Рада схвалила законопроєкт про угоду зі слідством у корупційних злочинах

Рада підтримала законопроєкт про угоду зі слідством у корупційних справах

9 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12039 про угоду зі слідством щодо розслідування справ про корупцію.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідний законопроєкт підтримали Спеціальна антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро. Він також відповідає міжнародним зобовʼязанням України.

Законопроєкт підтримали 268 депутатів. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада перейменувала Южноукраїнськ на Миколаївщині та Южне на Одещині 

Угода зі слідством у справах про корупцію: Рада підтримала закон

Що передбачає закон?

Так, згідно з проєктом №12039:

  • запроваджується нова стаття, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення, ніж вимагає кодекс. Термін може скорочуватись до 5 років замість 8;
  • суд зможе визначити як додаткове покарання досить великий штраф - 102 мільйони гривень максимум за особливо тяжкий злочин і понад 4 мільйонів гривень за тяжкий злочин;
  • суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено;
  • відповідний інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем, за винятком, якщо такий організатор викриє іншого організатора;
  • у випадку коли йдеться про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант, який повністю відшкодовує збитки, сплачує штраф та може отримати додатково конфіскацію.

Читайте також: Викривачеві корупції вперше в історії України виплатили винагороду, - НАЗК. ФОТОрепортаж

Що передувало

18 липня 2024 року Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №11340, який дозволить корупціонерам "відкупитися" від в'язниці.

Глава фракції "Слуга народу" Арахамія сказав, що ухвалення цього законопроєкту є одним із зобов'язань перед партнерами в ЄС.

7 жовтня правоохоронний комітет ВР проголосував законопроєкт №12039, який удосконалює угоди зі слідством у справах про корупцію.

Автор: 

На Цей час, закон діє ще безглуздішому виді (прийняли при Пороху, щоб своїх відмазувати). Корупціонер, якого і так взяли і куча доказів, що він скоїв злочин- укладає угоду зі слідством, тобто говорить-так вкрав. Не викриває тих хто його кришував, хто задіяні у схемі. І по старому закону йому зрізають срок до 5років. А тепер вишенка- якщо срок не більше 5років, суддя може(для цього ця схема придумана) дати цей срок з відстрочкою наказання, на 2 роки. Суть- 2 роки не світиться гучно у корупції і ти чистий як склянка.Всі справи проти корупціонерів по цій схемі і вели, а лохторату розказували, що срок дали. А хер, вони усі додому йшли.
показати весь коментар
09.10.2024 15:08 Відповісти
Для своїх все, длялюдей закон.
показати весь коментар
09.10.2024 15:26 Відповісти
Не, ну что-то как-то уж очень жестко. Особенно этот нечеловеческий штраф в 102 ляма гривень. Сначала как-то даже стал сочувствовать коррупционерам, но потом вспомнил, что на этой неделе только у главы Хмельницкой (при всем уважении к г. Хмельницкий, не Киевской, не Львовской, не Одесской) МСЭК и только налом изъяли эквивалент 240 лямов гривень и как-то сочувствие прошло.
показати весь коментар
09.10.2024 14:04 Відповісти
як би ж ти знав для чого існує ця приписка в 102 ляма........
все залежить від судді, там чітко написано:
суд може призначити, а може не призначити!!!!
на свій, суддівський роздум.
тобто, підсудному кажуть,
пане, вам намалювати штраф в 102 ляма!!!!
і це не застава, яку хочеш плати а хочеш сиди.
фтраф обов,язковий до сплати або стягнення.
тому з вас 20-30 чи сорок лямчиків...
ось для чого воно...
показати весь коментар
09.10.2024 14:14 Відповісти
Радий за Вас, що Вам багато відомо. Навіть те, чого не знаю я. Напевно через таку різницю у знаннях я і не зрозумів суті Вашого допису
показати весь коментар
09.10.2024 18:21 Відповісти
без образ!!!
я нічого не хотів сказати крім того що саме ВР дає такі безмежні повноваження одній людині, наче вана цар чи Бог!
я маю на увазі суддю. любого.
рішееня приймає одноосібно, без пояснень, бо він так вважає.
через закони ВР з,являються пачками такі як крупа, лежачи на дивані на 6 лямах баксів.
бо в країні панує правило одобрямс-неодобрямс.
і це рішення залежить виключно від однієї людини
не від колегії. не від присяжних
а від одного паршивого, вороватого рила.
і такими повноваженнями ці рила наділяє саме наша, пронизана корупцією ВР та президент
бо він ці всі гавнозакони підписує
гарного Вам вечора,
показати весь коментар
09.10.2024 19:43 Відповісти
ХужеНеБудет!
показати весь коментар
09.10.2024 14:33 Відповісти
ринкове правосуддя
показати весь коментар
09.10.2024 14:36 Відповісти
А хто має визнати схеми "невеликими"??? І як оцінити їхні наслідки : в грошах, втратах військових чи в сиротах?
показати весь коментар
09.10.2024 14:41 Відповісти
А що, у нас хтось сидить за корупцію?
показати весь коментар
09.10.2024 15:43 Відповісти
А може цих падлюк потрібно розстрілювати під час военого стану а не угоду зі слідством!!!!!!
показати весь коментар
09.10.2024 16:40 Відповісти
 
 