Ну скубуть тебе - нехай скубуть, главное чтобы скубали не на русском языке.

Поэтому разруха у тебя еще долго будет происходить. Пока не перестанешь петь песни (с)
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20.09.2024 18:10 Ответить
Ти ба, як в кацапського півня срака палає від української. ))
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20.09.2024 21:54 Ответить
У кацапов с борьбой с коррупцией кстати все нормально - судят и садят.
Именно поэтому там - ракет много, а у нас целый ноль.
Но главное что на мовi =)
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20.09.2024 22:36 Ответить
Щось белькоче собі півень бурятський своєю свинособачою говіркою - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти. ))
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20.09.2024 22:59 Ответить
щось поганенько в тебе, малорос, виходить, потренуйся ще і згодом приходь. Але окрім мовного аспекту не забувай що логічні ланцюжки, при висловлюванні думки, мають неабияке значення...
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20.09.2024 22:17 Ответить
Тобто, хочеш, щоб він до тебе приєднався?
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20.09.2024 21:55 Ответить
сваіх нє брасают...
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20.09.2024 17:18 Ответить
СБУ - Свій Бізнес Уродів?
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20.09.2024 17:20 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!
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20.09.2024 17:43 Ответить
Вже третю лисицю звільняють з посади охоронця курника, бо неспроможна організувати нормальну роботу курей. )))
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20.09.2024 17:27 Ответить
Ніяк д'єрмаку не входять
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20.09.2024 17:31 Ответить
... все чисто, ніхто нічого не вкрав.
Перевіряли такі самі у яких все чисто.
ГАНЬБА.
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20.09.2024 17:38 Ответить
Или ребенок или наивняшка или альтернативно-одаренный может всерьез воспринимать создание этого множества структур, как средства для борьбы с коррупцией.

Они не для этого создавались, и ожидать от них чего-то результативного - глупо.
Сталин для борьбы с коррупцией создал два кладбища.
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20.09.2024 17:47 Ответить
Ніякі НАЗК, НАБУ та інші **** в Україні не працюватимуть ефективно. Бо саме населення країни корумповане. 80% населення толерують хабарі і брали, або давали їх у своєму житті і не вважають це чимось поганим. Це як зогнивше вже більш як наполовину тіло намагатися оздоровити якімось імплантом, який по суті також гнилий.
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20.09.2024 18:13 Ответить
Дурня, як що не вимагатимуть хабарі, то й давати ніхто не буде. От якщо за вимагання хабарів ніяк не каратимуть, то й корупцію не подолати. До речі - Корупція (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. corrumpere - псувати) - негативне суспільне явище, яке проявляється в злочинному використанні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 службовими особами , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87 громадськими і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87 політичними діячами їхніх прав і посадових можливостей з метою особистого збагачення.
Де тут населення?
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20.09.2024 18:40 Ответить
По-всякому бывает.

Но могу однозначно сказать про патрульную полицию: когда они останавливают кого-то, кому светит 20к штрафа и год пешкаруса, то порешать вопрос предлагают именно им, а не они. Им-то пофиг что водятел будет год без прав. А вот водятлу выгоднее заплатить 10к здесь и сейчас, чем 20к через суд + сбор + год без прав.
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20.09.2024 19:52 Ответить
А службові особи, громадські та політичні діячі звідки беруться у країні? Їх з інших країн завозять чи вони вихідці з місцевого населення?
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20.09.2024 20:15 Ответить
Не треба плутати одне з іншим. А то так і немовлят причислите до корупціонерів. Вони ж теж населення. Поки не службова особа - то за визначенням звичайна людина не може бути корупціонером.
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21.09.2024 01:09 Ответить
Отчасти вы правы. Но лишь отчасти.

Коррупция бывает разной.

Как правило местечковая коррупция появляется вследствие несовершенства законодательства или местной упоротости, и тогда нужно либо упрощать законодательство, либо узаканивать поборы для "решения".

Правильный пример - загранпаспорт или подобные документы. Хотите за месяц - бесплатно, или за символическую цену бланка; хотите на завтра - 2000 грн. Все идет в бюджет, из которого условно говоря четверть, идет на премии сотрудникам конторы.

Неправильный пример - МРЕО. Хотите бесплатно - стойте с утра до вечера, завтрашнего дня, потому что сотрудники обслуживают бегунков. Хотите быстро - платите 2000 бегунку, из которых половину получит он, половину получит начальник МРЕО, государство не получит ничего.

Но такая коррупция доставляет лишь неудобства, потому что на самом деле гражданину все равно куда платить условные 2000 грн - официально в кассу, или неофициально на лапу.

А вот к коррупции в промышленных масштабах - население имеет отношение постольку поскольку. Разве население распиливает деньги на покосах дорожной пыли в Николаеве? Или население тратит бабло на дороги в околофронтовой зоне? Ну и естественно не население продает яйца по космическим ценам в минобороны.
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20.09.2024 19:50 Ответить
Як нема криміналу,то нема. Хіба Шабунін не проходив таке сито,як підозра?
Виходить,як зетоваріщі пройшлись по ньому,то-агов,караул.
Якщо по іншому,то так має бути-от дають люди.
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20.09.2024 18:21 Ответить
Моя приватна думка не юриста: наразі карають і тих хто бере хабар, і тих хто його дає. Виходить автоматично кругова порука. Можливо треба карати лише тих, хто бере! Тоді той, хто дає хабар міг би спокійно його здавати та ще й передбачити за це якусь винагороду. Чи я тут щось не розумію?
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20.09.2024 19:33 Ответить
НАЗК - ганьбище, розігнати нахер всіх теперішніх, і нових набрати, поки не почнуть давати результат треба розганяти
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20.09.2024 19:54 Ответить
Шабунін молодчина !!!
А наші антикорупційні органи якраз і є напевно найбільш корумпованими .
Де знаходять тих « керівників « одного кращого від іншого ?
Чи колись Україна справиться з тим ?
Такого точно нема нігде. А ще у воюючої країни, коли вмирають найкращі!!!
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20.09.2024 20:30 Ответить
а може запросити на цю посаду юриста з японіі . великобританіі . сша . канади якщо у нас всі підори пов.язані .. все схвачено за все заплачено.. --- ******** якесь ***** 250 млн грн а йому заставу в 30 млн грн і квиток через кордон
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21.09.2024 07:53 Ответить
А,что собой представляет шабунин,обычно такие активные люди, оказываются или врагами или просто подлыми. И почему такой активный человек не на фронте.
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21.09.2024 09:34 Ответить
шо?
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21.09.2024 10:30 Ответить
Перевірте дружину, мабуть теж стала ФОП з мільйонними доходами
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21.09.2024 10:25 Ответить
Мабуть СБУ дуже міцно тримає йго за яйця!
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21.09.2024 11:08 Ответить
 
 