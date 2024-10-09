РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9411 посетитель онлайн
Новости
2 247 13

Разговоры об уступках со стороны Украины лишь подбодрят Путина, - Bloomberg

Розмови про поступки підбадьорять Путіна

Украина приложила немалые усилия и понесла огромные потери, чтобы противостоять российской армии в течение почти 1000 дней. Неудивительно, что некоторые союзники Киева проявляют большую готовность к более гибкому подходу к завершению войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, эта мысль должна была бы обсуждаться в Германии, на встрече "Рамштайн", запланированной на субботу, до того, как президент Джо Байден отменил свой запланированный визит, чтобы сосредоточиться на угрозе урагана "Милтон" в США.

В материале отмечается, что сейчас - трудный момент для президента Украины Владимира Зеленского, который пытается заручиться поддержкой для своего Плана победы и войск.

Кроме того, США увлечены президентскими выборами в следующем месяце, результаты которых могут повлиять на будущую помощь для Украины.

Читайте также: Союзники ожидают от Зеленского более гибкого подхода к завершению войны, - Bloomberg

Автор материала добавляет, что хотя конкретные уступки со стороны Украины не упоминаются, продолжается много разговоров о том, что Украина потенциально может получить сильные гарантии безопасности в обмен на то, что она согласится пока не вытеснять российские войска с оккупированных территорий.

Отмечается, что это может даже распространяться на членство в НАТО, к тому же некоторые указывают на опыт Германии во время раскола на Западную и Восточную во время холодной войны.

"Между тем президент России Владимир Путин не дает никаких признаков того, что он заинтересован сесть за стол переговоров. Разговоры об уступках, вероятно, только подбодрят Кремль в его вере в то, что Россия может пересидеть Запад в Украине", - отмечается в материале.

Как подытоживается, фундаментальный вопрос для союзников Украины заключается в том, позволят ли они Путину получить выгоду от военной агрессии и какую цену это им будет стоить в будущем.

Читайте также: Условия переговоров с РФ может определять только Украина, - Рютте

Автор: 

план (189) путин владимир (32078) Bloomberg (222) переговоры с Россией (1304)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
***** можна тільки множити на нуль інакше інші домовленості з ним не працюють,бо це є кацап.
показать весь комментарий
09.10.2024 17:13 Ответить
+4
показать весь комментарий
09.10.2024 17:09 Ответить
+4
Тогда на*уя вы все время подталкиваете Украину у переговорам?
показать весь комментарий
09.10.2024 17:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.10.2024 17:09 Ответить
Тогда на*уя вы все время подталкиваете Украину у переговорам?
показать весь комментарий
09.10.2024 17:13 Ответить
Хто падталківаєт?
показать весь комментарий
09.10.2024 17:18 Ответить
Практично всі, починаючи з 2021 р., ще до вторгнення, коли Байден із командою тиснув і вимагав поступитися хуьлу за мінськими угодами
показать весь комментарий
09.10.2024 19:44 Ответить
***** можна тільки множити на нуль інакше інші домовленості з ним не працюють,бо це є кацап.
показать весь комментарий
09.10.2024 17:13 Ответить
Только об этом и слышно. Союзнички.
показать весь комментарий
09.10.2024 17:14 Ответить
Ото ж бо і воно
показать весь комментарий
09.10.2024 17:15 Ответить
Зеленский просто дурит электорат. Но почему об этом трындит Запад.
показать весь комментарий
09.10.2024 17:17 Ответить
Американський, я так розумію?
показать весь комментарий
09.10.2024 17:34 Ответить
100%
показать весь комментарий
09.10.2024 17:18 Ответить
Якщо Україна піде на поступки, це означатиме що пуйло переміг НАТО.
Ми, як країна, не є суб'єктом. Просто на нашій території та за рахунок сотен тисяч життів, та мільонів понівечених життів на чужині , пуйло дійсно воює з НАТО.
Тож після умов пуйла у Європи залишаться місяці до війни з рашею. Величезна вивільнена армія. Сувальский коридор буде першим.
показать весь комментарий
09.10.2024 18:10 Ответить
пуйло не воює з НАТО, тому що НАТО боїться таргана
показать весь комментарий
09.10.2024 19:46 Ответить
Історія нічому не навчила європу. Поступки агресору приведуть до третьої світової війни.
показать весь комментарий
09.10.2024 19:51 Ответить
 
 