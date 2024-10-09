УКР
Розмови про поступки з боку України лише підбадьорять Путіна, - Bloomberg

Розмови про поступки підбадьорять Путіна

Україна доклала неабияких зусиль і зазнала величезних втрат, щоб протистояти російській армії протягом майже 1000 днів. Тож не дивно, що деякі союзники Києва виявляють більшу готовність до більш гнучкого підходу до завершення війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, ця думка мала б обговорюватися у Німеччині, на зустрічі "Рамштайн", запланованій на суботу, до того, як президент Джо Байден скасував свій запланований візит, щоб зосередитися на загрозі урагану "Мілтон" у США.

У матеріалі зазначається, що зараз важкий момент для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися підтримкою для свого Плану перемоги і військ.

Крім того, США захоплені президентськими виборами наступного місяця, результати яких можуть вплинути на майбутню допомогу для України.

Автор матеріалу додає, що хоча конкретні поступки з боку України не згадуються, триває багато розмов про те, що Україна потенційно може отримати сильні гарантії безпеки в обмін на те, що вона погодиться поки що не витісняти російські війська з окупованих територій.

Зазначається, що це може навіть поширюватися на членство в НАТО, до того ж дехто вказує на досвід Німеччини під час розколу на Західну та Східну під час холодної війни.

"Тим часом президент Росії Володимир Путін не дає жодних ознак того, що він зацікавлений сісти за стіл переговорів. Розмови про поступки, ймовірно, тільки підбадьорять Кремль у його вірі в те, що Росія може пересидіти Захід в Україні", - наголошує в матеріалі.

Як підсумовується, фундаментальне питання для союзників України полягає в тому, чи дозволять вони Путіну отримати вигоду від військової агресії та яку ціну це їм коштуватиме в майбутньому.

Автор: 

план (170) путін володимир (24681) Bloomberg (237) переговори з Росією (1417)
Топ коментарі
+7
***** можна тільки множити на нуль інакше інші домовленості з ним не працюють,бо це є кацап.
09.10.2024 17:13 Відповісти
+4
09.10.2024 17:09 Відповісти
+4
Тогда на*уя вы все время подталкиваете Украину у переговорам?
09.10.2024 17:13 Відповісти
Сортувати:
09.10.2024 17:09 Відповісти
Тогда на*уя вы все время подталкиваете Украину у переговорам?
09.10.2024 17:13 Відповісти
Хто падталківаєт?
09.10.2024 17:18 Відповісти
Практично всі, починаючи з 2021 р., ще до вторгнення, коли Байден із командою тиснув і вимагав поступитися хуьлу за мінськими угодами
09.10.2024 19:44 Відповісти
***** можна тільки множити на нуль інакше інші домовленості з ним не працюють,бо це є кацап.
09.10.2024 17:13 Відповісти
Только об этом и слышно. Союзнички.
09.10.2024 17:14 Відповісти
Ото ж бо і воно
09.10.2024 17:15 Відповісти
Зеленский просто дурит электорат. Но почему об этом трындит Запад.
09.10.2024 17:17 Відповісти
Американський, я так розумію?
09.10.2024 17:34 Відповісти
100%
09.10.2024 17:18 Відповісти
Якщо Україна піде на поступки, це означатиме що пуйло переміг НАТО.
Ми, як країна, не є суб'єктом. Просто на нашій території та за рахунок сотен тисяч життів, та мільонів понівечених життів на чужині , пуйло дійсно воює з НАТО.
Тож після умов пуйла у Європи залишаться місяці до війни з рашею. Величезна вивільнена армія. Сувальский коридор буде першим.
09.10.2024 18:10 Відповісти
пуйло не воює з НАТО, тому що НАТО боїться таргана
09.10.2024 19:46 Відповісти
Історія нічому не навчила європу. Поступки агресору приведуть до третьої світової війни.
09.10.2024 19:51 Відповісти
 
 