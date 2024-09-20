Вже третій керівник неспроможний організувати роботу НАЗК. Схоже, Павлущик бачить свою місію у порятунку ексколег з СБУ, - Шабунін
Вже третій керівник Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) неспроможний організувати нормальну роботу відомства.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, коментуючи повідомлення НАЗК про те, що відомство не знайшло порушень у деклараціях ексначальника кібердепартаменту СБУ Вітюка, передає Цензор.НЕТ.
"НАЗК за керівництва Павлущика не побачило проблеми із квартирою СБУшника Вітюка за 21,5 млн грн.
Нагадаю — у квітні журналіст Слідство.Інфо Євген Шульгат виявив у дружини та матері голови Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка "свіжої" нерухомості на 25,5 млн грн.
Після цього підлеглі Вітюка нацькували на журналіста ТЦК. Те, як СБУшники прямо ведуть працівників ТЦК "ловити" Шульгата зафіксували камери спостереження.
Але, схоже, керівник НАЗК Павлущик бачить свою місію у порятунку ексколег з СБУ, а не встановленні справедливості. Саме в СБУ Павлущик працював до роботи в НАБУ.
Вже третій керівник неспроможний організувати нормальну роботу НАЗК. Окрім хіба політично вмотивованих кейсів, як, наприклад, з захистом Углави. Поперденики, нагадаю, відзначилися допомогою ОП зносити "неугодних" мерів", - заявив Шабунін.
журналісти Слідство.Інфо оприлюднили матеріал, в якому розповіли, що дружина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру на столичному Печерську. Ринкова ціна такого житла — понад 20 мільйонів гривень. Офіційної зарплати посадовця на таке житло не вистачило б. Натомість його дружина заробляє мільйони як ФОП, але про свою діяльність говорити не хоче.
Через два дні після публікації журналісти повідомили, що, на їхню думку, СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідства.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка.
Крім того, за даними журналістів, генерал СБУ Вітюк у 2014 році знімав розстріли на Майдані з боку "Беркута" як оперативник Служби.
У травні 2024 року Зеленський підписав указ про звільнення Вітюка з посади начальника Департаменту кібербезпеки СБУ.
20 вересня 2024 року НАЗК заявило, що не знайшло порушень у деклараціях ексначальника кібердепартаменту СБУ Вітюка.
Будь ласка, зачекайте...
Толку от "доверия администрации США" - никакого. Равно как и от недоверия.
Ну вот написал он про очередное "ололо, теща брата депутата получила 100500 миллионов", и что?
Мы это и без него знаем.
Твоя "корупцiя", проти якоi ти борешся борешся, i все нiяк - виконуеться саме украiнською мовою. Проте мабуть тобi вiд цього значно легше. Ну скубуть тебе - нехай скубуть, главное чтобы скубали не на русском языке.
Поэтому разруха у тебя еще долго будет происходить. Пока не перестанешь петь песни (с)
Именно поэтому там - ракет много, а у нас целый ноль.
Но главное что на мовi =)
Перевіряли такі самі у яких все чисто.
ГАНЬБА.
Они не для этого создавались, и ожидать от них чего-то результативного - глупо.
Сталин для борьбы с коррупцией создал два кладбища.
Де тут населення?
Но могу однозначно сказать про патрульную полицию: когда они останавливают кого-то, кому светит 20к штрафа и год пешкаруса, то порешать вопрос предлагают именно им, а не они. Им-то пофиг что водятел будет год без прав. А вот водятлу выгоднее заплатить 10к здесь и сейчас, чем 20к через суд + сбор + год без прав.
Коррупция бывает разной.
Как правило местечковая коррупция появляется вследствие несовершенства законодательства или местной упоротости, и тогда нужно либо упрощать законодательство, либо узаканивать поборы для "решения".
Правильный пример - загранпаспорт или подобные документы. Хотите за месяц - бесплатно, или за символическую цену бланка; хотите на завтра - 2000 грн. Все идет в бюджет, из которого условно говоря четверть, идет на премии сотрудникам конторы.
Неправильный пример - МРЕО. Хотите бесплатно - стойте с утра до вечера, завтрашнего дня, потому что сотрудники обслуживают бегунков. Хотите быстро - платите 2000 бегунку, из которых половину получит он, половину получит начальник МРЕО, государство не получит ничего.
Но такая коррупция доставляет лишь неудобства, потому что на самом деле гражданину все равно куда платить условные 2000 грн - официально в кассу, или неофициально на лапу.
А вот к коррупции в промышленных масштабах - население имеет отношение постольку поскольку. Разве население распиливает деньги на покосах дорожной пыли в Николаеве? Или население тратит бабло на дороги в околофронтовой зоне? Ну и естественно не население продает яйца по космическим ценам в минобороны.
Виходить,як зетоваріщі пройшлись по ньому,то-агов,караул.
Якщо по іншому,то так має бути-от дають люди.
А наші антикорупційні органи якраз і є напевно найбільш корумпованими .
Де знаходять тих « керівників « одного кращого від іншого ?
Чи колись Україна справиться з тим ?
Такого точно нема нігде. А ще у воюючої країни, коли вмирають найкращі!!!