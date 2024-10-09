Разговоры об уступках со стороны Украины лишь подбодрят Путина, - Bloomberg

Украина приложила немалые усилия и понесла огромные потери, чтобы противостоять российской армии в течение почти 1000 дней. Неудивительно, что некоторые союзники Киева проявляют большую готовность к более гибкому подходу к завершению войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, эта мысль должна была бы обсуждаться в Германии, на встрече "Рамштайн", запланированной на субботу, до того, как президент Джо Байден отменил свой запланированный визит, чтобы сосредоточиться на угрозе урагана "Милтон" в США.

В материале отмечается, что сейчас - трудный момент для президента Украины Владимира Зеленского, который пытается заручиться поддержкой для своего Плана победы и войск.

Кроме того, США увлечены президентскими выборами в следующем месяце, результаты которых могут повлиять на будущую помощь для Украины.

Читайте также: Союзники ожидают от Зеленского более гибкого подхода к завершению войны, - Bloomberg

Автор материала добавляет, что хотя конкретные уступки со стороны Украины не упоминаются, продолжается много разговоров о том, что Украина потенциально может получить сильные гарантии безопасности в обмен на то, что она согласится пока не вытеснять российские войска с оккупированных территорий.

Отмечается, что это может даже распространяться на членство в НАТО, к тому же некоторые указывают на опыт Германии во время раскола на Западную и Восточную во время холодной войны.

"Между тем президент России Владимир Путин не дает никаких признаков того, что он заинтересован сесть за стол переговоров. Разговоры об уступках, вероятно, только подбодрят Кремль в его вере в то, что Россия может пересидеть Запад в Украине", - отмечается в материале.

Как подытоживается, фундаментальный вопрос для союзников Украины заключается в том, позволят ли они Путину получить выгоду от военной агрессии и какую цену это им будет стоить в будущем.

Читайте также: Условия переговоров с РФ может определять только Украина, - Рютте