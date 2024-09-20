Вже третій керівник неспроможний організувати роботу НАЗК. Схоже, Павлущик бачить свою місію у порятунку ексколег з СБУ, - Шабунін

Вже третій керівник Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) неспроможний організувати нормальну роботу відомства.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, коментуючи повідомлення НАЗК про те, що відомство не знайшло порушень у деклараціях ексначальника кібердепартаменту СБУ Вітюка, передає Цензор.НЕТ.

"НАЗК за керівництва Павлущика не побачило проблеми із квартирою СБУшника Вітюка за 21,5 млн грн.

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Нагадаю — у квітні журналіст Слідство.Інфо Євген Шульгат виявив у дружини та матері голови Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка "свіжої" нерухомості на 25,5 млн грн.

Після цього підлеглі Вітюка нацькували на журналіста ТЦК. Те, як СБУшники прямо ведуть працівників ТЦК "ловити" Шульгата зафіксували камери спостереження.

Але, схоже, керівник НАЗК Павлущик бачить свою місію у порятунку ексколег з СБУ, а не встановленні справедливості. Саме в СБУ Павлущик працював до роботи в НАБУ.

Вже третій керівник неспроможний організувати нормальну роботу НАЗК. Окрім хіба політично вмотивованих кейсів, як, наприклад, з захистом Углави. Поперденики, нагадаю, відзначилися допомогою ОП зносити "неугодних" мерів", - заявив Шабунін.

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журналісти Слідство.Інфо оприлюднили матеріал, в якому розповіли, що дружина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру на столичному Печерську. Ринкова ціна такого житла — понад 20 мільйонів гривень. Офіційної зарплати посадовця на таке житло не вистачило б. Натомість його дружина заробляє мільйони як ФОП, але про свою діяльність говорити не хоче.

Через два дні після публікації журналісти повідомили, що, на їхню думку, СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідства.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка.

Крім того, за даними журналістів, генерал СБУ Вітюк у 2014 році знімав розстріли на Майдані з боку "Беркута" як оперативник Служби.

У травні 2024 року Зеленський підписав указ про звільнення Вітюка з посади начальника Департаменту кібербезпеки СБУ.

20 вересня 2024 року НАЗК заявило, що не знайшло порушень у деклараціях ексначальника кібердепартаменту СБУ Вітюка.