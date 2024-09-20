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СБУ (12500) Шабунін (522) НАЗК (1669) Вітюк Ілля (30) Віктор Павлущик (6)

Вже третій керівник неспроможний організувати роботу НАЗК. Схоже, Павлущик бачить свою місію у порятунку ексколег з СБУ, - Шабунін

Віктор Павлущик

Вже третій керівник Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) неспроможний організувати нормальну роботу відомства.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, коментуючи повідомлення НАЗК про те, що відомство не знайшло порушень у деклараціях ексначальника кібердепартаменту СБУ Вітюка, передає Цензор.НЕТ.

"НАЗК за керівництва Павлущика не побачило проблеми із квартирою СБУшника Вітюка за 21,5 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Квартира за 20 мільйонів під час війни: НАЗК не знайшло порушень у статках родини екскерівника департаменту СБУ Вітюка

Нагадаю — у квітні журналіст Слідство.Інфо Євген Шульгат виявив у дружини та матері голови Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка "свіжої" нерухомості на 25,5 млн грн.

Після цього підлеглі Вітюка нацькували на журналіста ТЦК. Те, як СБУшники прямо ведуть працівників ТЦК "ловити" Шульгата зафіксували камери спостереження.

Але, схоже, керівник НАЗК Павлущик бачить свою місію у порятунку ексколег з СБУ, а не встановленні справедливості. Саме в СБУ Павлущик працював до роботи в НАБУ.

Вже третій керівник неспроможний організувати нормальну роботу НАЗК. Окрім хіба політично вмотивованих кейсів, як, наприклад, з захистом Углави. Поперденики, нагадаю, відзначилися допомогою ОП зносити "неугодних" мерів", - заявив Шабунін.

Віталій Шабунін про Павлущика

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ перевіряє дані про елітну нерухомість голови департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка

журналісти Слідство.Інфо оприлюднили матеріал, в якому розповіли, що дружина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру на столичному Печерську. Ринкова ціна такого житла — понад 20 мільйонів гривень. Офіційної зарплати посадовця на таке житло не вистачило б. Натомість його дружина заробляє мільйони як ФОП, але про свою діяльність говорити не хоче.

Через два дні після публікації журналісти повідомили, що, на їхню думку, СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідства.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка.

Крім того, за даними журналістів, генерал СБУ Вітюк у 2014 році знімав розстріли на Майдані з боку "Беркута" як оперативник Служби.

У травні 2024 року Зеленський підписав указ про звільнення Вітюка з посади начальника Департаменту кібербезпеки СБУ.

20 вересня 2024 року НАЗК заявило, що не знайшло порушень у деклараціях ексначальника кібердепартаменту СБУ Вітюка.

Автор: 
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Топ коментарі
+15
Вже третю лисицю звільняють з посади охоронця курника, бо неспроможна організувати нормальну роботу курей. )))
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20.09.2024 17:27
+5
то ти займеш місце Шабуніна? Впораєшся? Бач йому адміністрація США довіряє а хто ти?
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20.09.2024 17:27
+5
переклади українською...
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20.09.2024 17:41
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20.09.2024 17:05 Відповісти
Вже час і назек і шабуніну йти н...й
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20.09.2024 17:07 Відповісти
то ти займеш місце Шабуніна? Впораєшся? Бач йому адміністрація США довіряє а хто ти?
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20.09.2024 17:27 Відповісти
А Шабунин, это извините КТО, и какие у него полномочия?

Толку от "доверия администрации США" - никакого. Равно как и от недоверия.

Ну вот написал он про очередное "ололо, теща брата депутата получила 100500 миллионов", и что?

Мы это и без него знаем.
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20.09.2024 17:39 Відповісти
переклади українською...
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20.09.2024 17:41 Відповісти
Перекладаю.

Твоя "корупцiя", проти якоi ти борешся борешся, i все нiяк - виконуеться саме украiнською мовою. Проте мабуть тобi вiд цього значно легше. Ну скубуть тебе - нехай скубуть, главное чтобы скубали не на русском языке.

Поэтому разруха у тебя еще долго будет происходить. Пока не перестанешь петь песни (с)
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20.09.2024 18:10 Відповісти
Ти ба, як в кацапського півня срака палає від української. ))
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20.09.2024 21:54 Відповісти
У кацапов с борьбой с коррупцией кстати все нормально - судят и садят.
Именно поэтому там - ракет много, а у нас целый ноль.
Но главное что на мовi =)
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20.09.2024 22:36 Відповісти
Щось белькоче собі півень бурятський своєю свинособачою говіркою - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти. ))
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20.09.2024 22:59 Відповісти
щось поганенько в тебе, малорос, виходить, потренуйся ще і згодом приходь. Але окрім мовного аспекту не забувай що логічні ланцюжки, при висловлюванні думки, мають неабияке значення...
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20.09.2024 22:17 Відповісти
Тобто, хочеш, щоб він до тебе приєднався?
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20.09.2024 21:55 Відповісти
сваіх нє брасают...
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20.09.2024 17:18 Відповісти
СБУ - Свій Бізнес Уродів?
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20.09.2024 17:20 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!
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20.09.2024 17:43 Відповісти
Вже третю лисицю звільняють з посади охоронця курника, бо неспроможна організувати нормальну роботу курей. )))
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20.09.2024 17:27 Відповісти
Ніяк д'єрмаку не входять
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20.09.2024 17:31 Відповісти
... все чисто, ніхто нічого не вкрав.
Перевіряли такі самі у яких все чисто.
ГАНЬБА.
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20.09.2024 17:38 Відповісти
Или ребенок или наивняшка или альтернативно-одаренный может всерьез воспринимать создание этого множества структур, как средства для борьбы с коррупцией.

Они не для этого создавались, и ожидать от них чего-то результативного - глупо.
Сталин для борьбы с коррупцией создал два кладбища.
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20.09.2024 17:47 Відповісти
Ніякі НАЗК, НАБУ та інші **** в Україні не працюватимуть ефективно. Бо саме населення країни корумповане. 80% населення толерують хабарі і брали, або давали їх у своєму житті і не вважають це чимось поганим. Це як зогнивше вже більш як наполовину тіло намагатися оздоровити якімось імплантом, який по суті також гнилий.
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20.09.2024 18:13 Відповісти
Дурня, як що не вимагатимуть хабарі, то й давати ніхто не буде. От якщо за вимагання хабарів ніяк не каратимуть, то й корупцію не подолати. До речі - Корупція (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. corrumpere - псувати) - негативне суспільне явище, яке проявляється в злочинному використанні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 службовими особами , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87 громадськими і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87 політичними діячами їхніх прав і посадових можливостей з метою особистого збагачення.
Де тут населення?
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20.09.2024 18:40 Відповісти
По-всякому бывает.

Но могу однозначно сказать про патрульную полицию: когда они останавливают кого-то, кому светит 20к штрафа и год пешкаруса, то порешать вопрос предлагают именно им, а не они. Им-то пофиг что водятел будет год без прав. А вот водятлу выгоднее заплатить 10к здесь и сейчас, чем 20к через суд + сбор + год без прав.
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20.09.2024 19:52 Відповісти
А службові особи, громадські та політичні діячі звідки беруться у країні? Їх з інших країн завозять чи вони вихідці з місцевого населення?
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20.09.2024 20:15 Відповісти
Не треба плутати одне з іншим. А то так і немовлят причислите до корупціонерів. Вони ж теж населення. Поки не службова особа - то за визначенням звичайна людина не може бути корупціонером.
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21.09.2024 01:09 Відповісти
Отчасти вы правы. Но лишь отчасти.

Коррупция бывает разной.

Как правило местечковая коррупция появляется вследствие несовершенства законодательства или местной упоротости, и тогда нужно либо упрощать законодательство, либо узаканивать поборы для "решения".

Правильный пример - загранпаспорт или подобные документы. Хотите за месяц - бесплатно, или за символическую цену бланка; хотите на завтра - 2000 грн. Все идет в бюджет, из которого условно говоря четверть, идет на премии сотрудникам конторы.

Неправильный пример - МРЕО. Хотите бесплатно - стойте с утра до вечера, завтрашнего дня, потому что сотрудники обслуживают бегунков. Хотите быстро - платите 2000 бегунку, из которых половину получит он, половину получит начальник МРЕО, государство не получит ничего.

Но такая коррупция доставляет лишь неудобства, потому что на самом деле гражданину все равно куда платить условные 2000 грн - официально в кассу, или неофициально на лапу.

А вот к коррупции в промышленных масштабах - население имеет отношение постольку поскольку. Разве население распиливает деньги на покосах дорожной пыли в Николаеве? Или население тратит бабло на дороги в околофронтовой зоне? Ну и естественно не население продает яйца по космическим ценам в минобороны.
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20.09.2024 19:50 Відповісти
Як нема криміналу,то нема. Хіба Шабунін не проходив таке сито,як підозра?
Виходить,як зетоваріщі пройшлись по ньому,то-агов,караул.
Якщо по іншому,то так має бути-от дають люди.
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20.09.2024 18:21 Відповісти
Моя приватна думка не юриста: наразі карають і тих хто бере хабар, і тих хто його дає. Виходить автоматично кругова порука. Можливо треба карати лише тих, хто бере! Тоді той, хто дає хабар міг би спокійно його здавати та ще й передбачити за це якусь винагороду. Чи я тут щось не розумію?
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20.09.2024 19:33 Відповісти
НАЗК - ганьбище, розігнати нахер всіх теперішніх, і нових набрати, поки не почнуть давати результат треба розганяти
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20.09.2024 19:54 Відповісти
Шабунін молодчина !!!
А наші антикорупційні органи якраз і є напевно найбільш корумпованими .
Де знаходять тих « керівників « одного кращого від іншого ?
Чи колись Україна справиться з тим ?
Такого точно нема нігде. А ще у воюючої країни, коли вмирають найкращі!!!
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20.09.2024 20:30 Відповісти
а може запросити на цю посаду юриста з японіі . великобританіі . сша . канади якщо у нас всі підори пов.язані .. все схвачено за все заплачено.. --- ******** якесь ***** 250 млн грн а йому заставу в 30 млн грн і квиток через кордон
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21.09.2024 07:53 Відповісти
А,что собой представляет шабунин,обычно такие активные люди, оказываются или врагами или просто подлыми. И почему такой активный человек не на фронте.
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21.09.2024 09:34 Відповісти
шо?
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21.09.2024 10:30 Відповісти
Перевірте дружину, мабуть теж стала ФОП з мільйонними доходами
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21.09.2024 10:25 Відповісти
Мабуть СБУ дуже міцно тримає йго за яйця!
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21.09.2024 11:08 Відповісти
 
 