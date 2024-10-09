Розмови про поступки з боку України лише підбадьорять Путіна, - Bloomberg

Україна доклала неабияких зусиль і зазнала величезних втрат, щоб протистояти російській армії протягом майже 1000 днів. Тож не дивно, що деякі союзники Києва виявляють більшу готовність до більш гнучкого підходу до завершення війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, ця думка мала б обговорюватися у Німеччині, на зустрічі "Рамштайн", запланованій на суботу, до того, як президент Джо Байден скасував свій запланований візит, щоб зосередитися на загрозі урагану "Мілтон" у США.

У матеріалі зазначається, що зараз важкий момент для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися підтримкою для свого Плану перемоги і військ.

Крім того, США захоплені президентськими виборами наступного місяця, результати яких можуть вплинути на майбутню допомогу для України.

Також читайте: Союзники очікують від Зеленського більш гнучкого підходу до завершення війни, - Bloomberg

Автор матеріалу додає, що хоча конкретні поступки з боку України не згадуються, триває багато розмов про те, що Україна потенційно може отримати сильні гарантії безпеки в обмін на те, що вона погодиться поки що не витісняти російські війська з окупованих територій.

Зазначається, що це може навіть поширюватися на членство в НАТО, до того ж дехто вказує на досвід Німеччини під час розколу на Західну та Східну під час холодної війни.

"Тим часом президент Росії Володимир Путін не дає жодних ознак того, що він зацікавлений сісти за стіл переговорів. Розмови про поступки, ймовірно, тільки підбадьорять Кремль у його вірі в те, що Росія може пересидіти Захід в Україні", - наголошує в матеріалі.

Як підсумовується, фундаментальне питання для союзників України полягає в тому, чи дозволять вони Путіну отримати вигоду від військової агресії та яку ціну це їм коштуватиме в майбутньому.

Також читайте: Мета ЄС - поставити Україну у становище для переговорів про мир на вигідних умовах, - Єврокомісія