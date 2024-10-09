Рада схвалила законопроєкт про угоду зі слідством у корупційних злочинах

9 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12039 про угоду зі слідством щодо розслідування справ про корупцію.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідний законопроєкт підтримали Спеціальна антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро. Він також відповідає міжнародним зобовʼязанням України.

Законопроєкт підтримали 268 депутатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада перейменувала Южноукраїнськ на Миколаївщині та Южне на Одещині

Що передбачає закон?

Так, згідно з проєктом №12039:

запроваджується нова стаття, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення, ніж вимагає кодекс. Термін може скорочуватись до 5 років замість 8;

суд зможе визначити як додаткове покарання досить великий штраф - 102 мільйони гривень максимум за особливо тяжкий злочин і понад 4 мільйонів гривень за тяжкий злочин;

суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено;

відповідний інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем, за винятком, якщо такий організатор викриє іншого організатора;

у випадку коли йдеться про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант, який повністю відшкодовує збитки, сплачує штраф та може отримати додатково конфіскацію.

Читайте також: Викривачеві корупції вперше в історії України виплатили винагороду, - НАЗК. ФОТОрепортаж

Що передувало

18 липня 2024 року Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №11340, який дозволить корупціонерам "відкупитися" від в'язниці.

Глава фракції "Слуга народу" Арахамія сказав, що ухвалення цього законопроєкту є одним із зобов'язань перед партнерами в ЄС.

7 жовтня правоохоронний комітет ВР проголосував законопроєкт №12039, який удосконалює угоди зі слідством у справах про корупцію.