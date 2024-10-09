На фронте зафиксировано 119 боевых столкновений, больше всего - на Кураховском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте зафиксировано 119 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив три ракеты, 58 авиаударов (сбросили 104 КАБ), также задействовали 694 дроны-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 3324 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня четыре раза атаковали в районе Волчанска и Тихого. Под бомбардировку попали населенные пункты Цуповка, Липцы и Слатино.

Семнадцать раз враг штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении вблизи Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Вишневого, Новоосиново, Зеленого Гая и Кругляковки. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Смотрите также: Враг продвинулся у Угледара, в Цукурино и Торецке, - DeepState. КАРТА

Боевые действия на Донетчине

Районы населенных пунктов Грековка, Андреевка, Макеевка, Невское, Екатериновка и Торское, что на Лиманском направлении, 18 раз были атакованы российскими захватчиками. Защитники Украины отразили 16 атак врага. Бои продолжаются неподалеку Дружелюбовки и Новосадового.

Семь штурмовых действий в районе Миньковки, Часова Яра, Александро-Шультино, Белой Горы и Ступочек на Краматорском направлении осуществили оккупанты в течение сегодняшнего дня. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

Торецкое направление: здесь агрессоры при поддержке авиации 11 раз атаковали вблизи Торецка, Нелиповки, Щербиновки и Дилиевки.

Высокая интенсивность боевых действий сохраняется на Покровском направлении. Количество боестолкновений возросло до 25. Захватчики продолжают натиск на наши позиции вблизи Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Крутого Яра, Луча, Лисовки, Сухого Яра и Селидово. Нашими защитниками в настоящее время остановлено 23 атаки. Основные усилия - 13 штурмов - враг сегодня сконцентрировал возле Селидово, где два боестолкновения продолжаются по настоящее время.

Предварительные потери агрессора на этом направлении составили 189 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожено три средства РЭБ, одну артиллерийскую систему, два автомобиля, один багги и мотоцикл, повреждены одна пушка и боевая бронированная машина.

За сегодня на Кураховском направлении состоялось больше всего боевых столкновений различной интенсивности, всего по состоянию на это время зафиксирована 31 попытка захватить наши позиции, три из которых продолжаются до сих пор. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Горняка, Новоселидовки, Кураховки, Цукурино, Острого, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки.

Читайте также: Силы беспилотных систем поразили 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления РФ в Брянской области

Шесть раз агрессор штурмовал передний край нашей обороны в районах Богоявленки на Времевском направлении за сегодня. Украинские воины остановили все попытки потеснить их с позиций, к тому же оккупанты привлекали штурмовую авиацию - били НАРами по населенному пункту Раздольное.

Ситуация на других направлениях

На Приднепровском направлении четыре атаки на позиции наших воинов потерпели неудачу.

Силы обороны продолжают операцию в Курской области. По имеющимся данным, оккупанты нанесли 7 авиационных ударов, применив 15 КАБов, и осуществили 165 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам Курщины.